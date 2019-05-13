Команда UAE Team Emirates отстранила Хуана-Себастьяно Молано

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 13:10
Хуан-Себастьян Молано отстранён от гонок командой UAE Team Emirates
24-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Хуан-Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) не вышел на старт 4 этапа Джиро д’Италия-2019. Команда UAE Team Emirates приняла решение отстранить гонщика от соревнований из-за отклоняющихся от нормы, необычных результатов тестов, проводившихся самой командой в соответствии с системой строгого внутреннего контроля, о чём сообщается в пресс-релизе.
Чтобы найти причину необычных результатов, а также следуя политике команды по защите здоровья спортсменов, колумбийский гонщик отстранён от соревнований и в ближайшие недели пройдёт дополнительные тесты, которые будут проводиться в сотрудничестве с UCI.
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