Велокоманда Total Direct Energie отказалась от участия в Джиро д’Италия-2020

Команда Total Direct Énergie не примет участие в Джиро д’Италия-2020

Французская проконтинентальная велокоманда Total Direct Énergie не будет принимать участие в Джиро д’Италия-2020. Согласно новым правилам Международного союза велосипедистов (UCI) команда, занявшая 1-е место в рейтинге профессиональных континентальных команд, получает автоматическое приглашение на все гонки Мирового тура.

Но генеральный менеджер команды Жан-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) предпочёл отказаться от старта на итальянском Гран-туре, объяснив это недостаточно сильным составом команды.

По сообщению L’Equipe, ранее директор Джиро д’Италия Мауро Веньи и организаторы итальянского Гран-тура, компания RCS Sport попросили французскую команду отказаться от старта, чтобы отдать место участника одной из итальянских команд.

Во время презентации маршрута Джиро д’Италия-2020 директор гонки Мауро Веньи сказал: «Наша страна внесла очень большой вклад в велоспорт. Надеюсь, что команда Total Direct Energie, которая будет фокусироваться на Тур де Франс, откажется от приглашения, чтобы мы могли пригласить наши итальянские команды».

В официальном заявлении команды Total Direct Énergie говорится: « Чтобы положить конец спекуляциям вокруг календаря гонок на 2020 год, после обсуждений со спортивным руководством команды мы официально объявляем, что не примет участие в Джиро д’Италия-2020.

В тот момент, когда мы в октябре радовались 1-му месту в рейтинге профессиональных континентальных команд, наш состав был почти укомплектован. Времени, чтобы вносить в него изменения, нам не хватило.

С составом из 24 гонщиков команда Total Direct Énergie не сможет выступить во всех главных велогонках сезона. Поэтому нам пришлось делать выбор, чтобы как можно лучше сформировать календарь в соответствии с конкретными целями.

Если мы поедем туда, то со спортивной точки зрения поставим себя в рискованное положение. Состава команды не хватит, чтобы успешно выступить и на Милан-Сан-Ремо, и на фламандских классиках, и на Джиро и на Тур де Франс».