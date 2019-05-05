Фернандо Гавирия – капитан команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2019

Фернандо Гавирия примет участие в Джиро д’Италия-2019, где стартует в качестве капитана команды UAE Team Emirates. 24-летний колумбийский гонщик поедет итальянский Гран-тур второй раз в карьере. Во время своего дебюта в 2017 Фернандо Гавирия выиграл на Джиро д’Италия четыре этапа.

Фернандо Гавирия: «Вместе с руководством команды, спортивными директорами и тренерами мы решили, что я должен принять участие в Джиро д’Италия-2019.

Я с большим удовольствием вернусь на дороги Джиро, с которыми у меня связаны особые отношения, так как в 2017 году на итальянском Гран-туре победа в очковой классификации и четыре победы на этапах подняли меня в группу элитных спринтеров. Это были прекрасные и очень важные для меня моменты. Мысль о том, что могу вновь их испытать, приводит меня в восторг.

Первая часть Джиро д’Италия-2019 предложит спринтерам много шансов. Как часто случается на этом Гран-туре, простых этапов не будет. Даже нам, спринтерам, и нашим командам приходится бороться за спринтерские финиши. Наша цель – взять максимум возможного в спринтах. Но за очковую классификацию бороться будет сложно, потому что вторая часть Джиро почти полностью скроена под горняков.

Учитывая, что Фабио Ару не сможет проехать гонку (прим. VeloLIVE - Фабио Ару, который должен был ехать на Джиро в качестве капитана, вынужден отказаться от старта из-за операции на подвздошной артерии левой ноги), команда переключила внимание с генеральной классификации на этапы. Это означает, что спортивные директора добавят сильную группу для спринтов к группе, перед которой уже стоит задача бороться за этапы.

Такой состав сделает всё необходимое, чтобы я выступил хорошо, в этом я не сомневаюсь. Я подтвердил команде, что хочу проехать гонку в Италии.

Участие в Джиро вписывается в мой сезон. Я пропустил Париж-Рубэ из-за болезни, поэтому раньше завершил первую часть сезона. У меня был период отдыха, после которого я возобновил тренировки. Джиро д’Италия станет главной гонкой в первый год моего выступления в команде UAE Team Emirates. Потом подумаем о второй части сезона».