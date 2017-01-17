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Команда Gazprom – RusVelo получила приглашение на Giro d'Italia 2017

Команда Gazprom – RusVelo получила приглашение на Giro d'Italia 2017

 

  Российская велосипедная команда Gazprom – RusVelo получила приглашение на две гонки мирового тура – итальянскую супер-многодневку «Джиро д'Италия» и монументальную однодневную гонку «Милан – Сан-Ремо».

 

Команда Gazprom – RusVelo получила приглашение на Giro d'Italia 2017

 

  Организатор гонок, итальянская компания RCS Sport, объявила о приглашениях команд вечером 18 января. Честь выступать на итальянской супер-многодневке выпала Gazprom – RusVelo во второй раз. В прошлом году команда показала достойный результат на Giro d'Italia, запомнившись яркой работой в отрывах и великолепной победой Александра Фолифорова на пятнадцатом этапе.

 

Генеральный менеджер команды Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин: «Это очень важное событие для команды, мы благодарны организаторам за оказанное доверие и приглашение на юбилейное издание «Джиро» и легендарную однодневную гонку «Милан – Сан-Ремо». По итогам участия в «Джиро 2016» мы провели работу над ошибками и ставим еще более амбициозные цели. Все ребята предельно мотивированы, будем работать, чтобы показать всё, на что способны».

 

Итальянская супер-многодневка «Джиро д'Италия» – одна из самых престижных гонок сезона, она является так называемым «гранд-туром». В числе победителей гонки значатся самые известные велогонщики мира. В 2017 году «Джиро д'Италия» будет особенно интересной, она пройдет в юбилейный сотый раз. По этому случаю организаторы подготовили особенный маршрут, а состав участников будет самым сильным за последние годы.

 

Классическая гонка «Милан – Сан-Ремо» считается одной из пяти монументальных однодневок, победы на которых особенно престижны. Гонка проводится с 1907-го года и является самой длинной однодневной гонкой календаря, её протяженность достигает почти трехсот километров. Победителем может стать как спринтер, так и гонщик успешно атаковавший на легендарных холмах Чипресса и Поджо. «Милан — Сан-Ремо» по праву считается одной из самых важных весенних гонок сезона.

 

Пресс-служба команды «Gazprom-RusVelo»

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo Gazprom - RusVelo

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