Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020:

Герант Томас – капитан команды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020

34-летний британский велогонщик Герант Томас возвращается на итальянский Гранд-тур, где в последний раз выступал в 2017 году, и возглавит команду Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020. В борьбе за розовую майку победителя ему помогут 33-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 30-летний австралийский гонщик Роан Деннис, 24-летний итальянский гонщик, чемпион мира-2020 в разделке Филиппо Ганна, 25-летний британский велогонщик Тэо Геоган Харт, 23-летний эквадорский велогонщик Джонатан Нарваэс, 31-летний итальянский велогонщик Сальваторе Пуччио и 32-летний британский велогонщик Бен Свифт.

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers: «Близкое расположение в календаре всех трёх Гранд-туров бросает в этом году уникальный вызов, но нам это очень нравится. Мы видели захватывающий выпуск Тур де Франс-2020, того же ожидаем в Италии.

Выступление в Италии всегда имеет для нас особенное значение. Джиро д’Италия – сложная гонка, выступаешь на ней в мае или октябре. Нужно собираться с силами, чтобы противостоять любым испытаниям. С таким маршрутом как в этом году понятно, что всё сведётся к суровой финальной неделе.

Герант много работал. Он вдохновляет всю команду тем, что берёт на себя ответственность, возглавив Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020. Он настоящий чемпион. Я знаю, что он готов к этой борьбе. Мы долго думали о том, каких гонщиков выбрать ему в помощники. Считаем, что собрали сбалансированную команду, которая сможет выполнить работу».

Герант Томас: «Я рад снова возглавить команду в Италии. Я готов. Для всех этот год был странным. И хорошо, когда есть такая важная цель. Нога идёт. Тиррено – Адриатико прошла хорошо, потом разделка на чемпионате мира-2020 придала ещё больше уверенности. Теперь впереди 1-й этап, я мотивирован как никогда.

С Италией меня много связывает. Я жил здесь, выступал за итальянскую команду. В последний раз на Джиро мне очень не повезло. Я решительно настроен сделать правильно то, что не получилось раньше.

Мы стартуем с великолепной командой, я полностью полагаюсь на ребят, которые со мной поедут.

С удовольствием снова поеду Гранд-тур со Свифти, мы дружим с тех пор, как мне исполнилось 12. Он будет нашим проводником в гонке. С Тэо раньше мы отлично выступали вместе, особенно, когда я выиграл Критериум Дофине. Филиппо летает после чемпионата мира. У Пуччио огромнейший опыт выступления на Джиро д’Италия. Молодой Джонни Нарваэс очень силён, и все отлично знают, на что способны Кастро и Роан.

У меня не могло быть лучшего состава на такую гонку. Я знаю, что все семеро ребят выполнят работу и поддержат меня во время гонки. Настало время бороться за розовую майку».

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2020:

Geraint Thomas, (Великобритания)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Rohan Dennis, (Австралия)

Filippo Ganna, (Италия)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Salvatore Puccio, (Италия)

Ben Swift, (Великобритания)