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Саймон Йейтс в пятый раз в карьере поборется за победу на Джиро д’Италия-2022

Саймон Йейтс – капитан команды BikeExchange-Jayco на Джиро д’Италия-2022

 

 

  Саймон Йейтс (Simon Yates) в прошлом году поднялся на третью ступень подиума Джиро д’Италия, а в 2018 тринадцать дней носил розовую майку лидера. В этом году 29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco предпримет пятую в карьере попытку одержать победу на итальянском Гранд-туре.  

 

  Австралийская  команда накопила большой опыт, каждый раз проводя работу над ошибками и фиксируя успехи. Помогать Саймону Йейтсу бороться за высшую ступень подиума «Корса Роза» будет опытный состав, в котором нет ни одного дебютанта Джиро.

Саймон Йейтс в пятый раз в карьере поборется за победу на Джиро д’Италия-2022

 

 

  6 мая на старт в Будапеште с Саймоном Йейтсом выйдут – 30-летний американский гонщик Лоусон Крэддок (2-й старт на Джиро), 26-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон (3-й старт на Джиро), 30-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн (7-й старт на Джиро), 29-летний австралийский гонщик Дэмьен  Хаусон (3-й старт на Джиро), 32-летний датский гонщик Кристофер Юл-Йенсен (7-й старт на Джиро), 25-летний австралийский гонщик Каллум Скотсон (2-й старт на Джиро), 24-летний итальянский гонщик Маттео Собреро (3-й старт на Джиро).

 

  Мэттью Уайт (Matthew White), главный спортивный директор команды: «Джиро д’Италия последние несколько лет всегда была большой, важной целью для нашей команды. Этот год не исключение. У нас очень сильная команда с большим опытом выступления на Гранд-турах. Мы поедем Джиро как одни из фаворитов гонки, и мы готовы к этому вызову.

 

  Саймон только что проехал Вуэльту Астурии, которая дала ему хорошую подготовку, а остальные гонщики команды стартуют на Джиро после блока тренировок на высоте.

 

  На Джиро д’Италия мы всегда ждём очень трудного финала гонки. Выпуск 2022 года начнётся с трёх интересных этапов в Венгрии, а затем несколько сложных этапов по дорогам Южной Италии и финиш на Этне, а уже на 9-м этапе трудный подъём на Блокхаус.

 

   Джиро всегда была самым сложным из трёх Гранд-туров из-за последней недели, и в этом году она не изменит этой традиции, будет много трудных подъёмов в Альпах. Конечно, погода сыграет очень важную роль – будут переходы от снега к жаре. Можно быть уверенным в одном – сюрпризы будут ждать на каждом повороте Джиро д’Италия, в чём, как я думаю, и заключается одна из привлекательных сторон гонки, причина, по которой мы её любим».

 

  В интервью Cyclingnews Мэттью Уайт отметил, что основными соперниками считает Ричарда Карапаса и Жуана Алмейду, а также  открыл детали подготовки Саймона Йейтса к Джиро д’Италия-2022:

 

  «Больше всех опасаюсь Карапаса, потому что он проехал много Гранд-туров, выигрывал Джиро, и он довольно непредсказуем. Он – ключевой фаворит гонки. Надо принимать во внимание Барде и Микеля Ланду тоже.

 

  В конце прошлого сезона мы планировали, что в этом году он поедет Тур де Франс. Просто потому, что он четырежды участвовал в Джиро, давно не возвращался на Тур, он хочет надеть жёлтую майку и подняться на подиум Тур де Франс. Но проехать два  Гранд-тура слишком тяжело. А когда мы увидели маршруты Гранд-туров, положили их на стол перед спонсорами и заинтересованными лицами и спросили, что они хотят. С 60 километрами разделки на Туре победу одержать будет очень нелегко. Конечно, мы понимаем, что Саймон – не настолько хорош в разделке как два словенца. Поэтому реально бороться только за место на подиуме.

 

  Но на Джиро разделки не так много, и мы знаем, что они не собирались ехать на Джиро. Поэтому здесь у нас самые лучшие и реальные шансы на победу. Так мы всё решили окончательно.

 

  Мы всё уже проходили, он отлично знает Джиро, понимает, как взять максимум и из себя, и из гонки. Я полностью уверен, что он сможет добиться подиума. Мы  нацелены на подиум, а если он выиграет – будет шикарно».

 

  На Вуэльте Астурии у Саймона Йейтса случился кризис на одном из этапов, но на следующий же день он одержал вторую победу. Мэтт Уайт рассказал, как сильно влияют перепады температуры на Саймона Йейтса:

 

  «В первый день в Астурии температура была умеренной, затем приехали на побережье, где было +16, а потом снова поехали вглубь региона, где туман рассеялся, и внезапно стало +27. А представьте, какая влажность в северной Испании, когда становится жарко. 

 

  Оба брата не любят этот шок первого столкновения с жарой. Если они уже потренировались при такой погоде, а потом едут гонку, то всё в порядке. Но когда такое происходит во время гонки, это стало шоком для системы. В тот день в Астурии было 4500 м набора высоты. Поэтому Саймон застопорился и просто доехал до финиша. А уже на следующий день мы снова победили».

