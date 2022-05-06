Саймон Йейтс потерял 11 минут на 9-м этапе Джиро д’Италия-2022

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:49
9-й этап с финишем на Блокхаусе вычеркнул Саймона Йейтса из претендентов на высокие места в общем зачёте Джиро д’Италия-2022
Саймон Йейтс (Simon Yates), нацеливавшийся бороться за подиум на Джиро д’Италия-2022, потерял шанс занять высокое место в генеральной классификации после 9-го этапа с финишем на Блокхаусе (Blockhaus).
Перед стартом 9 этапа 29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco шёл 5-м в генеральной классификации, но его беспокоила травма колена, полученная в завале на 4-м этапе: «Впереди меня произошёл завал, я смог остановиться, но кто-то врезался прямо в меня, они не знают, как пользоваться тормозами. Не знаю, кто это был, но я ударился коленом о бордюр».
Саймон Йейтс надеялся, что ему удалось восстановиться, но королевский горный этап показал, что это не так.
Саймон Йейтс: «Я потерял гонку. У меня было много проблем, сегодня перестал пытаться их скрывать. Колено было не единственной проблемой. Сегодня мне снова было тяжело ехать из-за жары. Я отдал всё, больше сказать нечего.
Надеялся, что смогу ещё что-то предпринять, пробовал, но ещё с Этны меня сильно мучила боль, старался справиться как мог. Но, как я уже говорил, боль была не единственной проблемой. Жара тоже повлияла.
Посмотрим, что теперь будем делать. У нас есть день отдыха, проверим, как я восстановлюсь после сегодняшнего этапа».
Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2022
Фотогалерея 9 этапа Джиро д'Италия-2022
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