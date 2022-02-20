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Главный спортивный директор команды BikeExchange о маршруте Джиро д’Италия-2022 и программе Саймона Йейтса

Саймон Йейтс может поставить целью Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2022 году

 

 

  У 29-летнего британского велогонщика, победителя Вуэльты Испании-2018 Саймона Йейтса уже есть опыт выступления на Джиро д’Италия и Тур де Франс в одном сезоне.  В 2019 году он занял 8-е место на итальянском Гранд-туре, а на Тур де Франс в этом же году выиграл два этапа. В 2021 Саймон Йейтс поднялся на третью ступень подиума Джиро д’Италия, но с Тур де Франс-2021 сошёл после падения во время 13 этапа.

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Главный спортивный директор команды BikeExchange Мэтт Уайт (Matt White) в интервью Cyclingnews сказал, что сейчас команда ждёт презентации маршрута Вуэльты Испании-2022, который будет представлен 16 декабря, но высока вероятность, что и в 2022 году Саймон Йейтс поставит целью борьбу за генеральную классификацию на Джиро д’Италия, а на Туре сконцентрируется на этапах.

 

  Мэтт Уайт: «Мне очень нравится маршрут (Джиро д’Италия), но ещё надо дождаться деталей, увидеть GPX-файлы. Характерная черта Джиро – брутальный финал. В плане набора высоты Джиро д’Италия всегда самый выматывающий из Гранд-туров. На некоторых из этапов выходит по 5000 м набора высоты на подъёмах, а общее количество дойдёт до 51 000 м. Мы готовимся к тяжёлой гонке.

  Даже когда на Джиро было 50 – 60 км разделок, она всё равно больше подходила горнякам. Таким маршрут и остаётся, это всё ещё гонка для горняков. В итоге лучшие из них поднимаются на высшую ступень Джиро, потому что этапы просто выматывающие.

  В прошлых маршрутах разделка в середине гонки очень вредила неспециалистам этой дисциплины. Три разделки на Джиро требуют массу сил.

 

  Пока что мы ещё обсуждаем, но Саймон любит этот Гранд-тур, и Тур де Франс ему тоже нравится. Высока вероятность, что если мы увидим его на Джиро, то он поедет и Тур де Франс. Но мы должны ещё это обсудить. И, конечно, пока мы не видели маршрута Вуэльты Испании-2022. Пока у нас идёт процесс планирования. Но, конечно, маршрут Джиро отлично подходит горнякам».

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    velodoctor-Фото

    Прошел такой путь, стал топом из топов, казалось, еще шажок и будет  доминатор аля Фруми. Все эти страдания свои он изливает, конечно хорошо, мы узнаем в чем дело, но чувство неоправданых ожиданий отбивает  весь позитив и сочувствие  в отношении Тома. Всегда думаю о нем, держа в голове "эх если бы", но поезд, к сожалению, ушел.

     

  • Astanaforever
    Маттиа Каттанео продлил контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хороший гонщик.
  • Sezar
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Sezar-Фото

    Наверно нужна бригада коучей и психологов, чтобы объяснить Тому, что в этой жизни он должен в первую очередь самому себе.

    Тяжелый пациент попался.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    SportSpirit-Фото

    2018 год: Том Дюмолан становится обладателем серебряного дубля "Джиро+Тур". Привет Мауро Веньи.music 

     

    2021 год: "Хочу участвовать в коротких гонках. И, конечно, не исключаю Гранд-туры, но для меня эти гонки всё ещё очень сложные."

     

    "Я хочу побеждать (в велоспорте), но после 2-х часовых тренировок тело болеет и хочет часами лежать на диване." Что ж, это лучше чем слоняться по дому и ловить демонов, как Пит Кеннах. 

     

    На Туре 2020 JV говорила о том, что стартует с двумя лидерами. Но в районе 6-7 этапа Том не потянул, а Роглич потянул. И ван Арт потянул) Казалось, что Том с радостью выполняет роль грегари и радуется за победы напарников по команде. Однако, здравствуйте)

     

    Его окружили самыми превосходными экспертами в своих областях (сколько эквадорцев и колумбийцев о таком только мечтают), но оказалось, что даже они не просекли его тонкой душевной организации. А может без тренировочного объема любая блокеновская аэродинамика бесполезна? 

     

    Респект терпению командного менеджмента!

     

    Безусловный талант, но дальше я вижу Дюмолана только в каком-нибудь абстрактном проекте "под разделки на чемпионатах". Если он действительно все еще любит велоспорт себе, а не себя в велоспорте (причем себя образца 2015-2018) и действительно хочет побеждать!

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Николай Степаныч-Фото

    Том вернётся и ещё пошумит. Не факт, что выиграет второй гран тур, но вполне может и выиграть.

  • Kay82
    Директор Джиро д’Италия призыв ... (14)
    Kay82-Фото
    Погачар не потянет
  • motte
    Директор Джиро д’Италия призыв ... (14)
    motte-Фото

    У тадея сейчас задача номер один это защита титула тдф, а следующий тдф грозит быть незабываемым, тут ещё Инеос всерьёз взялся за подготовку к вятию маечки грядущего тура, столько сделано перетрубаций в инеосе, что аж жуть, нас ждёт великий тур! 

  • Earl57
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Earl57-Фото
    Там Майкл Меттьз горными лыжами занимается. Какие нормативы в горных лыжах?
  • Серафим
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Серафим-Фото
    Да ладно, никто и не думает, что он чего-то должен, и обязан и в беге у всех выигрывать. Не знаю, как другие, а я просто оцениваю его физическое состояние и восстановление после травмы. По моему, вполне неплохо выглядит.
  • Серафим
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Серафим-Фото
    Хайден с детства не мог решить, что лучше, велосипед или коньки. У них там в штате больше к конькам была тенденция - северный штат, зима настоящая, с морозами. Тренеру не нравилось, когда много занимались на велосипеде, боялся серьезных травм. Вместе решили, что велосипед - это после карьеры конькобежца.
    Конечно, после таких затрат в спорте уже долгой карьеры велогонщика не получилось. Хотя Джиро и Тур проехал, жаль в конце Тура сильно разбился, наверно, поэтому решил закончить с гонками. Думаю, стероиды - не лучший бэкграунд для велогонок.

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