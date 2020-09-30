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Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2020

Велокоманда UAE Team Emirates нацелена на борьбу за этапы на Джиро д’Италия-2020

 

 

   Велокоманда UAE Team Emirates, которая недавно отпраздновала победу на Тур де Франс-2020 вместе с Тадеем Погачаром, сфокусировалась на следующей цели сезона – Джиро д’Италия-2020.

 

  На старт 3 октября выйдут 26-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия, 31-летний итальянский гонщик Диего Улисси, 21-летний датский гонщик Миккел Бьерг, 27-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 29-летний американский гонщик Джо Домбровски, 22-летний американский гонщик Брэндон Макналти, 25-летний колумбийский гонщик Хуан Себастьян Молано и 37-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе.

 

 

 

  Мачин Фернандес, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «С этим составом мы думаем о нескольких вариантах. Хотим дать молодому Брэндону Макналти шанс проявить себя, показать, что он умеет, но без давления, без конкретных целей.

 

  Диего Улисси и Валерио Конти – наши опытные гонщики, на которых мы полностью полагаемся. У них будет свобода действий. Они оба знают, как побеждать на этапах Джиро д’Италия. Миккель Бьерг, работая в связке с Ричезе и Молано, войдёт в развозящий поезд и поможет Фернандо Гавирии бороться за победы в спринтах. В разделках и Бьерг, и Макналти смогут использовать свой шанс».

 

  Диего Улисси: «Я рад принять участие в Джиро д’Италия-2020. Без лидера на генеральную классификацию мы получаем полную свободу действий. У нас есть гонщики, чтобы пробовать различные сценарии и на равнинных этапах, и этапах с подъёмами.

 

  Моя подготовка проходила идеально. Я, наконец, смог преобразовать мою стабильность в победы на Туре Люксембурга. Хочу снова испытать эти чувства. У нас в составе два очень молодых талантливых парня – Брэндон и Миккель, которые в первый раз поедут Джиро. Будет интересно помогать им, делиться опытом».

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2020:

 

 

Fernando Gaviria, (Колумбия)

Mikkel Bjerg, (Дания)

Valerio Conti, (Италия)

Joseph Lloyd Dombrowski, (США)

Brandon McNulty, (США)

Juan Sebastian Molano, (Колумбия)

Maximiliano Richeze, (Аргентина)

Diego Ulissi, (Италия)

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2020. Женская вел ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну Анька, ну силища. Берёт всё где участвует как под гребёнку.

    Вот где наглядно и на 100% рабоатет фраза "Куй железо не отходя от кассы пока горячо"))

  • flugegeheimen
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (8)
    flugegeheimen-Фото
    Хирши в хорошей форме. Другие фавориты - Велленс, Юнгельс. Либо кто-то из молодых
  • Альоша Шац
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (17)
    Альоша Шац-Фото
    Цитата: Freejazz
    Тут все не так однозначно. F1 - техника, и лишь потом качества гонщика (пример - Шумахер в последние годы) и везение. В вело - качества гонщика + команда (порядок может быть разный, но с Астаной он обратный) и везение. И тут шансы Власова становятся совсем не нулевыми. И потом - тут на это никто свои деньги не ставит, а надеятся на позитив всегда хочется.
    Но в ф1 есть понятие равных партнеров во многих командах,а тут он под Фульсом. Т.е. это не слепа вера,а незнание предмета
  • Freejazz
    Этапы BinckBank Tour-2020 отме ... (4)
    Freejazz-Фото
    Пока отменены только Голландские этапы.
  • Astanaforever
    Этапы BinckBank Tour-2020 отме ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Видимо Льеж-Бастон-Льеж тоже под вопросом.
  • Astanaforever
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Удивительно, но его нет в составе.
    Он нацелился на ЛБЛ.
  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Цикламен ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: dafik
    заруба должна быть капитальная - фаворита нет

    Согласен, ровный состав, по крайней мере, на бумаге. А там как пойдет, будем надеяться, что с хорошей конкуренцией и борьбой до самого конца гонки.

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (17)
    Ice-Фото

    Как бы и Томас не капнул. У него на одну отличную многодневку пара средних приходится.

  • Ice
    Дилан Груневеген не будет выст ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Такие дела
    Все намного проще! виноват? Не выступаешь пока оппонент не вернеться на старт, и можно еще сверху полгода дать

    Ага, сбили вы случайно человека машиной - вас на трассу и тоже снести, так получается? Театр абсурда...

  • Ice
    Велокоманда Lotto Soudal не ст ... (1)
    Ice-Фото

    Фигасе они шашкой размахались. 

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