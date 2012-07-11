Петер Саган: «Я не мог больше откладывать дебют на Джиро д’Италия»

В преддверии дебюта на Джиро д’Италия: Петер Саган в миланской пинакотеке Брера

В этом сезоне Петер Саган ради итальянского Гранд-тура отказался от участия в бельгийских классиках, совпадающих по времени проведения с Джиро д’Италия-2020. После Тур де Франс-2020 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe начнёт сезон со Страде Бьянке, примет участие в классиках Милан-Турин и Милан-Сан-Ремо, проедет Критериум Дофине, а затем в его программе два Гранд-тура – Тур де Франс и Джиро д’Италия.

Дебют Петера Сагана на Джиро д’Италия для организаторов итальянского Гранд-тура стал особенным событием, в честь которого компания RCS Sport подготовила четыре видеоролика. В них главный герой Петер Саган демонстрирует, насколько знает культуру Италии, а организаторы показывают, чем гордится страна.

В первом эпизоде Петер Саган посещает одну из крупнейших галерей Милана – пинакотеку Брера. В течение месяца Петер Саган и RCS Sport расскажут о музыке, кухне и индустрии моды Италии.

Петер Саган: «Моя программа гонок, в которую входил старт на Джиро д’Италия, была согласована перед изоляцией. Но даже после объявления нового календаря я хотел сдержать слово и принять участие в «Corsa Rosa». Вместе с командой, не колеблясь ни секунды, мы сразу решили, что я поеду Джиро, несмотря на то, что она пройдёт в одно время с северными классиками. Я счастлив, что впервые поеду по дорогам “Corsa Rosa”, не мог откладывать ещё раз участие в гонке.

Мне сразу понравился проект, предложенный RCS Sport в честь моего дебюта на Джиро. Признаюсь, что мне было очень интересно сниматься и погружаться в итальянскую культуру. Сейчас я стал экспертом в искусстве, музыке, кулинарии и моде».