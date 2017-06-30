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Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Винченцо Нибали, Герант Томас, Саймон Йейтс, Якоб Фульсанг, Стевен Крёйсвейк, Петер Саган, Элиа Вивиани о старте на Джиро д’Италия-2020

 

 

  1 октября состоялась презентация велокоманд, которые 3 октября выйдут на старт Джиро д’Италия-2020.  Итальянский Гранд-тур стартует на Сицилии и финиширует в Милане, и впервые за 110 лет истории гонки пройдёт осенью.

 

  Пьер Бергонци (Pier Bergonzi), заместитель директора La Gazzetta dello Sport: «Маршрут этой Джиро д’Италия не скроен под какой-то определённый тип гонщика, он скорее для чемпиона-универсала, который будет готов к гонке от первого до последнего этапа».

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Каждый участник Джиро д’Италия-2020 выходит на старт со своими надеждами и целями. После презентации Винченцо Нибали, Герант Томас, Саймон Йейтс, Петер Саган, Якоб Фульсанг, Стевен Крёйсвейк, чемпион мира в индивидуальной гонке на время-2020 Филиппо Ганна и Элиа Вивиани рассказали, что чувствуют перед стартом.

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Photo Credits: LaPresse

 

  Винченцо Нибали: «После Тиррено-Адриатико моя форма растёт с каждым днём. На чемпионате мира чувствовал себя гораздо лучше. Теперь я готов к Джиро. Переполнен положительными эмоциями, так как несколько этапов пройдёт по моим родным дорогам на Сицилии. Не хочу делать прогнозов. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и посмотрим, чего удастся достигнуть.

 

  Здесь участвует много сильных гонщиков, которые будут бороться за подиум в Милане. У Томаса есть преимущество в индивидуальной гонке на время. Фульсанг, Йейтс и Крёйсвейк среди главных претендентов. Считаю, что 18-й этап до озера Канкано может стать решающим для генеральной классификации».

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Photo Credits: LaPresse

 

 

 

 

  Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, с нетерпением жду три недели трудной гонки».

 

 

  Саймон Йейтс: «Победа на Тиррено-Адриатико-2020 не означает, что я фаворит на Джиро д’Италия, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть. С моего последнего участия здесь я научился не терять спокойствия. Но я понимаю, что трудно будет с самого начала, на Сицилии пройдут важные этапы».

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Photo Credits: LaPresse

 

  Петер Саган: «После Тур де Франс я в довольно хорошей форме, но никогда ещё не ездил два Гранд-тура за такой короткий промежуток времени. Джиро д’Италия-2020 была моей целью  на этот год, и мы решили ничего в этом плане не менять. Хочу сделать всё, что в моих силах. Если выиграю пару этапов, великолепно. Через несколько дней пойму, смогу ли бороться за «малья чикламино».

 

  Якоб Фульсанг: «Я здесь, чтобы бороться за победу, но не уверен, что выиграю. Я наращиваю форму в течение трёх недель, но здесь очень важна уже первая неделя».

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Photo Credits: LaPresse

 

  Стевен Крёйсвейк: «Джиро д’Италия не стояла в моей первоначальной программе, но после неудачи на Критериуме Дофине мне логичнее было сфокусироваться на этом Гранд-туре. С Джиро у меня связаны как хорошие, так и плохие воспоминания, особенно 2016 год.

 

  Я многое почерпнул из того опыта. Теперь знаю, как быть лидером. Хотелось бы в этом году снова облачиться в розовую майку. Я мало выступал в этом сезоне, а Джиро будет трудной с самого начала. Поэтому после четырёх первых этапов я пойму, насколько силён».

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Филиппо Ганна, чемпион мира-2020 в индивидуальной гонке на время: «Это моя первая Джиро д’Италия, и я очень рад. Меня пробирает дрожь о мысли, что первый этап -   индивидуальная гонка на время, которая мне подходит. Постараюсь не волноваться, выдать максимум в субботу, а затем буду в распоряжении нашего капитана».

 

Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Photo Credits: LaPresse

 

  Элиа Вивиани: «Для каждого итальянского гонщика Джиро д’Италия – мечта. Первый успех на Джиро пришёл ко мне в 2015 году, а в 2018 году благодаря четырём победам на этапе я надел «малья чикламино». Возвращаюсь на Джиро ,чтобы постараться добиться хороших результатов для себя и команды».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, ******************************************* Берналь тоже перед туром хвалил свою команду налево направо. И что? Где он?

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Состав велокоманды Bahrain McL ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Падун выиграет, если все будет норм и генерал может прогнуть
  • Astanaforever
    BinckBank Tour-2020. Этап 3 (6)
    Astanaforever-Фото
    Кэв ваще плох.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, ******************************************* Берналь тоже перед туром хвалил свою команду налево направо. И что? Где он?
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Bahrain McL ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Наша цель – выиграть как можно больше этапов,//////////////////////// Да вы с таким составом хоть бы один этап зацепили. Рассмешили. Этот Араширо чего только стоит. Он хоть выигрывал что нибудь в этом столетии?
  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (67)
    Серафим-Фото
    А название на EF-МакКряк не поменялось?
  • uran
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (19)
    uran-Фото
    Не скажите. Например в Беларуси шоссейный велоспорт стоит в очень затруднительном положении именно из-за позиции власти по отношению к велосипедисту. Де-факто выезд на велосипеде в населенном пункте на ПЧ запрещен. За городом затруднителен и опасен. Велосипед позиционируется как средство развлечения или фитнеса.
  • drevgen
    BinckBank Tour-2020 продолжитс ... (1)
    drevgen-Фото

    вот молодцы все таки

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (67)
    Earl57-Фото

    В соц сетях угорают от новой командной майки EF.

     

    Не везет им со спонсорскими расцветками, однако))

     

    Предполагают, как будет выглядеть их новый командный автомобиль.

  • velodoctor
    BinckBank Tour-2020. Этап 3 (6)
    velodoctor-Фото

    Как рано открыли Акермана, ну и мощи у него не оказалось топового спринтера. 

  • Giant72
    BinckBank Tour-2020. Этап 3 (6)
    Giant72-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: motte
    Точно, раздели и он поехал-:)
    Победа на Туре Польши не в счёт?
    Ещё как в счёт) просто очень символично)

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