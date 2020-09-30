Саймон Йейтс – капитан велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020

Состав велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020

28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс стартует на Джиро д’Италия-2020 в качестве капитана велокоманды Mitchelton-SCOTT. Саймон Йейтс третий год подряд будет бороться за розовую майку, в которой провёл 13 дней в 2018 году, а в прошлом году финишировал 8-м в генеральной классификации.

Состав велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020

В борьбе за победу на итальянском Гранд-туре Саймону Йейтсу будут помогать дебютирующий на Джиро 24-летний итальянский велогонщик Эдоардо Аффини, 36-летний американский велогонщик Брент Букуолтер, а также австралийские велогонщики 27-летний Джек Хейг, 24-летний Лукас Хэмильтон, 29-летний Майкл Хепберн, 28-летний Дэмьен Хаусон, 32-летний Кэмерон Мейер.

На равнинных участках Саймону Йейтсу будут помогать Майкл Хепберн, Кэмерон Мейер и Эдоардо Аффини. Опытный Брент Букуолтер, стартующий на Джиро в 5-й раз, и Дэмьен Хаусон будут ключевыми помощниками в переходной фазе этапов на подъезде к горам, а Джек Хейг и Лукас Хэмильтон останутся с капитаном в высоких горах.

За последние 8 лет гонщики команды Mitchelton-Scott выиграли 14 этапов Джиро д’Италия, 25 дней удерживали розовую майку, в 2016 году Эстебан Чавес поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия.

На счету Саймона Йейтса 13 дней в розовой майке лидера и три победы на этапах.

Саймон Йейтс: «Гонка Тиррено-Адриатико принесла великолепную победу, которой очень горжусь. Но Джиро д’Италия-2020 всегда оставалась главной целью. Поэтому надеюсь, что удержу форму до конца Джиро.

После Тиррено вернулся в Андорру, на высоту, чтобы закончить подготовку дома. Благодаря этому убил одним выстрелом двух зайцев – провёл больше времени дома, в то же время продолжал готовиться в наилучших условиях, чтобы подойти к Джиро в отличной форме.

Джиро д’Италия – тяжёлая и непредсказуемая гонка. В любой момент надо быть готовым адаптировать стратегию борьбы за победу. Обычно на Джиро погода с каждым днём становилась лучше, потому что мы стартовали весной и приближались к лету. В этом году всё будет полностью наоборот. Морально готов к тому, что погода будет плохой.

Очень доволен составом команды. С ним мы проехали Тиррено-Адриатико, где отлично сработались. Важно, что перед Джиро д’Италия мы понимаем друг друга и во время работы, и вне велосипеда. Рад стартовать с ребятами. Не могу дождаться, когда приеду в Сицилию».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Независимо от результата на Тиррено мы всегда стремились подходить к гонке как один из фаворитов. Мы не скрываем, что Саймон решительно настроен бороться за победу на Джиро д’Италия, гонке, к победе в которой мы близко подошли в 2018 году. С тех пор мы продолжали учиться. Мы возвращаемся в гонку как сплочённая команда, знаем, на что способны. С 2018 года утекло много воды, мы учились на ошибках и опыте.

Нет ничего сложного – главное последовательно пройти три недели. Джиро д’Италия будет сложнейшим из трёх Гранд-туров – трудный старт, сложный финиш, между которыми сотни километров.

65-километров разделок имеют огромное значение. В последнее время не часто на Гранд-турах бывает столько километров индивидуальных гонок на время. Это повлияет на нашу тактику.

Мы будем бороться с раздельщиком мирового класса в лице лидера команды Ineos Геранта Томаса. Остальные соперники находятся на том же уровне, что и Саймон. Мы собираемся минимизировать потери на трёх разделках и использовать возможности в горах.

Всем горнякам необходимо атаковать, включая нас. Когда, где, против кого – ещё неизвестно, но мы собираемся выигрывать время».

Состав велокоманды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020:

Simon Yates, (Великобритания)

Edoardo Affini, (Италия)

Brent Bookwalter, (США)

Jack Haig, (Австралия)

Lucas Hamilton, (Австралия)

Michael Hepburn, (Австралия)

Damien Howson, (Австралия)

Cameron Meyer, (Австралия)