Велокоманда UAE Team Emirates нацелена на борьбу за этапы на Джиро д’Италия-2020

Велокоманда UAE Team Emirates, которая недавно отпраздновала победу на Тур де Франс-2020 вместе с Тадеем Погачаром, сфокусировалась на следующей цели сезона – Джиро д’Италия-2020.

На старт 3 октября выйдут 26-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия, 31-летний итальянский гонщик Диего Улисси, 21-летний датский гонщик Миккел Бьерг, 27-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 29-летний американский гонщик Джо Домбровски, 22-летний американский гонщик Брэндон Макналти, 25-летний колумбийский гонщик Хуан Себастьян Молано и 37-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе.

Мачин Фернандес, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «С этим составом мы думаем о нескольких вариантах. Хотим дать молодому Брэндону Макналти шанс проявить себя, показать, что он умеет, но без давления, без конкретных целей.

Диего Улисси и Валерио Конти – наши опытные гонщики, на которых мы полностью полагаемся. У них будет свобода действий. Они оба знают, как побеждать на этапах Джиро д’Италия. Миккель Бьерг, работая в связке с Ричезе и Молано, войдёт в развозящий поезд и поможет Фернандо Гавирии бороться за победы в спринтах. В разделках и Бьерг, и Макналти смогут использовать свой шанс».

Диего Улисси: «Я рад принять участие в Джиро д’Италия-2020. Без лидера на генеральную классификацию мы получаем полную свободу действий. У нас есть гонщики, чтобы пробовать различные сценарии и на равнинных этапах, и этапах с подъёмами.

Моя подготовка проходила идеально. Я, наконец, смог преобразовать мою стабильность в победы на Туре Люксембурга. Хочу снова испытать эти чувства. У нас в составе два очень молодых талантливых парня – Брэндон и Миккель, которые в первый раз поедут Джиро. Будет интересно помогать им, делиться опытом».

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2020:

Fernando Gaviria, (Колумбия)

Mikkel Bjerg, (Дания)

Valerio Conti, (Италия)

Joseph Lloyd Dombrowski, (США)

Brandon McNulty, (США)

Juan Sebastian Molano, (Колумбия)

Maximiliano Richeze, (Аргентина)

Diego Ulissi, (Италия)