Саймон Йейтс в пятый раз в карьере поборется за победу на Джиро д’Италия-2022

Саймон Йейтс – капитан команды BikeExchange-Jayco на Джиро д’Италия-2022

Саймон Йейтс (Simon Yates) в прошлом году поднялся на третью ступень подиума Джиро д’Италия, а в 2018 тринадцать дней носил розовую майку лидера. В этом году 29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco предпримет пятую в карьере попытку одержать победу на итальянском Гранд-туре.

Австралийская команда накопила большой опыт, каждый раз проводя работу над ошибками и фиксируя успехи. Помогать Саймону Йейтсу бороться за высшую ступень подиума «Корса Роза» будет опытный состав, в котором нет ни одного дебютанта Джиро.

6 мая на старт в Будапеште с Саймоном Йейтсом выйдут – 30-летний американский гонщик Лоусон Крэддок (2-й старт на Джиро), 26-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон (3-й старт на Джиро), 30-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн (7-й старт на Джиро), 29-летний австралийский гонщик Дэмьен Хаусон (3-й старт на Джиро), 32-летний датский гонщик Кристофер Юл-Йенсен (7-й старт на Джиро), 25-летний австралийский гонщик Каллум Скотсон (2-й старт на Джиро), 24-летний итальянский гонщик Маттео Собреро (3-й старт на Джиро).

Мэттью Уайт (Matthew White), главный спортивный директор команды: «Джиро д’Италия последние несколько лет всегда была большой, важной целью для нашей команды. Этот год не исключение. У нас очень сильная команда с большим опытом выступления на Гранд-турах. Мы поедем Джиро как одни из фаворитов гонки, и мы готовы к этому вызову.

Саймон только что проехал Вуэльту Астурии, которая дала ему хорошую подготовку, а остальные гонщики команды стартуют на Джиро после блока тренировок на высоте.

На Джиро д’Италия мы всегда ждём очень трудного финала гонки. Выпуск 2022 года начнётся с трёх интересных этапов в Венгрии, а затем несколько сложных этапов по дорогам Южной Италии и финиш на Этне, а уже на 9-м этапе трудный подъём на Блокхаус.

Джиро всегда была самым сложным из трёх Гранд-туров из-за последней недели, и в этом году она не изменит этой традиции, будет много трудных подъёмов в Альпах. Конечно, погода сыграет очень важную роль – будут переходы от снега к жаре. Можно быть уверенным в одном – сюрпризы будут ждать на каждом повороте Джиро д’Италия, в чём, как я думаю, и заключается одна из привлекательных сторон гонки, причина, по которой мы её любим».

В интервью Cyclingnews Мэттью Уайт отметил, что основными соперниками считает Ричарда Карапаса и Жуана Алмейду, а также открыл детали подготовки Саймона Йейтса к Джиро д’Италия-2022:

«Больше всех опасаюсь Карапаса, потому что он проехал много Гранд-туров, выигрывал Джиро, и он довольно непредсказуем. Он – ключевой фаворит гонки. Надо принимать во внимание Барде и Микеля Ланду тоже.

В конце прошлого сезона мы планировали, что в этом году он поедет Тур де Франс. Просто потому, что он четырежды участвовал в Джиро, давно не возвращался на Тур, он хочет надеть жёлтую майку и подняться на подиум Тур де Франс. Но проехать два Гранд-тура слишком тяжело. А когда мы увидели маршруты Гранд-туров, положили их на стол перед спонсорами и заинтересованными лицами и спросили, что они хотят. С 60 километрами разделки на Туре победу одержать будет очень нелегко. Конечно, мы понимаем, что Саймон – не настолько хорош в разделке как два словенца. Поэтому реально бороться только за место на подиуме.

Но на Джиро разделки не так много, и мы знаем, что они не собирались ехать на Джиро. Поэтому здесь у нас самые лучшие и реальные шансы на победу. Так мы всё решили окончательно.

Мы всё уже проходили, он отлично знает Джиро, понимает, как взять максимум и из себя, и из гонки. Я полностью уверен, что он сможет добиться подиума. Мы нацелены на подиум, а если он выиграет – будет шикарно».

На Вуэльте Астурии у Саймона Йейтса случился кризис на одном из этапов, но на следующий же день он одержал вторую победу. Мэтт Уайт рассказал, как сильно влияют перепады температуры на Саймона Йейтса:

«В первый день в Астурии температура была умеренной, затем приехали на побережье, где было +16, а потом снова поехали вглубь региона, где туман рассеялся, и внезапно стало +27. А представьте, какая влажность в северной Испании, когда становится жарко.

Оба брата не любят этот шок первого столкновения с жарой. Если они уже потренировались при такой погоде, а потом едут гонку, то всё в порядке. Но когда такое происходит во время гонки, это стало шоком для системы. В тот день в Астурии было 4500 м набора высоты. Поэтому Саймон застопорился и просто доехал до финиша. А уже на следующий день мы снова победили».

Мэтт Уайт подчеркнул, что вся команда будет работать только на Саймона Йейтса: «Если появятся шансы выиграть этап, они поедут, но когда работаешь ради генеральной классификации, приходится распределять силы. Когда жадничаешь, едешь за этапами, отправляешь ребят в отрывы, то теряешь жизненно важную энергию».

Саймон Йейтс: «Я совсем недавно финишировал на Вуэльте Астурии, две победы на этапах подтвердили, что я хорошо поработал в недавнем тренировочном лагере на высоте. Я готов к своей пятой Джиро д’Италия. До сих пор помню великолепные моменты прошлого года, когда праздновал подиум в Милане, было бы неплохо снова пережить эти эмоции.

Со старта в Венгрии и до последнего этапа в Вероне дорога будет долгой и трудной, но я готов, и со мной отличные товарищи по команде. Успех в каком-то смысле не измеряется итоговым результатом. Я хочу показать лучший из возможных результат, быть в лучшей форме. Если не выиграю, ладно, значит, кто-то сильнее меня. А вот если я поеду, но не дотяну до требуемого уровня, тогда для меня это провал.

Мы нацелены на подиум, когда подойдём к финальной неделе, оценим, сможет ли выиграть или нет. В зависимости от этого и будем действовать».

Состав велокоманды BikeExchange-Jayco на Джиро д’Италия-2022:

Simon Yates, (Великобритания)

Lawson Craddock, (США)

Lucas Hamilton, (Австралия)

Michael Hepburn, (Австралия)

Damien Howson, (Австралия)

Christopher Juul Jensen, (Дания)

Callum Scotson, (Австралия)

Matteo Sobrero, (Италия)