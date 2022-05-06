Фотогалерея 2-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 2-го этапа Джиро д'Италия-2022

2 этап Джиро д’Италия-2022 завершился победой британского велогонщика Саймона Йейтса (Simon Yates) из команды BikeExchange - Jayco. Он быстрее всех преодолел дистанцию, проложенную по улицам Будапешта, индивидуальной гонки на время протяжённостью 9,2 км с финишем в подъём 4 категории.

На промежуточной отсечке времени на 7,9 км маршрута, расположенной у подножия категорйного подъема, британец показал лучшее время дня - 9 минут 31,98 секунда, средняя скорость составила 49?722 км/час.

Второе время показал действующий чемпион Нидерландов в гонке с раздельным стартом Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из команды Jumbo - Visma с отставанием в 61 сотую секунды.

Третьим был стартовавший последним обладатель розовой майки лидера нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) из команды Alpecin-Fenix с отставанием в 65 сотых секунды.

В итоге на финише два нидерландских гонщика поменялись местами, разрыв между ними увеличился на 2 секунды. А победитель этапа Саймон Йейтс был быстрее Матье ван дер Пула на 3 секунды.

Лучшее время дня составило 11 минут и 50,41 секунд, а средняя скорость 46,621 км/час. Саймон Йейтс преодолел подъем со средней скоростью 33,808 км/час и VAM 1664 м/ч, что по итогам этапа стало третьим результатом на этом отрезке. Лучшее время дня на подъеме показал немецкий велогонщик Рик Цабель (Rick Zabel) из команды Israel - Premier Tech.

Благодаря своему результату Саймон Йейтс смог подняться на вторую строчку в генеральной классификации, где уступает Матье ван дер Пулу 11 секунд.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил розовую, цикламеновую и синюю майки лучшего в трёх классификациях. Белую майку лучшего молодого гонщика у Биньяма Гирмая перехватил итальянский велогонщик Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из команды BikeExchange - Jayco, ставший 4-м на этапе.

Photo Credits: LaPresse