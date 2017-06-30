Джиро д’Италия-2020. Цитаты перед стартом

Винченцо Нибали, Герант Томас, Саймон Йейтс, Якоб Фульсанг, Стевен Крёйсвейк, Петер Саган, Элиа Вивиани о старте на Джиро д’Италия-2020

1 октября состоялась презентация велокоманд, которые 3 октября выйдут на старт Джиро д’Италия-2020. Итальянский Гранд-тур стартует на Сицилии и финиширует в Милане, и впервые за 110 лет истории гонки пройдёт осенью.

Пьер Бергонци (Pier Bergonzi), заместитель директора La Gazzetta dello Sport: «Маршрут этой Джиро д’Италия не скроен под какой-то определённый тип гонщика, он скорее для чемпиона-универсала, который будет готов к гонке от первого до последнего этапа».

Photo Credits: LaPresse

Каждый участник Джиро д’Италия-2020 выходит на старт со своими надеждами и целями. После презентации Винченцо Нибали, Герант Томас, Саймон Йейтс, Петер Саган, Якоб Фульсанг, Стевен Крёйсвейк, чемпион мира в индивидуальной гонке на время-2020 Филиппо Ганна и Элиа Вивиани рассказали, что чувствуют перед стартом.

Photo Credits: LaPresse

Винченцо Нибали: «После Тиррено-Адриатико моя форма растёт с каждым днём. На чемпионате мира чувствовал себя гораздо лучше. Теперь я готов к Джиро. Переполнен положительными эмоциями, так как несколько этапов пройдёт по моим родным дорогам на Сицилии. Не хочу делать прогнозов. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и посмотрим, чего удастся достигнуть.

Здесь участвует много сильных гонщиков, которые будут бороться за подиум в Милане. У Томаса есть преимущество в индивидуальной гонке на время. Фульсанг, Йейтс и Крёйсвейк среди главных претендентов. Считаю, что 18-й этап до озера Канкано может стать решающим для генеральной классификации».

Photo Credits: LaPresse

Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, с нетерпением жду три недели трудной гонки».

Саймон Йейтс: «Победа на Тиррено-Адриатико-2020 не означает, что я фаворит на Джиро д’Италия, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть. С моего последнего участия здесь я научился не терять спокойствия. Но я понимаю, что трудно будет с самого начала, на Сицилии пройдут важные этапы».

Photo Credits: LaPresse

Петер Саган: «После Тур де Франс я в довольно хорошей форме, но никогда ещё не ездил два Гранд-тура за такой короткий промежуток времени. Джиро д’Италия-2020 была моей целью на этот год, и мы решили ничего в этом плане не менять. Хочу сделать всё, что в моих силах. Если выиграю пару этапов, великолепно. Через несколько дней пойму, смогу ли бороться за «малья чикламино».

Якоб Фульсанг: «Я здесь, чтобы бороться за победу, но не уверен, что выиграю. Я наращиваю форму в течение трёх недель, но здесь очень важна уже первая неделя».

Photo Credits: LaPresse

Стевен Крёйсвейк: «Джиро д’Италия не стояла в моей первоначальной программе, но после неудачи на Критериуме Дофине мне логичнее было сфокусироваться на этом Гранд-туре. С Джиро у меня связаны как хорошие, так и плохие воспоминания, особенно 2016 год.

Я многое почерпнул из того опыта. Теперь знаю, как быть лидером. Хотелось бы в этом году снова облачиться в розовую майку. Я мало выступал в этом сезоне, а Джиро будет трудной с самого начала. Поэтому после четырёх первых этапов я пойму, насколько силён».

Photo Credits: LaPresse

Филиппо Ганна, чемпион мира-2020 в индивидуальной гонке на время: «Это моя первая Джиро д’Италия, и я очень рад. Меня пробирает дрожь о мысли, что первый этап - индивидуальная гонка на время, которая мне подходит. Постараюсь не волноваться, выдать максимум в субботу, а затем буду в распоряжении нашего капитана».

Photo Credits: LaPresse

Элиа Вивиани: «Для каждого итальянского гонщика Джиро д’Италия – мечта. Первый успех на Джиро пришёл ко мне в 2015 году, а в 2018 году благодаря четырём победам на этапе я надел «малья чикламино». Возвращаюсь на Джиро ,чтобы постараться добиться хороших результатов для себя и команды».