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Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2020

Герант Томас – капитан команды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020

 

 

  34-летний британский велогонщик Герант Томас возвращается на итальянский Гранд-тур, где в последний раз выступал в 2017 году, и возглавит команду Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020. В борьбе за розовую майку победителя ему помогут 33-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 30-летний австралийский гонщик Роан Деннис, 24-летний итальянский гонщик, чемпион мира-2020 в разделке Филиппо Ганна, 25-летний британский велогонщик Тэо Геоган Харт, 23-летний эквадорский велогонщик Джонатан Нарваэс, 31-летний итальянский велогонщик Сальваторе Пуччио и 32-летний британский велогонщик Бен Свифт.

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers: «Близкое расположение в календаре всех трёх Гранд-туров бросает в этом году уникальный вызов, но нам это очень нравится. Мы видели захватывающий выпуск Тур де Франс-2020, того же ожидаем в Италии.

 

  Выступление в Италии всегда имеет для нас особенное значение. Джиро д’Италия – сложная гонка, выступаешь на ней в мае или октябре. Нужно собираться с силами, чтобы противостоять любым испытаниям. С таким маршрутом как в этом году понятно, что всё сведётся к суровой финальной неделе.

 

  Герант много работал. Он вдохновляет всю команду тем, что берёт на себя ответственность, возглавив Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020. Он настоящий чемпион. Я знаю, что он готов к этой борьбе. Мы долго думали о том, каких гонщиков выбрать ему в помощники. Считаем, что собрали сбалансированную команду, которая сможет выполнить работу».

 

  Герант Томас: «Я рад снова возглавить команду в Италии. Я готов. Для всех этот год был странным. И хорошо, когда есть такая важная цель. Нога идёт. Тиррено – Адриатико прошла хорошо, потом разделка на чемпионате мира-2020 придала ещё больше уверенности. Теперь впереди 1-й этап, я мотивирован как никогда.

 

С Италией меня много связывает. Я жил здесь, выступал за итальянскую команду. В последний раз на Джиро мне очень не повезло. Я решительно настроен сделать правильно то, что не получилось раньше.

 

Мы стартуем с великолепной командой, я полностью полагаюсь на ребят, которые со мной поедут.

 

  С удовольствием снова поеду Гранд-тур со Свифти, мы дружим с тех пор, как мне исполнилось 12. Он будет нашим проводником в гонке. С Тэо раньше мы отлично выступали вместе, особенно, когда я выиграл Критериум Дофине. Филиппо летает после чемпионата мира. У Пуччио огромнейший опыт выступления на Джиро д’Италия. Молодой Джонни Нарваэс очень силён, и все отлично знают, на что способны Кастро и Роан.

 

У меня не могло быть лучшего состава на такую гонку. Я знаю, что все семеро ребят выполнят работу и поддержат меня во время гонки. Настало время бороться за розовую майку».

 

 

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020:

 

 

Geraint Thomas, (Великобритания)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Rohan Dennis, (Австралия)

Filippo Ganna, (Италия)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Salvatore Puccio, (Италия)

Ben Swift, (Великобритания)

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2020. Женская вел ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну Анька, ну силища. Берёт всё где участвует как под гребёнку.

    Вот где наглядно и на 100% рабоатет фраза "Куй железо не отходя от кассы пока горячо"))

  • flugegeheimen
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (8)
    flugegeheimen-Фото
    Хирши в хорошей форме. Другие фавориты - Велленс, Юнгельс. Либо кто-то из молодых
  • Альоша Шац
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (17)
    Альоша Шац-Фото
    Цитата: Freejazz
    Тут все не так однозначно. F1 - техника, и лишь потом качества гонщика (пример - Шумахер в последние годы) и везение. В вело - качества гонщика + команда (порядок может быть разный, но с Астаной он обратный) и везение. И тут шансы Власова становятся совсем не нулевыми. И потом - тут на это никто свои деньги не ставит, а надеятся на позитив всегда хочется.
    Но в ф1 есть понятие равных партнеров во многих командах,а тут он под Фульсом. Т.е. это не слепа вера,а незнание предмета
  • Freejazz
    Этапы BinckBank Tour-2020 отме ... (4)
    Freejazz-Фото
    Пока отменены только Голландские этапы.
  • Astanaforever
    Этапы BinckBank Tour-2020 отме ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Видимо Льеж-Бастон-Льеж тоже под вопросом.
  • Astanaforever
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Удивительно, но его нет в составе.
    Он нацелился на ЛБЛ.
  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Цикламен ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: dafik
    заруба должна быть капитальная - фаворита нет

    Согласен, ровный состав, по крайней мере, на бумаге. А там как пойдет, будем надеяться, что с хорошей конкуренцией и борьбой до самого конца гонки.

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (17)
    Ice-Фото

    Как бы и Томас не капнул. У него на одну отличную многодневку пара средних приходится.

  • Ice
    Дилан Груневеген не будет выст ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Такие дела
    Все намного проще! виноват? Не выступаешь пока оппонент не вернеться на старт, и можно еще сверху полгода дать

    Ага, сбили вы случайно человека машиной - вас на трассу и тоже снести, так получается? Театр абсурда...

  • Ice
    Велокоманда Lotto Soudal не ст ... (1)
    Ice-Фото

    Фигасе они шашкой размахались. 

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