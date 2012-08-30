Винченцо Нибали о маршруте Джиро д’Италия-2022

Винченцо Нибали: «Будет ли следующий год финальным в карьере? Ещё не решил»

Винченцо Нибали 14 ноября исполнится 37 лет. В 2022 году итальянский велогонщик вновь наденет форму велокоманды Astana, где выступал с 2013 по 2016 годы. В интервью Spaziociclismo Винченцо Нибали прокомментировал маршрут Джиро д’Италия-2022, который включает в себя и этапы по его родной Сицилии, и подчеркнул, что ещё не решил, будет ли следующий сезон финальным в его карьере.

Photo Credits: LaPresse

Винченцо Нибали: «Будет ли следующий год финальным в карьере? Я ещё не решил. В данный момент не ставлю перед собой никаких целей. Контракт подписал на один год, хочу наслаждаться предстоящим сезоном. А после посмотрим.

Маршрут Джиро очень тяжёлый, но в то же время сбалансированный. Много подъёмов, но также хватает и спринтерских этапов. Думаю, гонка сразу будет жаркой, потому что есть этапы, которые выглядят спокойными, но развитие событий на них будет зависеть от действий самих гонщиков. Например, этапы до Неаполя или до Мессины финиширует на равнине, но мы помним, как подъём Портелла разбивал группу в прошлом, хотя был далеко от финиша».

На вопрос о возможности проехать в 2022 году все три Гранд-тура, Винченцо Нибали ответил:

«Это идея Ракеле (прим. – супруга Винченцо Нибали). Она сказала, а почему бы тебе не проехать все три. Очень красивая идея, чтобы отдать дань уважения великолепным Турам и организаторами, которые каждый год проводят великолепную работу. Но понятно, как сложно сконцентрировать весь сезона на такой задаче. Это просто проскользнувшая мысль».