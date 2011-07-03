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Саймон Йейтс возглавит велокоманду BikeExchange на Джиро д’Италия-2021

Состав велокоманды BikeExchange на Джиро д'Италия-2021

 

 

  Велокоманда BikeExchange  объявила состав на Джиро д’Италия-2021. 28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) нацелен прибавить к списку достижений победу на итальянском Гранд-туре. В 2019 году Йейтс финишировал на Джиро 8-м, в 2018 году провёл 13 дней в розовой майке лидера, в том же году одержал первую в карьере победу на Гранд-туре, выиграв Вуэльту Испании-2018.

 

Состав велокоманды BikeExchange на Джиро д'Италия-2021Состав велокоманды BikeExchange на Джиро д'Италия-2021

 

 

  В борьбе за победу в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021 Саймона Йейтса поддержат: 29-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн, 31-летний датский гонщик Кристофер Юл-Йенсен, 34-летний эстонский гонщик Танел Кангерт, 33-летний чемпион Австралии Кэмерон Мейер, 36-летний испанский гонщик Микель Ниеве, 26-летний австралийский гонщик Ник Шульц и 24-летний австралийский гонщик Каллем Скотсон.

 

  Самыми опытными гонщиками состава являются Танел Кангерт, который поедет Джиро д’Италия в 9-й раз в карьере и Микель Ниеве, который стартует на итальянском Гранд-туре в 7-й раз. Впервые поедут Джиро д’Италия Ник Шульц и Каллем Скотсон.

 

  Саймон Йейтс: «Джиро д’Италия – гонка, которую очень люблю. Надеюсь, в этом году у меня хороший шанс побороться за победу. У нас сильная команда, чтобы попробовать добиться этой цели.

 

  Мне многое нравится в Джиро – маршрут, еда, болельщики. Получаю огромное удовольствие, выступая в Италии. Это прекрасная страна для проведения велогонки. В этом году маршрут выглядит очень трудным. Конечно, он отличается от предыдущих выпусков, когда я выступал на Джиро. Он обрамлён двумя разделками, а индивидуальная гонка на время – не моя специализация. Поэтому на них постараемся минимизировать потери.

 

  Будет пара этапов с гравийными дорогами, один этап с длинными секторами гравия, ещё один этап с полуторакилометровым гравийным участком на подъёме у финиша. Так что, как всегда, гонка будет испытанием. Джиро д’Италия никогда не была лёгкой.

 

  Состав на Джиро в основном тот же, с которым ехали Тур Альп-2021. Мы отлично сработались вместе. Каждый из нас с нетерпением ждёт старта».

 

  Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды: «В этом году стартуем на Джиро д’Италия с более высокими целями, чем в прошлом сезоне, когда, к большому сожалению, нам пришлось сняться с гонки. Джиро д’Италия всегда была особенной гонкой для нашей команды. И гонщики, и персонал упорно работали, чтобы подойти к этому старту в наилучших кондициях, что вдохновляет нас ещё больше.

 

  Мы безмерно благодарны всем нашим спонсорам и партнёрам, особенно Джерри Райану, за невероятную поддержку в это трудное время. Особенно хочется отметить организаторов Джиро д’Италия – RCS Sport, которые делают фантастическую работу, чтобы организовать и безопасно провести гонку. Мы желаем всем насладиться тремя неделями гонки».

 

  Мэтт Уайт (Matt White), главный спортивный директор команды BikeExchange: «В этом году у гонки будут традиционные составляющие – сложнейший маршрут, некоторые из самых жестоких для профессионального велоспорта подъёмов. Май может преподнести сюрпризы в плане погоды.

 

  Эти аспекты гонки повторяются из года в год, в этом году добавится новое препятствие в виде гравийных дорог. На одном из этапов гравийный сектор будет у горного финиша, на другом более 30 км немощёных дорог, мини-Страде Бьянке, но в более трудном и технически сложном варианте.

 

  Неудивительно, что мы приложили массу усилий в подготовке к этому выпуску Джиро д’Италия. Саймон – один из фаворитов, мы с удовольствием принимаем этот вызов. Мы выстроили вокруг него команду с  хорошим балансом опыта и молодости. Я знаю, что все ребята с радостью готовы вступить в борьбу с сильнейшими гонщиками мира. Мы окажем максимальную поддержку нашему лидеру».

 

 

Состав велокоманды BikeExchange на Джиро д'Италия-2021:

Michael Hepburn (Австралия),

Chris Juul-Jensen (Дания),

Tanel Kangert (Эстония),

Cameron Meyer (Австралия),

Mikel Nieve (Испания),

Nick Schultz (Австралия),

Callum Scotson (Австралия),

Simon Yates (Великобритания).

 

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 21:17 | Регистрация: 11.12.2014

    Зейца совсем не видно и не слышно(

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:20 | Регистрация: 3.07.2011

    На бумаге Саймон - самый сильный. Но маршрут тяжелый, а команда ну что-то очень слабовата.

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