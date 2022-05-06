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Фотогалерея 2-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 2-го этапа Джиро д'Италия-2022  

 

 

2 этап Джиро д’Италия-2022 завершился победой британского велогонщика Саймона Йейтса (Simon Yates) из команды BikeExchange - Jayco. Он быстрее всех преодолел дистанцию, проложенную  по улицам Будапешта, индивидуальной гонки на время протяжённостью 9,2 км с финишем в подъём 4 категории.

 

  На промежуточной отсечке времени на 7,9 км маршрута, расположенной у подножия категорйного подъема, британец показал лучшее время дня - 9 минут 31,98 секунда, средняя скорость составила 49?722 км/час.

 

Второе время показал действующий чемпион Нидерландов в гонке с раздельным стартом Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из команды Jumbo - Visma с отставанием в 61 сотую секунды.

 

Третьим был стартовавший последним обладатель розовой майки лидера нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) из команды Alpecin-Fenix с отставанием в 65 сотых секунды.

 

  В итоге на финише два нидерландских гонщика поменялись местами, разрыв между ними увеличился на 2 секунды. А победитель этапа Саймон Йейтс был быстрее Матье ван дер Пула на 3 секунды.

 

Лучшее время дня составило 11 минут и 50,41 секунд, а средняя скорость 46,621 км/час. Саймон Йейтс преодолел подъем со средней скоростью 33,808 км/час и VAM 1664 м/ч, что по итогам этапа стало третьим результатом на этом отрезке. Лучшее время дня на подъеме показал немецкий велогонщик Рик Цабель (Rick Zabel) из команды Israel - Premier Tech.

 

Благодаря своему результату Саймон Йейтс смог подняться на вторую строчку в генеральной классификации, где уступает Матье ван дер Пулу 11 секунд.

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил розовую, цикламеновую и синюю майки лучшего в трёх классификациях. Белую майку лучшего молодого гонщика у Биньяма Гирмая перехватил итальянский велогонщик Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из команды  BikeExchange - Jayco, ставший 4-м на этапе.

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура разделка

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Когда в последний раз Саймон Й. брал победу на этапе ITT ? Похвально и молодец (как и МВДП). Ну и комрад Йейтса М.Собреро теперь в белой майке лучшего молодого. 

    Отмечу ещё сразу 4-х велогонщиков Голландии/Нидерландов в ТОП 10 на этапе.

    А ещё хотелось бы чтобы на каждой инвидуальной разделке, неважно от километража был хоть один (лучше два) такой пупырь как сегодня и даже не обязательно ставить его под/на финиш.

      

  • HalidS
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    HalidS-Фото
    Наверное в Дюнкерке 4 дня, остальные 2 дня в другом месте))
  • Meridale
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    Meridale-Фото

    Откуда на гонке "4 дня Дюнкерка" пятый этап?)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото
    Вы же болеете за Кату Бланку Ваш. Видели что она дебютировала в Кубке мира МТБ в элите?
  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Freejazz-Фото

    Вот надо слушать англоязычных комментаторов - Шон Келли (но только он один) предсказал победу Саймону. Двое отдели победу Тому. МВДП проехал, как ждали - для сохранения майки.

    Пока всё ещё только начинается - Этна - первое серьезное испытание генеральщиков.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    velodoctor-Фото

    У Альпецина Маречко спринтер или зверюга МВДП, если он за спринтерскую майку борется, пропускать нельзя.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мой прогноз на этап не сбылся, я ставил на победу Дюмолана и на то что лидер гонки поменяется.Увы. Наверное велоспорт тем и интересен что =очевидное и невероятное= едут где-то рядом.

    Такого сюрприза от Йейтса никто не ожидал, теперь будет интересно посмотреть какую тактику он изберет далее ,трюк с шифрованием уже точно не пройдет.

    У МВДП форма =звенит= ,скорее всего возьмет еще пару этапов,за розовую майку конечно ему держаться ни к чему ,тем более что на Этне все равно отдаст ее, а вот попробовать побороться за спринтерскую майку это возможно.

    Разговоры по поводу Демара откровенно =улыбнуло=

    Гонщики Астаны, я считаю проехали нормально.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерский этап, есть где спринтерам по резвиться.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул видно на долго одел майку лидера. И сколько этапов он сможет выиграть. Но в серьёзных горах ему будет трудно бороться Йетсам.

  • Kay82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Kay82-Фото
    КарапАз

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