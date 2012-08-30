Саймон Йейтс не удержался в группе лидеров на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Этна остановила Саймона Йейтса на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

Саймон Йейтс проиграл время в генеральной классификации на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020 с финишем на вершине Этны. 28-летний британский велогонщик команды Mitchelton-Scott потерял контакт с проредившимся пелотоном за 9 км до финиша во время прохождения 18,8-километрового финального подъёма 1-й катагории.

Джек Хейг остался с Саймоном Йейтсом, помогая ему минимизировать потери. Йейтс и Хейг финишировали через 4 минуты 22 секунды после победителя этапа Джонатана Кайседо (EF Pro Cycling).

В генеральной классификации Саймон Йейтс проигрывает 3 минуты 46 секунд относительно надевшего розовую майку лидера Жуана Алмейды (Deceuninck-Quick Step).

Photo Credits: LaPresse

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Сегодня изменилась расстановка сил, когда Герант Томас упал в нейтральной зоне. Выглядело так, будто он сильно ударился, так и оказалось. Мы – одни из фаворитов в этой гонке, и хотели выиграть этап, взять контроль, обеспечив шанс на победу.

Ребята контролировали отрыв, в то время не было и намёка на то, что Саймон плохо себя чувствует. Потом инициативу перехватила команда Trek-Segafredo, которая начала увеличивать скорость, возможно, чтобы выиграть время у Геранта Томаса.

Когда Саймон потерял время, оставалось просто минимизировать потери. Гонка долгая, у всех бывает плохой день. К сожалению, у нас он наступил в начале гонки. Надеюсь, что больше такого для не случится. Теперь будем просто подходить к гонке по-другому. Думали, что будем действовать с первых позиций на горных этапов и разделке, теперь придётся отыгрываться.

Джиро д’Италия всегда выигрывается на последней неделе, на суровых финишах. Между текущим и будущими этапами много времени. Переоценим ситуацию, поймём, что случилось, а потом поедем этап за этапом - это клише, но так и есть».