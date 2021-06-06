Петер Саган – победитель классификации по очкам на Джиро д’Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 20:30
Первая цикламеновая майка Петера Сагана на итальянском Гранд-туре
31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган одержал победу в классификации по очкам на Джиро д’Италия-2021 впервые в карьере. Саган прибавил цикламеновую майку к семи зелёным майкам лучшего в очковой классификации Тур де Франс.
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages
Петер Саган одержал победу на 10-м этапе Джиро д’Италия-2021, на четырёх этапах вошёл в пятёрку сильнейших. Цикламеновую майку словацкий гонщик надел после победы на 10-м этапе и довёз её до Милана. В классификации по очкам Петер Саган опередил на 18 очков ближайшего соперника, 31-летнего итальянского гонщика команды Israel Start Up Nation Давиде Чимолаи (Davide Cimolai). Тройку лучших в очковой классификации замкнул Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), которого Саган опередил на 20 очков.
Петер Саган: «Я впервые на подиуме перед Дуомо. Здесь красиво. Очень счастлив, что финишировал на моей второй Джиро, горжусь, что поднялся на финальный подиум в Милане в цикламеновой майке Джиро д’Италия. Об этом мечтал много лет, рад, что сегодня мечта воплотилась в реальность. Хочу поблагодарить организаторов гонки, невероятных итальянских болельщиков, которые приветствовали нас на дорогах. Благодарю моих товарищей по команде за их работы в эти три недели гонки».
Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «В целом Джиро была для нас успешной. Петер выиграл этап и цикламеновую майку. Но с точки зрения генеральной классификации, конечно, ситуация хуже. Мы потеряли Эмануэля Бухмана после первой части гонки, и, к сожалению, не смогли компенсировать. Остаётся успех Петера, которому мы помогли безопасно доехать до Милана, и несколько высоких мест на этапах.
Кроме того, мы каждый день принимали участие в церемонии награждения, потому что Петер удерживал цикламеновую майку. Наши гонщики хорошо выступали на этапах. Подводя итог, скажу, что Джиро д’Италия-2021 была успешной, команда взяла максимум из ситуации. Победа Петера на этапе, вклад в которую внесла вся команда, стала самым ярким моментом».
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