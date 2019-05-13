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Команда UAE Team Emirates отстранила Хуана-Себастьяно Молано

Хуан-Себастьян Молано отстранён от гонок командой UAE Team Emirates

 

 

  24-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Хуан-Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) не вышел на старт 4 этапа Джиро д’Италия-2019. Команда UAE Team Emirates приняла решение отстранить гонщика от соревнований из-за отклоняющихся от нормы, необычных результатов тестов, проводившихся самой командой в соответствии с системой строгого внутреннего контроля, о чём сообщается в пресс-релизе.

 

 

  Чтобы найти причину необычных результатов, а также следуя политике команды по защите здоровья спортсменов, колумбийский гонщик отстранён от соревнований и в ближайшие недели пройдёт дополнительные тесты, которые будут проводиться в сотрудничестве с UCI.   

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Теги к статье: UAE Team Emirates Хуан-Себастьян Молано Juan Sebastian Molano Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Падун

    Падун
  • Cyrill
    Морено Мозер объявил о заверше ... (4)
    Cyrill-Фото

    Да, блин...велоспорт жесток. Мозер, Аредондо, Кошевой, те же Бетанкур, Кобо ... ведь люди с большими задатками, но если здоровье не пускает, то тут уж ...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Собственно финииш 3 этапа (взято с момента левого 90-градусного поворота).

    https://vod-eurosport.akamaized.net/ebu-au/2019/05/13/P0se5oyMcfm_flexar-720p-2
    0150820_sbr_13054508-1196796-2300-1024-576.mp4

    Орги говорили не только о Москети, но и о Демаре, что Элия повлиял и на его скорость + траекторию (ну понятно); смотрите, судите 

    И всё-таки лично мое мнение 70 на 30 процентов в пользу Вивиани, тем более, что италянца самого взяли в плотную коробочку (на 30сек. видео видно), и только скорость Элии успешно помогла ему оттуда выбраться "без тормозов", так сказать.

  • YuraHist
    Морено Мозер объявил о заверше ... (4)
    YuraHist-Фото
    Успехов на новом этапе жизненного пути!
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    А что если отрыв и победа из него?

    Я думаю, что финиш лучше всего подходит к таким велогонщикам как Улисси, Мэтьюз (который не выступает)

    Цитата: Николай Н.
    Такой финиш любит Вальвердо, но его здесь нет.

    ...и КинтанО тоже нет

  • Meridale
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Meridale-Фото

    Организаторы Джиро подтягиваются к совим французким коллегам, которые любят своих показательно оштрафовать. Хотя нарушение имело место у Вивиани, но не думал что чемпиона Италии накажут на Джиро)
    Думается, если это был бы Чиполлини, он пошёл бы уже кому-то морду бить.

  • EL-Fenomeno
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Элиа Вивиани был смещён на 73-е место, был оштрафован на 50 очков в классификации цикламеновой майки и на 30 секунд в генеральной классификации.

    Конечно очень неприятно и грустно когда у велогонщика отбирают первую победу на этой Джиро в ситуации 50 на 50, тем более когда Вивиани колесит в новой майке нац.чемпиона. Но я думаю, что победы в Элии ещё будут, а вот дополнительный удар в виде снятия 50 очков в зачёте цикламенвоой майки это большая фора для других спринтеров; придёться итальянцу выбираться с -32, когда у других уже 50+

  • Костя К
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (40)
    Костя К-Фото

    Наконец-то посмотрел финиш. По моему мнению нарушение было, но наказание не соответствует содеянному. Это всетаки групповой спринт, а не гит.

  • litxaa
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (40)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, то есть если он свалил бы кого-то, то это вышло бы "за грань", а так никто не упал, значит все нормально?
  • Гонщик
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Гонщик-Фото

    Из генералов ,по всей видимости Саймон возьмёт несколько сек .

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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