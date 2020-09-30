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Состав велокоманды CCC на Джиро д’Италия-2020

Состав велокоманды CCC на Джиро д’Италия-2020

 

 

  Велокоманда CCC объявила состав на Джиро д’Италия-2020, где ставит целью борьбу за этапы. 31-летний российский гонщик Ильнур Закарин возглавит команду. Вместе с ним на старт 3 октября выйдут 27-летний чешский гонщик Йосеф Черны, 34-летний испанский гонщик Виктор де ла Парте, 24-летний польский гонщик Камил Малецки, 30-летний польский гонщик Камил Градек, 34-летний российский гонщик Павел Кочетков, 31-летний американский гонщик Джоуи Росскопф и дебютирующий на Гранд-туре 22-летний венгерский гонщик Аттила Вальтер.

 

Состав велокоманды CCC на Джиро д’Италия-2020

 

 Спортивный директор команды CCC Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia): «В нашем составе на Джиро д’Италия-2020 будут и опытные гонщики, и дебютанты Гранд-тура. Наша главная цель – борьба за победы на этапах. Возглавит команду Ильнур Закарин, поэтому мы также будем иметь в виду генеральную классификацию. Но это первая гонка Ильнура после падения на Тур де Франс, поэтому будем осторожны в постановке задач. Конечно, в прошлом году Ильнур выиграл этап Джиро д’Италия, поэтому мы нацелены повторить этот успех.

 

  Из горняков у нас есть Виктор де ла Парте, он в хорошей форме, а также дебютирующий на Гранд-туре Аттила Вальтер, который только что выиграл Тур Венгрии. Камил Малецки тоже в отличной форме после Тура Польши. Команда сможет разыграть разные карты в отрывах, рассчитывая на Йосефа Черны, Камила Градека, Павла Кочеткова, Джоуи Росскопфа. Три индивидуальных гонки на время – прекрасный шанс для чемпиона Чехии в разделке Йосефа Черны и чемпиона Польши в разделке Камила Градека проверить свою форму.

 

  Джиро д’Италия в октябре – особенный выпуск, погода, конечно, сильно повлияет на ход гонки, поэтому посмотрим, что получится по мере продвижения по маршруту на север. Мы намерены ехать в атакующем стиле, надеемся, что в Милан приедем с победой на этапе».

 

  Ильнур Закарин: «Рад принять участие в Джиро д’Италия в этом году, потому что на этой гонке по-настоящему началась моя карьера. Во время Тур де Франс-2020 я сломал ребро, поэтому в начале Джиро мне будет тяжело, потому что надо войти в ритм гонки, посмотреть, как пойдёт. Но со второй недели надеюсь быть в хорошей форме и попробовать выиграть этап».

 

Состав команды CCC на Джиро д’Италия-2020:

 

Ilnur Zakarin, (Россия)

Josef Cerny, (Чехия)

Victor De La Parte, (Испания)

Kamil Gradek, (Польша)

Pavel Kochetkov, (Россия)

Kamil Malecki, (Польша)

Joey Rosskopf, (США)

Attila Valter, (Венгрия)

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Теги к статье: Ильнур Закарин Ilnur Zakarin CCC Team Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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Комментарии

  • AmLoket
    Предварительные составы команд ... (57)
    AmLoket-Фото

    Цитата: velodoctor
    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 

    А что остается делать? Итак сезон летит коту под хвост из-за короны и перелома, а контакта на 2021 год вроде как нет. Надо крутиться, чтобы кому-нибудь понравится и побольше выторговать. В любой момент сезон может быть закончен из-за пандемии.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Итальянцы опять удивляют. Очень оригинальная подборка и сочетание этапов.
    Первый этап ,просто какая-та бобслейная разделка, я думаю результаты будут самые неожиданные.
    Третий этап и уже Этна и подьезд гораздо жосче чем был в 2017.
    Первый чистый спринт только на этапе № 7
    На первой недели, розовая майка может меняться =каждый= день.
    Все этапы идут с двумя промежутками, для сравнения ,на туре все этапы были с одним. 
    На 8-этапе промежуток будет за 15 км до финиша, о-ля-ля.
    Ну и дальше все интересней и страшнее самое страшное будет на 18 и 20 этапах.
    При такой =оригинально сбалансированной= Джиро, три разделки не дадут большого преимущества раздельщикам. 
    Мое мнение ,по маршруту, эта Джира должна быть гораздо интересней чем тур, посмотрим какая будет борьба.
    Борьба за спринтерскую майку ,будет очень жесткая и результат может всех удивить.
    Тяжёлые раздельщики как раз и навезут под спуск , у Томаса хорошие шансы сделать задел уже на первом этапе .

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото
    В случае с Лопесом сработало другое правило: =три недели без команды= ... можно даже сказать четыре, Критериум туда же.
  • levonardo
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    levonardo-Фото
    Простите, а в чём Лопес добавил?
  • velodoctor
    Состав велокоманды Deceuninck ... (1)
    velodoctor-Фото
    Алмейда и Кнокс могут за белую майку бороться. Интересный состав.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    uran-Фото
    Добавляем в разделке - теряем в горах. Это правило продемонстрировал Лопес на ТДФ. Думаю нечто подобное будет у Томаса.
  • levonardo
    Предварительные составы команд ... (57)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 
    "Во время Тур де Франс я сломал ребро, так что мне будет сложно в начале Джиро, так как мне нужно вернуться в гоночный ритм и посмотреть, как там. Но со второй недели я надеюсь быть в хорошей форме и постараюсь выиграть этап"
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (57)
    velodoctor-Фото

    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 

  • jerzyk
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (71)
    jerzyk-Фото

    А латыш Скуинш? 29-ый и 49-ый? Латвия уже не СССР,но гонщиков хороших было очень много!

  • jerzyk
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (71)
    jerzyk-Фото
    Два испанца против одного португальца. И выиграл португалец. А что Вальверде - сам не гам и другому не дам! Одним словом - ПОЦ!

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