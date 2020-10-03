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Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  Дебютант Джиро д’Италия, 22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (João Almeida) занял 2-е место на открывшей Гранд-тур 15,1-км индивидуальной гонке на время. Его результат был лучшим до тех пор, пока не  финишировал чемпион мира-2020  в разделке Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), которому Алмейда проиграл 22 секунды. 21-летний датский гонщик команды UAE Team Emirates Миккель Бьерг замкнул на этапе тройку сильнейших, уступив Алмейде полсекунды.

 

Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Жуан Алмейда, Миккель Бьерг, Герант Томас, Саймон Йейтс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Герант Томас, капитан велокоманды Ineos Grenadiers, показал четвёртый результат, выиграв значительное время почти у всех соперников по борьбе за генеральную классификацию Джиро д’Италия-2020 за исключением соотечественника, гонщика команды Mitchelton-Scott Саймона Йейтса. Йейтс проиграл Томасу всего 26 секунд, в то время как Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), 1 минуту 21 секунду, Александр Власов (Astana) 57 секунд, Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) 1:21.

 

  На спуске до второй промежуточной отсечки, расположенной на 9,4 км дистанции, британский велогонщик Герант Томас показал 3-й результат дня, уступив своему товарищу по команде чемпиону мира 8.66 секунды.

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня был очень сильный ветер, который просто блокировал в начале дистанции на том подъёме, да ещё секция брусчатки не облегчала задачу. Мне пришлось немного потерпеть, но я не терял концентрации, ехал своей скоростью, а потом на технически сложном спуске и равнине не стал рисковать, особенно, когда начался левый боковой ветер, а затем он поменялся на правый.

 

  На поворотах было немного скользко, но я хорошо справился и просто не поверил глазам на финише, когда увидел, что у меня лучшее время. Для меня большая честь так долго сидеть  на «хот-сит», месте текущего лидера этапа. Это было великолепно. Второе место на самом первом этапе первого Гранд-тура – великолепный старт. Я очень счастлив, уверенность в своих силах выросла перед следующими тремя неделями».

 

  Миккель Бьерг (UAE Team Emirates): «Очень доволен своим выступлением. Думаю, это один из лучших результатов в моей карьере. Первый подъёмчик я прошёл, сдерживаясь, старался сохранить силы на последнюю секцию.  Дистанция очень быстрая, последние 6 км я очень сильно продавливал, чтобы выиграть время (Прим. VeloLIVE: На заключительном отрезке он показал 2-е время, уступив только Филиппо Ганне 4.16 секунды). Ветер повлиял, но всё прошло так хорошо, как и должно было. Ганна сегодня был просто на другом уровне».

 

  Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Было ветрено, но мне довольно удобно на насадках руля. Порывы ветра ощущались, но, в общем, ветер был ровный. И это бонус. Думаю, со старта я начал слишком агрессивно, потому что на последних двух километрах начал слегка терять мощность в ногах. Досадно, потому что там ветер был больше встречный. Но я полностью потратился. Повороты проходил осторожно, потому что знал, что несколько ребят упали. И не рисковал. Могу быть доволен тем, как проехал».

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Это был совсем не мой этап, я просто старался сделать всё, что в моих силах. Дистанция была коварной, сильный ветер сделал гонку ещё сложнее. Трудность больше была в этом, а не в мощности, которую можешь выдать.

 

Когда ехал между зданиями по бульвару, порывы ветра были очень сильными, он просто швырял тебя.

 

  Мы все проводили разведку этапа. Я видел, что там были места со скользкими пятнами масла, я тоже поскользнулся. В такой ситуации риск может принести вознаграждение. У Кампенартса был один выстрел, которым он мог взять майку. Иногда риск себя оправдывает, иногда нет. Мы все ехали один и тот же маршрут, вот и всё. Не хочешь рисковать, используй более медленные колёса, пожалуйста. Не думаю, что дисковые колёса вызывали проблемы. Многие поставили передачу 60, если бы я тоже выбрал её, то это 110 оборотов в минуту, скорость была бы очень высокой, мне, возможно, не пришлось бы вообще в тот момент крутить педали. Мне не нравится менять оборудование, которым пользуюсь на протяжении нескольких лет. Чтобы чувствовать велосипед, я должен ехать на том, на чём привык».

 

  Рик Цабель  (Israel Start-Up Nation): «Могу справиться с приложением усилий на одном километре. Когда увидел маршрут, подумал, что есть шанс показать хорошее время. В разделке мне надеяться не на что, поэтому должен был действовать. На разминке подумал, что время Петера Сагана будет трудно улучшить, но я очень рад, что мне это удалось».

 

 

Результаты 1 этапа Джиро д’Италия-2020

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Теги к статье: Жоан Алмейда Герант Томас Миккель Бьерг Саймон Йейтс Joao Almeida Mikkel Bjerg Geraint Thomas Simon Yates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Earl57
    Новый дизайн велоформы гонщико ... (5)
    Earl57-Фото

    За уточек 8 гонщиков и спортдиректор получили штраф по 500 швейцарских франков каждый.

     

    Не заценили комиссары UCI креатив...

  • SSS
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    SSS-Фото

    вот ржака! лопес как был нелеп и невнятен, так и остается таким...

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (1)
    velodoctor-Фото

    Альмейда переоденется в розовое, интересно насколько его майка окрылит на Этне. 

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    Гонщик-Фото

    Томас прогнозируемо , Яйтс удивил , Кройс расстроил , в гарнире в месте с Нибали .

  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    Earl57-Фото

    MEDICAL UPDATE on Miguel Angel Lopez

    No fractures! Miguel suffered a deep wound very close to the iliac arteria, which he had a surgery to repair & which will heal in the upcoming weeks.

     

    Переломов нет, глубокий порез зашили, заживет в ближайшие недели.

  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Не задался у Лопеса Гранд-Тур благодарности в адрес "Астаны".
     
    Уже известно, куда он уходит? 
    AG2R, но это пока не оф.инфа. Надо было Мигелито пропускать Джиро (у Якуба Власов же на подстраховке) и заявляться на Вуэльту. А так непонятно какой степени травма и сможет ли колумбиец ещё погоняться в этом году когда до конца сезона остался 1 месяц то.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    Крайний-Фото
    А кто эти все? Для него большим успехом будет вторая пятерка.
  • tds
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    tds-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Не задался у Лопеса Гранд-Тур благодарности в адрес "Астаны".
     
    Уже известно, куда он уходит? 
    Куда он может пойти, Астана ему, дом родной! Ни в одной другой команде ему, так не будут " дуть в попу"!
  • patar
    BinckBank Tour-2020. Этап 5 (4)
    patar-Фото

    МВДП, Краль)) и Педерсен - вот кто выложился на все сто.

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    patar-Фото
    Если бы упавший Лопез приехал бы также, то тут бы весь форум выл о несправедливости оргов

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