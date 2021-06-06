Петер Саган – победитель классификации по очкам на Джиро д’Италия-2021

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34) Казалось бы всё уже решено (и на этапе, и в генерале), но ITT таки получилась интересной: Ганна с проколом (и всё равно монстр), Каванья с падением (и Квикам в очередной раз не повезло...вообще без побед на ГТ - когда такое у них последний раз было!?). Собреро...а ведь тоже мог. Даже среди генеральщиков мини заруба таки получилась. Много сходов было, но все кто доехал - настоящие молодцы. Отдельно правда хочу выделить В.Пронского (№40 в генерале) и А.Пономаря (№67 в генерале). Спасибо также за лайв чаты и общение. Цитата: Earl57



Саган это Саган!!! как написАли в Твиттере - Sa Gun

Tom_Boonen

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34) А что значит против ская? Скай что ли целенаправленно боролся против 4-го места Власова? По-моему, они свою задачу выполнили и больше их ничего не волновало.

velodoctor

Филиппо Ганна – победитель 21 ... (2) Ганна, мне кажется, заполнил всю потребность итальянцев в велосипедном кумире. За 2 года стал любимчиком. Но я надеюсь, что все эти победы и шум вокруг пока лишь прелюдия к Ганне-классику.

Astanaforever

Александр Власов – четвёртый н ... (1) Ещё бы этап взяли, то тогда все было бы ОК. Но...эти успокоения для зрителей, полный обман себя и фанов.

BaTman

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34) Вот и Всё !!! Берналя с победой, их не судят, хотя по мне третья неделя была провальной. Карузо молодец, я думаю на него по другому посмотрели после этой Джиро, реально человек не просто смог попасть на подиум, но и боролся за победу на ГТ. Будет что внукам рассказать. Власов, 4-ый это максимум который он мог бы показать, но и это очень круто. Рад за Сашу, если он читает, то пусть принимает мои поздравления и больше развития себя как бренда. Больше постов, рекламы и т.д., по другому он не интересен будет зрителям и не видать ему карт блашна. В любом случае он пока самый крутой гонщик всего постоветского пространства, со всей его огромностю и мёртвостью велоспорта. Организаторам респект, не получилось развязки на 21 этапе, но то что я смотрел было очень хорошо!!!

TheChosen

Патрик Лефевр о возможности по ... (9) Слишком много хочет - мало получит.

tds

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34) Цитата: nibali Почему Алмейду не берет к себе Астана??? Он же перспективный парень! А генеральщиков его уровня в Астане сейчас нет. Так и денег тоже нет! Так и денег тоже нет!

Meridale

Патрик Лефевр о возможности по ... (9) Сейчас выбор сводится или докатывать карьеру с условиями привычными, или подвинутся, в т.ч. и по зп, и войти в одну из самых результативных команд, где часто гонщики магическим образом обретают вторую молодость(например Жильбер).

И на высокой ноте красиво готовится к пенсии.

Гонщик

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34) Цитата: Freejazz Велоспорт - командный вид. В прошлом году Деннис Геоганхарта затащил, в этом Инеос группой справился. В этом отличие хорошей команды от её отсутствия. Командный то он командный , но на подиум в итоге поднимается один человек , а не команда , Джиро в этом году скукотень , может Фрумстер придёт в себя на Туре и составит конкуренцию словенцам , было бы классно . Командный то он командный , но на подиум в итоге поднимается один человек , а не команда , Джиро в этом году скукотень , может Фрумстер придёт в себя на Туре и составит конкуренцию словенцам , было бы классно .

oblivion

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34) Цитата: Arciv Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали Ничего страшного) надеюсь они возьмут свое на туре



Цитата: Гонщик Цитата: Arciv Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали Берналя , Кастро и Мартинез , фактически тащили за уши на последних этапах , буть соперники посильнее , не видать ему Джиро .

Берналя , Кастро и Мартинез , фактически тащили за уши на последних этапах , буть соперники посильнее , не видать ему Джиро .



Цитата: velodoctor Видимо по сумме 2ух разделок считали десятые, и Мартинез впереди поэтому.



Алмейда 2 разделки проехал лучше Мартинеза Ничего страшного) надеюсь они возьмут свое на туреЧто мешало остальным сидеть за инеос и не отставать? Выиграл сильнейший из присутствующих с командой или без.Алмейда 2 разделки проехал лучше Мартинеза