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Петер Саган – победитель классификации по очкам на Джиро д’Италия-2021

Первая цикламеновая майка Петера Сагана на итальянском Гранд-туре

 

 

  31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган одержал победу в классификации по очкам на Джиро д’Италия-2021 впервые в карьере. Саган прибавил цикламеновую майку к семи зелёным майкам лучшего в очковой классификации Тур де Франс.

 

 

Петер Саган – победитель классификации по очкам на Джиро д’Италия-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Петер Саган одержал победу на 10-м этапе Джиро д’Италия-2021, на четырёх этапах вошёл в пятёрку сильнейших. Цикламеновую майку словацкий гонщик надел после победы на 10-м этапе и довёз её до Милана.  В классификации по очкам Петер Саган опередил на 18 очков ближайшего соперника, 31-летнего итальянского гонщика команды Israel Start Up Nation Давиде Чимолаи (Davide Cimolai). Тройку лучших в очковой классификации замкнул Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), которого Саган опередил на 20 очков.

 

  Петер Саган: «Я впервые на подиуме перед Дуомо.  Здесь красиво. Очень счастлив, что финишировал на моей второй Джиро, горжусь, что поднялся на финальный подиум в Милане в цикламеновой майке Джиро д’Италия. Об этом мечтал много лет, рад, что сегодня мечта воплотилась в реальность. Хочу поблагодарить организаторов гонки, невероятных итальянских болельщиков, которые приветствовали нас на дорогах. Благодарю моих товарищей по команде за их работы в эти три недели гонки».

 

 Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe:  «В целом Джиро была для нас успешной. Петер выиграл этап и цикламеновую майку. Но с точки зрения генеральной классификации, конечно, ситуация хуже. Мы потеряли Эмануэля Бухмана после первой части гонки, и, к сожалению, не смогли компенсировать. Остаётся успех Петера, которому мы помогли безопасно доехать до Милана, и несколько высоких мест на этапах.

 

Кроме того, мы каждый день принимали участие в церемонии награждения, потому что Петер удерживал цикламеновую майку. Наши гонщики хорошо выступали на этапах. Подводя итог, скажу, что Джиро д’Италия-2021 была успешной, команда взяла максимум из ситуации. Победа Петера на этапе, вклад в которую внесла вся команда, стала самым ярким моментом».

 

 

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Казалось бы всё уже решено (и на этапе, и в генерале), но ITT таки получилась интересной: Ганна с проколом (и всё равно монстр), Каванья с падением (и Квикам в очередной раз не повезло...вообще без побед на ГТ - когда такое у них последний раз было!?). Собреро...а ведь тоже мог.

    Даже среди генеральщиков мини заруба таки получилась.

     

    Много сходов было, но все кто доехал - настоящие молодцы. Отдельно правда хочу выделить В.Пронского (№40 в генерале) и А.Пономаря (№67 в генерале).   rus ukr  Спасибо также за лайв чаты и общение.

    Цитата: Earl57
    Саган это Саган!!!

    как написАли в Твиттере - SaGun hunter

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    Tom_Boonen-Фото
    А что значит против ская? Скай что ли целенаправленно боролся против 4-го места Власова? По-моему, они свою задачу выполнили и больше их ничего не волновало.
  • velodoctor
    Филиппо Ганна – победитель 21 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ганна, мне кажется, заполнил всю потребность итальянцев в велосипедном кумире. За 2 года стал любимчиком. Но я надеюсь, что все эти победы  и шум вокруг пока лишь прелюдия к Ганне-классику.  

  • Astanaforever
    Александр Власов – четвёртый н ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ещё бы этап взяли, то тогда все было бы ОК. Но...эти успокоения для зрителей, полный обман себя и фанов.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    BaTman-Фото

     Вот и Всё !!! Берналя с победой, их не судят, хотя по мне третья неделя была провальной. 

     Карузо молодец, я думаю на него по другому посмотрели после этой Джиро, реально человек не просто смог попасть на подиум, но и боролся за победу на ГТ. Будет что внукам рассказать.

     Власов, 4-ый это максимум который он мог бы показать, но и это очень круто. Рад за Сашу, если он читает, то пусть принимает мои поздравления и больше развития себя как бренда. Больше постов, рекламы и т.д., по другому он не интересен будет зрителям и не видать ему карт блашна. В любом случае он пока самый крутой гонщик всего постоветского пространства, со всей его огромностю и мёртвостью велоспорта.

     Организаторам респект, не получилось развязки на 21 этапе, но то что я смотрел было очень хорошо!!! 

  • TheChosen
    Патрик Лефевр о возможности по ... (9)
    TheChosen-Фото

    Слишком много хочет - мало получит. 

  • tds
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    tds-Фото
    Цитата: nibali
    Почему Алмейду не берет к себе Астана??? Он же перспективный парень! А генеральщиков его уровня в Астане сейчас нет.
    Так и денег тоже нет!
  • Meridale
    Патрик Лефевр о возможности по ... (9)
    Meridale-Фото

    Сейчас  выбор сводится или докатывать карьеру с условиями привычными,  или подвинутся, в т.ч. и по зп, и войти в одну из самых результативных команд, где часто гонщики магическим образом обретают вторую молодость(например Жильбер).
    И на высокой ноте красиво готовится к пенсии.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Велоспорт - командный вид. В прошлом году Деннис Геоганхарта затащил, в этом Инеос группой справился. В этом отличие хорошей команды от её отсутствия.
    Командный то он командный , но на подиум в итоге поднимается один человек , а не команда , Джиро в этом году скукотень , может Фрумстер придёт в себя на Туре и составит конкуренцию словенцам , было бы классно .

  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    oblivion-Фото
    Цитата: Arciv
    Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
    Ничего страшного) надеюсь они возьмут свое на туре

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Arciv
    Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
    Берналя , Кастро и Мартинез , фактически тащили за уши на последних этапах , буть соперники посильнее , не видать ему Джиро .
    Что мешало остальным сидеть за инеос и не отставать? Выиграл сильнейший из присутствующих с командой или без.

    Цитата: velodoctor
    Видимо по сумме 2ух разделок считали десятые, и Мартинез впереди поэтому. 
     
    Алмейда 2 разделки проехал лучше Мартинеза

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