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Саймон Йейтс не удержался в группе лидеров на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

 Этна остановила Саймона Йейтса на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Саймон Йейтс не удержался в группе лидеров на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 

 

  Саймон Йейтс проиграл время в генеральной классификации на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020 с финишем на вершине Этны. 28-летний британский велогонщик команды Mitchelton-Scott потерял контакт с проредившимся пелотоном за 9 км до финиша во время прохождения 18,8-километрового финального подъёма 1-й катагории.

 

  Джек Хейг остался с Саймоном Йейтсом, помогая ему минимизировать потери. Йейтс и Хейг финишировали через 4 минуты 22 секунды после победителя этапа Джонатана Кайседо (EF Pro Cycling).

 

В генеральной классификации Саймон Йейтс проигрывает 3 минуты 46 секунд относительно надевшего розовую майку лидера Жуана Алмейды (Deceuninck-Quick Step).

 

Саймон Йейтс не удержался в группе лидеров на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Сегодня изменилась расстановка сил, когда Герант Томас упал в нейтральной зоне. Выглядело так, будто он сильно ударился, так и оказалось. Мы – одни из фаворитов в этой гонке, и хотели выиграть этап, взять контроль, обеспечив шанс на победу.

 

  Ребята контролировали отрыв, в то время не было и намёка на то, что Саймон плохо себя чувствует. Потом инициативу перехватила команда Trek-Segafredo, которая начала увеличивать скорость, возможно, чтобы выиграть время у Геранта Томаса.

 

  Когда Саймон потерял время, оставалось просто минимизировать потери. Гонка долгая, у всех бывает плохой день. К сожалению, у нас он наступил в начале гонки. Надеюсь, что больше такого для не случится. Теперь будем просто подходить к гонке по-другому. Думали, что будем действовать с первых позиций на  горных этапов и разделке, теперь придётся отыгрываться.

 

  Джиро д’Италия всегда выигрывается на последней неделе, на суровых финишах. Между текущим и будущими этапами много времени. Переоценим ситуацию, поймём, что случилось, а потом поедем этап за этапом -  это клише, но так и есть».

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 22.05.2013

    Потом инициативу перехватила команда Trek-Segafredo, которая начала увеличивать скорость, возможно, чтобы выиграть время у Геранта Томаса.
     

    Помните 15 год, когда у фрума что-то с переключением случилось, Нибали в ту же секунду начал атаковать. 

    1. RVL

      Вчера, 21:19 | Регистрация: 30.08.2012

      Тут же скоты взяли контроль и душили...не ожидали что ейтс капнет. Треки включились против ейтса в том числе

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Вчера, 21:29 | Регистрация: 22.05.2013

        Не думаю, что против Йетса, он выпал только в середине горы. Разве что услышали, что он в радио говорит.
        Скорее они хотели проверить Томаса т.к. он падал, или увидели британйца в хвосте. Как только они взвинтили, Томаса показали отстающим.

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 22.09.2020

    да гонка очень жестко началась 

  3. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 17.07.2014

    Если это был действительно плохой день, и форма пойдёт по нарастающей, может и за подиум побороться. Способности есть, состав конкурентов не самый выдающйся.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Наверное, где-то трясло сильно, вот и повылетали. Могли быть выбоины на дороге. А скорость на спуске большая, группа едет плотно - никуда не перестроиться, заранее ничего не увидеть. =(
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    salomon-Фото
    Чую, щас на Джиро ожидается разброд и шатания . И как прогнозами заниматся уж точно глупо!
  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Там, судя по комментариям в Твиттере судьи его не пускали проехать к гонщику за 11 км до финиша, чтобы дать ему бачок с питьём. А когда пропустили, то было уже 9.8км и нельзя было передавать питьё - так как на последних 10км нельзя. Поэтому, он кричал судьям и так активно жестикулировал жалуясь на них. Вроде даже извинился после этого...
  • salomon
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 
    Вот именно! - Моторных спринтерских команд на Джиро не наблюдается. А единственная суперкоманда - Инеос после падения Томаса больше не будет возить пелотон! Так что ребята, некому догонять отрывы !
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Rasmussen
    Учитывая тенденцию феноменальных результатов вундеркиндов, стоит отметить, что обладатель розовой майки Жоао Алмейда имеет хорошую почву для борьбы за генерал, даже несмотря на то, что это его первый гранд-тур.В первой разделке был вторым, опередив Томаса и бросив полторы минуты другим генеральщикам. А впереди еще 2 разделки. На Этне от генеральщиков отстал всего на 12 секунд.Ранее в этом году на Giro dell'Emilia был вторым после Власова, а также поднялся на подиум ГК Вуэльты Бургоса.
    Словенцы, эквадорцы, португальцы... География ширится!
  • Student
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    Student-Фото

    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 

  • AmLoket
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Earl57
    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.
    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608
    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?
    Вот кого надо было снимать с гонки, а не джамбовского Плюгге. Ну поспорил он с ренгенологами, ничьему здоровью это не угрожало. А тут прямо бачок под ноги... Там же мотоциклисты ехали, могло и их коснуться.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересная складывается тенденция, уже перерастающая в ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Карапас, Берналь, Погачар. А записные фавориты сдуваются... Если Джиро возьмет и выиграет Caicedo - наверное никто не удивится, так как уже устали удивляться.

    Скорее уж Алмейда и Макналти. Кому там еще 22 года? Это уникально слабый ГТ. Я таких с 2009 года и не вспомню. Мало того, что 2-3 эшелон приехал, так он еще и не готов оказался. Отрыв из 2-х гонщиков пропилил всю гору и доехал! Еще и Ейтса высадили на пустом месте..

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Student-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.
     
    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

    Считаю, что многие его недооценивают. Белая майка Джиро, и 4-е место Вуэльты, +2 попадания в топ-10 на ГТ. Может и зацепить Джиро. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    SportSpirit-Фото

    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.

     

    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

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