Состав велокоманды CCC на Джиро д’Италия-2020

Велокоманда CCC объявила состав на Джиро д’Италия-2020, где ставит целью борьбу за этапы. 31-летний российский гонщик Ильнур Закарин возглавит команду. Вместе с ним на старт 3 октября выйдут 27-летний чешский гонщик Йосеф Черны, 34-летний испанский гонщик Виктор де ла Парте, 24-летний польский гонщик Камил Малецки, 30-летний польский гонщик Камил Градек, 34-летний российский гонщик Павел Кочетков, 31-летний американский гонщик Джоуи Росскопф и дебютирующий на Гранд-туре 22-летний венгерский гонщик Аттила Вальтер.

Спортивный директор команды CCC Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia): «В нашем составе на Джиро д’Италия-2020 будут и опытные гонщики, и дебютанты Гранд-тура. Наша главная цель – борьба за победы на этапах. Возглавит команду Ильнур Закарин, поэтому мы также будем иметь в виду генеральную классификацию. Но это первая гонка Ильнура после падения на Тур де Франс, поэтому будем осторожны в постановке задач. Конечно, в прошлом году Ильнур выиграл этап Джиро д’Италия, поэтому мы нацелены повторить этот успех.

Из горняков у нас есть Виктор де ла Парте, он в хорошей форме, а также дебютирующий на Гранд-туре Аттила Вальтер, который только что выиграл Тур Венгрии. Камил Малецки тоже в отличной форме после Тура Польши. Команда сможет разыграть разные карты в отрывах, рассчитывая на Йосефа Черны, Камила Градека, Павла Кочеткова, Джоуи Росскопфа. Три индивидуальных гонки на время – прекрасный шанс для чемпиона Чехии в разделке Йосефа Черны и чемпиона Польши в разделке Камила Градека проверить свою форму.

Джиро д’Италия в октябре – особенный выпуск, погода, конечно, сильно повлияет на ход гонки, поэтому посмотрим, что получится по мере продвижения по маршруту на север. Мы намерены ехать в атакующем стиле, надеемся, что в Милан приедем с победой на этапе».

Ильнур Закарин: «Рад принять участие в Джиро д’Италия в этом году, потому что на этой гонке по-настоящему началась моя карьера. Во время Тур де Франс-2020 я сломал ребро, поэтому в начале Джиро мне будет тяжело, потому что надо войти в ритм гонки, посмотреть, как пойдёт. Но со второй недели надеюсь быть в хорошей форме и попробовать выиграть этап».

Состав команды CCC на Джиро д’Италия-2020:

Ilnur Zakarin, (Россия)

Josef Cerny, (Чехия)

Victor De La Parte, (Испания)

Kamil Gradek, (Польша)

Pavel Kochetkov, (Россия)

Kamil Malecki, (Польша)

Joey Rosskopf, (США)

Attila Valter, (Венгрия)