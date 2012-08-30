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Винченцо Нибали о маршруте Джиро д’Италия-2022

Винченцо Нибали: «Будет ли следующий год финальным в карьере? Ещё не решил»

 

 

  Винченцо Нибали 14 ноября исполнится 37 лет. В 2022 году итальянский велогонщик вновь наденет форму велокоманды Astana, где выступал с 2013 по 2016 годы. В интервью Spaziociclismo Винченцо Нибали прокомментировал маршрут Джиро д’Италия-2022, который включает в себя и этапы по его родной Сицилии, и подчеркнул, что ещё не решил, будет ли следующий сезон финальным в его карьере.

 

Винченцо Нибали о маршруте Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: LaPresse

 

    Винченцо Нибали: «Будет ли следующий год финальным в карьере? Я ещё не решил. В данный момент не ставлю перед собой никаких целей. Контракт подписал на один год, хочу наслаждаться предстоящим сезоном. А после посмотрим.

   Маршрут Джиро очень тяжёлый, но в то же время сбалансированный. Много подъёмов, но также хватает и спринтерских этапов. Думаю, гонка сразу будет жаркой, потому что есть этапы, которые выглядят спокойными, но развитие событий на них будет зависеть от действий самих гонщиков. Например, этапы до Неаполя или до Мессины финиширует на равнине, но мы помним, как подъём Портелла разбивал группу в прошлом, хотя был далеко от финиша».

 

  На вопрос о возможности проехать в 2022 году все три Гранд-тура, Винченцо Нибали ответил:

  «Это идея Ракеле (прим. – супруга Винченцо Нибали). Она сказала, а почему бы тебе не проехать все три. Очень красивая идея, чтобы отдать дань уважения великолепным Турам и организаторами, которые каждый год проводят великолепную работу. Но понятно, как сложно сконцентрировать весь сезона на такой задаче. Это просто проскользнувшая мысль».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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В тему:

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 20.05.2021

    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ идея,но считаю,что ее следует осуществить в заключительный год выступлений.А так аж дрожь берет,думая о последствиях.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 17.05.2015

    Ох, ну и жены пошли ! Что же так потребительски к родному человеку ? Не жалко ? Все же 37 лет, организм работает на износ, да и само по себе опасно, гонка есть гонка. И чисто с житейской точки зрения - спортсмен в сезон и так оторван от дома и семьи, побыл бы с родными лишний месяц, а она его отправлет т.с. подальше и на подольше...   Впрочем, чужая семья - потемки, да и  брак в наше время - не родство, а партнерство...

  3. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 00:35 | Регистрация: 26.07.2021

    Судя по проскользнувшей мысли жены в занятие супруга она особо не вникает)))

  4. RVL

    Сегодня, 00:49 | Регистрация: 30.08.2012

    Или Нибали это так преподнес, или жена сказала, Ченцо- хватит. Сделай это так , как мало кто  делал. 3 гт подряд.

    В последний год контракта. И уходим красиво

     

  5. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 27.05.2017

    Винченцо никогда не ездил как статист, но предложение в 3 ГТ очень на это намекают.

    1. RVL

      Сегодня, 00:52 | Регистрация: 30.08.2012

      Думаю- это реверанс 

      Если по этапу зацепит, все будут в восторге

       

       

       

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Комментарии

  • RVL
    Винченцо Нибали о маршруте Джи ... (6)
    RVL-Фото

    Думаю- это реверанс 

    Если по этапу зацепит, все будут в восторге

     

     

     

  • uran
    Винченцо Нибали о маршруте Джи ... (6)
    uran-Фото
    Винченцо никогда не ездил как статист, но предложение в 3 ГТ очень на это намекают.
  • RVL
    Винченцо Нибали о маршруте Джи ... (6)
    RVL-Фото

    Или Нибали это так преподнес, или жена сказала, Ченцо- хватит. Сделай это так , как мало кто  делал. 3 гт подряд.

    В последний год контракта. И уходим красиво

     

  • AlpenFlow
    Винченцо Нибали о маршруте Джи ... (6)
    AlpenFlow-Фото
    Судя по проскользнувшей мысли жены в занятие супруга она особо не вникает)))
  • Адриен
    Винченцо Нибали о маршруте Джи ... (6)
    Адриен-Фото

    Ох, ну и жены пошли ! Что же так потребительски к родному человеку ? Не жалко ? Все же 37 лет, организм работает на износ, да и само по себе опасно, гонка есть гонка. И чисто с житейской точки зрения - спортсмен в сезон и так оторван от дома и семьи, побыл бы с родными лишний месяц, а она его отправлет т.с. подальше и на подольше...   Впрочем, чужая семья - потемки, да и  брак в наше время - не родство, а партнерство...

  • nightbuster33
    Винченцо Нибали о маршруте Джи ... (6)
    nightbuster33-Фото

    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ идея,но считаю,что ее следует осуществить в заключительный год выступлений.А так аж дрожь берет,думая о последствиях.

  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Ваш наводчик"один знакомый человек из мира казахстанского велоспорта",это не тот ли господин(из двух),которых упомянул в своем интервью итальянской спортивной газете Мартинелли и, после деяний которых Вино "скромно улыбнулся".Если это так,что,до сих пор никак не может успокоится. Теперь о другом.Все граждане республики имеют равные права,а близнецы граждане Республики,и могут  быть включенными в любую команду представляющую страну.Да,они в основном живут за рубежом и имеют лучшие условия,чем казахстанцы.А откуда ваш "мозг" может знать,что близнецы являются основными кандидатами в молодежный состав.Это все больное воображение.Может так случится,что его могут назначить руководителем этой команды,но едва ли.В одном из его многочисленных интервью он высказался,что создает свою школу велоспорта,толи сам ,толи с нидерландцами. Это было несколько лет назад.Так где они.Вы слышали о них.Нет,и никто не слышал. Большой болтун ваш "мозг" и завистник.Взрослому надо иметь свое мнение во всем.Это ответ "КАЗАХСТАНЦУ"

  • Astanaforever
    Жуан Алмейда о маршруте Джиро ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хороший гонщик с потенциалом взять гран тур. Квики не его команда была. У арабов он побольше раскроется как лидер, если не заставят постоянно пахать на Погачара.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    Sezar-Фото

    При чем тут вообще большинство гонщиков?

    Грантуры делают генеральщики, это основная интрига. Это большинство болельщиков скажет, если провести опрос. Это объективно, без отнесения людей к сортам.
    Гонщикам же никто не мешает самим организовать себе гонку, определить маршрут, самим установить себе правила и т.п. Учитывая, что большинство из них по определению не способны быть на Олимпе (все на пьедестал не влезут), т.е. они - грегари, я представляю себе эту гонку:). Самим себе платить зарплату (можно у Веньи попросить деньжат:). Самим ее смотреть (вряд ли кто-то еще это будет делать). Кто ж мешает?

  • motte
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    motte-Фото

    Ох, как я уже сказал ранее, карапаз нумеро уно, по всей видимости? 

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Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Ben Gastauer (Ag2r - Citroen)

Samuele Battistella (Astana – Premier Tech)

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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