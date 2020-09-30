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Саймон Йейтс – капитан велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020

Состав велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020

 

 

  28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс стартует на Джиро д’Италия-2020 в качестве капитана велокоманды Mitchelton-SCOTT. Саймон Йейтс третий год подряд будет бороться за розовую майку, в которой провёл 13 дней в 2018 году, а в прошлом году финишировал 8-м в генеральной классификации.

 

Состав велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д&rsquo;Италия-2020Состав велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д&rsquo;Италия-2020

 

 

  В борьбе за победу на итальянском Гранд-туре Саймону Йейтсу будут помогать дебютирующий на Джиро 24-летний итальянский велогонщик Эдоардо Аффини, 36-летний американский велогонщик Брент Букуолтер, а также австралийские велогонщики 27-летний Джек Хейг, 24-летний Лукас Хэмильтон, 29-летний Майкл Хепберн, 28-летний Дэмьен Хаусон, 32-летний Кэмерон Мейер.

 

  На равнинных участках Саймону Йейтсу будут помогать Майкл Хепберн, Кэмерон Мейер и Эдоардо Аффини. Опытный Брент Букуолтер, стартующий на Джиро в 5-й раз, и Дэмьен Хаусон будут ключевыми помощниками в переходной фазе этапов на подъезде к горам, а Джек Хейг и Лукас Хэмильтон останутся с капитаном в высоких горах.

 

За последние 8 лет гонщики команды Mitchelton-Scott выиграли 14 этапов Джиро д’Италия, 25 дней удерживали розовую майку, в 2016 году Эстебан Чавес поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия.

 

На счету Саймона Йейтса 13 дней в розовой майке лидера и три победы на этапах.

 

  Саймон Йейтс: «Гонка Тиррено-Адриатико принесла великолепную победу, которой очень горжусь. Но Джиро д’Италия-2020 всегда оставалась главной целью. Поэтому надеюсь, что удержу форму до конца Джиро.

 

  После Тиррено вернулся в Андорру, на высоту, чтобы закончить подготовку дома. Благодаря этому убил одним выстрелом двух зайцев – провёл больше времени дома, в то же время продолжал готовиться в наилучших условиях, чтобы подойти к Джиро в отличной форме.

 

  Джиро д’Италия – тяжёлая и непредсказуемая гонка. В любой момент надо быть готовым адаптировать стратегию борьбы за победу. Обычно на Джиро погода с каждым днём становилась лучше, потому что мы стартовали весной и приближались к лету. В этом году всё будет полностью наоборот. Морально готов к тому, что погода будет плохой.

 

  Очень доволен составом команды. С ним мы проехали Тиррено-Адриатико, где отлично сработались. Важно, что перед Джиро д’Италия мы понимаем друг друга и во время работы, и вне велосипеда. Рад стартовать с ребятами. Не могу дождаться, когда приеду в Сицилию».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Независимо от результата на Тиррено мы всегда стремились подходить к гонке как один из фаворитов. Мы не скрываем, что Саймон решительно настроен бороться за победу на Джиро д’Италия, гонке, к победе в которой мы близко подошли в 2018 году. С тех пор мы продолжали учиться. Мы возвращаемся в гонку как сплочённая команда, знаем, на что способны. С 2018 года утекло много воды, мы учились на ошибках и опыте.

 

  Нет ничего сложного –  главное последовательно пройти три недели. Джиро д’Италия будет сложнейшим из трёх Гранд-туров – трудный старт, сложный финиш, между которыми сотни километров.

 

  65-километров разделок имеют огромное значение. В последнее время не часто на Гранд-турах бывает столько километров индивидуальных гонок на время. Это повлияет на нашу тактику.

 

  Мы будем бороться с раздельщиком мирового класса в лице лидера команды Ineos Геранта Томаса. Остальные соперники находятся на том же уровне, что и Саймон. Мы собираемся минимизировать потери на трёх разделках и использовать возможности в горах.

 

Всем горнякам необходимо атаковать, включая нас. Когда, где, против кого – ещё неизвестно, но мы собираемся выигрывать время».

 

 

Состав велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020:

 

 

Simon Yates, (Великобритания)

Edoardo Affini, (Италия)

Brent Bookwalter, (США)

Jack Haig, (Австралия)

Lucas Hamilton, (Австралия)

Michael Hepburn, (Австралия)

Damien Howson, (Австралия)

Cameron Meyer, (Австралия)

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott

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Комментарии

  • AmLoket
    Предварительные составы команд ... (57)
    AmLoket-Фото

    Цитата: velodoctor
    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 

    А что остается делать? Итак сезон летит коту под хвост из-за короны и перелома, а контакта на 2021 год вроде как нет. Надо крутиться, чтобы кому-нибудь понравится и побольше выторговать. В любой момент сезон может быть закончен из-за пандемии.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Итальянцы опять удивляют. Очень оригинальная подборка и сочетание этапов.
    Первый этап ,просто какая-та бобслейная разделка, я думаю результаты будут самые неожиданные.
    Третий этап и уже Этна и подьезд гораздо жосче чем был в 2017.
    Первый чистый спринт только на этапе № 7
    На первой недели, розовая майка может меняться =каждый= день.
    Все этапы идут с двумя промежутками, для сравнения ,на туре все этапы были с одним. 
    На 8-этапе промежуток будет за 15 км до финиша, о-ля-ля.
    Ну и дальше все интересней и страшнее самое страшное будет на 18 и 20 этапах.
    При такой =оригинально сбалансированной= Джиро, три разделки не дадут большого преимущества раздельщикам. 
    Мое мнение ,по маршруту, эта Джира должна быть гораздо интересней чем тур, посмотрим какая будет борьба.
    Борьба за спринтерскую майку ,будет очень жесткая и результат может всех удивить.
    Тяжёлые раздельщики как раз и навезут под спуск , у Томаса хорошие шансы сделать задел уже на первом этапе .

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото
    В случае с Лопесом сработало другое правило: =три недели без команды= ... можно даже сказать четыре, Критериум туда же.
  • levonardo
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    levonardo-Фото
    Простите, а в чём Лопес добавил?
  • velodoctor
    Состав велокоманды Deceuninck ... (1)
    velodoctor-Фото
    Алмейда и Кнокс могут за белую майку бороться. Интересный состав.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    uran-Фото
    Добавляем в разделке - теряем в горах. Это правило продемонстрировал Лопес на ТДФ. Думаю нечто подобное будет у Томаса.
  • levonardo
    Предварительные составы команд ... (57)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 
    "Во время Тур де Франс я сломал ребро, так что мне будет сложно в начале Джиро, так как мне нужно вернуться в гоночный ритм и посмотреть, как там. Но со второй недели я надеюсь быть в хорошей форме и постараюсь выиграть этап"
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (57)
    velodoctor-Фото

    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 

  • jerzyk
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (71)
    jerzyk-Фото

    А латыш Скуинш? 29-ый и 49-ый? Латвия уже не СССР,но гонщиков хороших было очень много!

  • jerzyk
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (71)
    jerzyk-Фото
    Два испанца против одного португальца. И выиграл португалец. А что Вальверде - сам не гам и другому не дам! Одним словом - ПОЦ!

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