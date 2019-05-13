Команда UAE Team Emirates отстранила Хуана-Себастьяно Молано

Собственно финииш 3 этапа (взято с момента левого 90-градусного поворота).

https://vod-eurosport.akamaized.net/ebu-au/2019/05/13/P0se5oyMcfm_flexar-720p-2

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Орги говорили не только о Москети, но и о Демаре, что Элия повлиял и на его скорость + траекторию (ну понятно); смотрите, судите

И всё-таки лично мое мнение 70 на 30 процентов в пользу Вивиани, тем более, что италянца самого взяли в плотную коробочку (на 30сек. видео видно), и только скорость Элии успешно помогла ему оттуда выбраться "без тормозов", так сказать.