 

  Мэтт Уайт подчеркнул, что вся команда будет работать только на Саймона Йейтса: «Если появятся шансы выиграть этап, они поедут, но когда работаешь ради генеральной классификации, приходится распределять силы. Когда жадничаешь, едешь за этапами, отправляешь ребят в отрывы, то теряешь жизненно важную энергию».

 

  Саймон Йейтс: «Я совсем недавно финишировал на Вуэльте Астурии, две победы на этапах подтвердили, что я хорошо поработал в недавнем тренировочном лагере на высоте. Я готов к своей пятой Джиро д’Италия. До сих пор помню великолепные моменты прошлого года, когда праздновал подиум в Милане, было бы неплохо снова пережить эти эмоции.

 

  Со старта в Венгрии и до последнего этапа в Вероне дорога будет долгой и трудной, но я готов, и со мной отличные товарищи по команде. Успех в каком-то смысле не измеряется итоговым результатом. Я хочу показать лучший из возможных результат, быть в лучшей форме. Если не выиграю, ладно, значит, кто-то сильнее меня. А вот если я поеду, но не дотяну до требуемого уровня, тогда для меня это провал.

 

Мы нацелены на подиум, когда подойдём к финальной неделе, оценим, сможет ли выиграть или нет. В зависимости от этого и будем действовать».

 

 

Состав велокоманды BikeExchange-Jayco на Джиро д’Италия-2022:

 

Simon Yates, (Великобритания)

Lawson Craddock, (США)

Lucas Hamilton, (Австралия)

Michael Hepburn, (Австралия)

Damien Howson, (Австралия)

Christopher Juul Jensen, (Дания)

Callum Scotson, (Австралия)

Matteo Sobrero, (Италия)

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • vadi
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    vadi-Фото

    Контингент участников конечно не слишком выразительный для большой радости от победы. Из известных фамилий лишь такие же возрастные Боднар и  Терпстра, Насен, Хофстеттер, да и по сути все, про остальных вообще как будто  никогда не слышал.

  • motte
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    motte-Фото

    Класс!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Синяя ма ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чикконе если потеряет шансы на подиум, тогда должен поБороться за малью адзуру. А так моя ставка Рома Барде. Молодые Фортунато и Соса конечно тоже будут резвиться и агресивничать (в хорошем спорт.смысле этого слова) на горных этапах.

    Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя две вершины первой категории Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) и финиш на Федайя (Passo Fedaia) и вершину Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi). Максимально на этом этапе можно выиграть 130 очков.

    Вторым по значимости будет 9-й этап, на котором можно заработать максимум 125 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Блокхаус (Blockhaus).

    Вот что мне всегда нравилось на Джиро это щедрость горных очков, от того и баталии за звание "лучшего горняка" на итал.ГТ интересные...не то что на ТдФ.

    Цитата: reforg34
    Все мы будем ждать от Ланды победы в генеральной классификации, т.к. он сбрасывал даже Контадора и в принципе заслужил своим джентльменским поведением в гонках и вне. Но скорее всего, гороховую майку в ходе побед на королевских горных этапах тоже заберет, т.к. здесь не наблюдаются горняки уровня Хуана Маурисио Солера или Эмануэля Селы.

    Але, товарищ, какая гороховая майка на Джиро, тут лучший горняк колесит в кукурузной синей майке...вы что цвета уже не различаете!?

    Вспомнили Солера и Селлу, уж лучше тогда Гардзели и Пантани

  • Gorn9k
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Gorn9k-Фото

    Ох уж этот злой Совок, который зверски и жестоко уничтожал добрый венгерский народ...

  • velodoctor
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    velodoctor-Фото

    Еще и с запасом каким. Такого маштаба гонщики должны красиво завершать карьеру, надеюсь не последняя в этом сезоне. 

  • sixpack
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    sixpack-Фото

    он с какого года не выигрывал, с 2019?

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Вот ссылка на просмотр на русском.http://sport365.hdgo.site/27-jneurosport-1.html.
  • reforg34
    Джиро д'Италия-2022. Синяя ма ... (4)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать от Ланды победы в генеральной классификации, т.к. он сбрасывал даже Контадора и в принципе заслужил своим джентльменским поведением в гонках и вне. Но скорее всего, гороховую майку в ходе побед на королевских горных этапах тоже заберет, т.к. здесь не наблюдаются горняки уровня Хуана Маурисио Солера или Эмануэля Селы.

  • Lucky
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Lucky-Фото
    Цитата: karrvalo
    уважаемые коллеги!где смотреть?...у нас ( Россия Барнаул Алтай) евроспорт отключен от ТВ.
    Подключайтесь к любому IPTV провайдеру, например MeLord, поставьте плеер, например OttPlayer и смотрите Евроспорт на русском языке и ещё около 2000 каналов со всего мира

    Стоимость 1 $ в месяц
  • AlexanderS
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    AlexanderS-Фото

    прикольно, с первого же этапа - разборки в генерале начнутся :)

    этап№1, №2, №4

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