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Саймон Йейтс потерял 11 минут на 9-м этапе Джиро д’Италия-2022

9-й этап с финишем на Блокхаусе вычеркнул Саймона Йейтса из претендентов на высокие места  в общем зачёте Джиро д’Италия-2022

 

 

 Саймон Йейтс (Simon Yates), нацеливавшийся бороться за подиум на Джиро д’Италия-2022, потерял шанс занять высокое место в генеральной классификации после 9-го этапа с финишем на Блокхаусе (Blockhaus).

 

  Перед стартом 9 этапа 29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco шёл 5-м в генеральной классификации, но его беспокоила травма колена, полученная в завале на 4-м этапе: «Впереди меня произошёл завал, я смог остановиться, но кто-то врезался прямо в меня, они не знают, как пользоваться тормозами. Не знаю, кто это был, но я ударился коленом о бордюр».

 

  Саймон Йейтс надеялся, что ему удалось восстановиться, но королевский горный этап показал, что это не так.

 

 

Саймон Йейтс потерял 11 минут на 9-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

  Саймон Йейтс: «Я потерял гонку. У меня было много проблем,  сегодня перестал пытаться их скрывать. Колено было не единственной проблемой. Сегодня мне снова было тяжело ехать из-за жары. Я отдал всё, больше сказать нечего.

 

  Надеялся, что смогу ещё что-то предпринять, пробовал, но ещё с Этны меня сильно мучила боль, старался справиться как мог. Но, как я уже говорил, боль была не единственной проблемой. Жара тоже повлияла.

 

  Посмотрим, что теперь будем делать. У нас есть день отдыха, проверим, как я восстановлюсь после сегодняшнего этапа».

 

 

Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 9 этапа Джиро д'Италия-2022

 

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    sixpack-Фото

    Очень жаль, Симон выбыл. Ну вот от падений и ушибов не застрахуешься.

     

    Блокхаус в 2017 во многом определил гонку -- стало понятно, кто с чем приехал. Cемь человек в одно время на такой горе в 2022 -- неожиданность, конечно

     

    поезд Инеос работал, но не произвел должного эффекта

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удивительно (как для меня), но ноунейм Х.П. Лопез всё ещё в розовом закатил во второй день отдыха Джиро. На Блокхаусе радовался так как будто это был финиш 20 этапа. Но видно, что очень дорожит маечкой и хочет как можно больше дней/этапов ещё проколесить в ней.

    Барде из лидеров был грустнее всех после финиша (не считая Йейтса). Чикконе - всё (не поверю в него больше никогда), хотя может ТРЭКовцы уже "перезаточились" на Лопеса?). Джулио "сдох" раньше времени и кажись первый среди капитанов. Сможет реабилитироваться разве что на каком то альпийском этапе.

    Ветерены Поццовиво, Нибали и Вальверде - очень достойно good как и Алмейда ну и Хиндли, на финишном горном спурте всё верно рассчитал, с первой позици, после того поворота - вот и победа, несмотря на отчаянные усилия Ромы и Ричарда.

    Цитата: SportSpirit
    Хиндли расставил все точки над Келдерманом (относительно Giro-2020).acute
    Глядя на первую 10-ку этапа, я вполне довольна своим утренним прогнозом
    Цитата: SportSpirit
    Барде-Аренсман.
    Банда Боры.
    Остальные поодиночке.

    Дважды в точку, Ева flirt Скорей всего БОРА наверное и возьмёт командный зачёт Джиро.

    Цитата: reforg34
    Ланда видимо пожалел соперников и не стал всем привозить время. По нему видно что сдерживает себя и едет от 20% своей возможности. Видимо ждет Дзонколан и Мортироло, чтобы оптом по 4-5 минут бросить своим соперникам.

    Дзонколан разве что в 2023 году big_boss Да и Мортироло на этой Джиро будут проходить не по самой трудной её стороне, хотя и по тяжелой тоже

  • reforg34
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    reforg34-Фото

    Заставить грегарить лучшего гонщика из текущего состава Скай - Порта никак не логично со стороны спортивного директора. Не будем забывать что Томаса не включил в гонку. Было видно как группа шла и сыпалась именно на смене Порта. Как только он сдал смену, все расслабились и ехали как на деревенских покатушках на "Уралах".

    Ланда видимо пожалел соперников и не стал всем привозить время. По нему видно что сдерживает себя и едет от 20% своей возможности. Видимо ждет Дзонколан и Мортироло, чтобы оптом по 4-5 минут бросить своим соперникам.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Николай Н.-Фото

    Самое интересное что Лопес смог удержать майку лидера. Бора продолжает собирать призы. Нибали и Вальвердо хоть и старики, а на такой горе вошли в 10 это даже хорошо. Ну а этап получился интересным.

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Хиндли расставил все точки над Келдерманом (относительно Giro-2020).acute

     

    Глядя на первую 10-ку этапа, я вполне довольна своим утренним прогнозом

     

    Цитата: SportSpirit
    Барде-Аренсман.
    Банда Боры.
    Остальные поодиночке.

     

     

     

  • vadi
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    vadi-Фото

    Выглядело как заезд именитых, но уставших пенсионеров.  Роглич, Погачар или Берналь вынесли бы такую Джиро в одну калитку.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    kwwk-Фото

    reforg34 бы сказал что их рассвет от отсутствия Кинтаны, Фрума, Томаса и Конты)))).

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    velodoctor-Фото

    До определенно момента казалось что reforg34 напророчил возвращение ветеранов, но к сожалению и Вальверде и Нибс отпали. Хотя что касается акулы, он проехал сильно выше моих ожиданий. Барде тоже расцвел, прямо гонка камбеков. 

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    kwwk-Фото

    Зря конечно это горная троица от Альмейды не отрывалась, даст он им еще копоти на третьей неделе + этап упустили.

    Ну и по факту круг претендентовна генерал сузился до 6-7 человек.

  • salomon
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    salomon-Фото
    Карапаз пока ещё Джиро не выиграл, однако Саймон Йеитс уже проиграл...

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