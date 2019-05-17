Фернандо Гавирия сошёл с Джиро д’Италия-2019

Фернандо Гавирия сошёл с 7-го этапа Джиро д’Италия-2019 из-за боли в колене

Фернандо Гавирия сошёл с Джиро д’Италия-2017 во время 7-го этапа через час после старта. 24-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates уезжает с итальянского Гран-тура с одной победой на этапе, которая была присуждена ему после аннулирования результата Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Причиной схода стала боль в левом колене.

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Фернандо Гавирия: «С самого старта сегодня я мучился. Левое колено болит уже несколько дней. Я старался удержаться, но едва мог крутить педали. Мне очень жаль, потому что спринты у нас получались хорошо. Мы были готовы бороться за победу. Но боль в колене всё осложнила. Сейчас отдохну, позабочусь о колене, а потом начну двигаться к следующим целям».