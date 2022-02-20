Главный спортивный директор команды BikeExchange о маршруте Джиро д’Италия-2022 и программе Саймона Йейтса

Саймон Йейтс может поставить целью Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2022 году

У 29-летнего британского велогонщика, победителя Вуэльты Испании-2018 Саймона Йейтса уже есть опыт выступления на Джиро д’Италия и Тур де Франс в одном сезоне. В 2019 году он занял 8-е место на итальянском Гранд-туре, а на Тур де Франс в этом же году выиграл два этапа. В 2021 Саймон Йейтс поднялся на третью ступень подиума Джиро д’Италия, но с Тур де Франс-2021 сошёл после падения во время 13 этапа.

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Главный спортивный директор команды BikeExchange Мэтт Уайт (Matt White) в интервью Cyclingnews сказал, что сейчас команда ждёт презентации маршрута Вуэльты Испании-2022, который будет представлен 16 декабря, но высока вероятность, что и в 2022 году Саймон Йейтс поставит целью борьбу за генеральную классификацию на Джиро д’Италия, а на Туре сконцентрируется на этапах.

Мэтт Уайт: «Мне очень нравится маршрут (Джиро д’Италия), но ещё надо дождаться деталей, увидеть GPX-файлы. Характерная черта Джиро – брутальный финал. В плане набора высоты Джиро д’Италия всегда самый выматывающий из Гранд-туров. На некоторых из этапов выходит по 5000 м набора высоты на подъёмах, а общее количество дойдёт до 51 000 м. Мы готовимся к тяжёлой гонке.

Даже когда на Джиро было 50 – 60 км разделок, она всё равно больше подходила горнякам. Таким маршрут и остаётся, это всё ещё гонка для горняков. В итоге лучшие из них поднимаются на высшую ступень Джиро, потому что этапы просто выматывающие.

В прошлых маршрутах разделка в середине гонки очень вредила неспециалистам этой дисциплины. Три разделки на Джиро требуют массу сил.

Пока что мы ещё обсуждаем, но Саймон любит этот Гранд-тур, и Тур де Франс ему тоже нравится. Высока вероятность, что если мы увидим его на Джиро, то он поедет и Тур де Франс. Но мы должны ещё это обсудить. И, конечно, пока мы не видели маршрута Вуэльты Испании-2022. Пока у нас идёт процесс планирования. Но, конечно, маршрут Джиро отлично подходит горнякам».