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Велокоманда Total Direct Energie отказалась от участия в Джиро д’Италия-2020

Команда Total Direct Énergie не примет участие в Джиро д’Италия-2020  

 

 

  Французская проконтинентальная велокоманда Total Direct Énergie не будет принимать участие в Джиро д’Италия-2020. Согласно новым правилам Международного союза велосипедистов (UCI) команда, занявшая 1-е место в рейтинге профессиональных континентальных команд, получает автоматическое приглашение на все гонки Мирового тура.

 

 

 

  Но генеральный менеджер команды Жан-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) предпочёл отказаться от старта на итальянском Гран-туре, объяснив это недостаточно сильным составом команды.

 

  По сообщению L’Equipe, ранее директор Джиро д’Италия Мауро Веньи и организаторы итальянского Гран-тура, компания RCS Sport попросили французскую команду отказаться от старта, чтобы отдать место участника одной из итальянских команд.

 

  Во время презентации маршрута Джиро д’Италия-2020 директор гонки Мауро Веньи сказал: «Наша страна внесла очень большой вклад в велоспорт. Надеюсь, что команда Total Direct Energie, которая будет фокусироваться на Тур де Франс, откажется от приглашения, чтобы мы могли пригласить наши итальянские команды».

 

  В официальном заявлении команды Total Direct Énergie говорится: « Чтобы положить конец спекуляциям вокруг календаря гонок на 2020 год, после обсуждений со спортивным руководством команды мы официально объявляем, что не примет участие в Джиро д’Италия-2020.

 

  В тот момент, когда мы в октябре радовались 1-му месту в рейтинге профессиональных континентальных команд, наш состав был почти укомплектован. Времени, чтобы вносить в него изменения, нам не хватило.  

 

  С составом из 24 гонщиков команда Total Direct Énergie не сможет выступить во всех главных велогонках сезона. Поэтому нам пришлось делать выбор, чтобы как можно лучше сформировать календарь в соответствии с конкретными целями.  

 

  Если мы поедем туда, то со спортивной точки зрения поставим себя в рискованное положение. Состава команды не хватит, чтобы успешно выступить и на Милан-Сан-Ремо,  и на фламандских классиках, и на Джиро и на Тур де Франс».

 

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Теги к статье: Total Direct Energie Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 4.05.2017

    Шансы Газпрома повышаются

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 22:08 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Astanaforever
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

    Человек еще не понял, что теперь организаторы могут давать приглашения на грантуры только двум командам, если Директ Энерджи не отказывается. А итальянских проконтинетальных команд больше двух в наличии.

    Wanty Gobert получают автоматическое приглашение на все однодневные гонки. А там еще Corendon с Ван дер Пулом есть, у них амбиции значительно выросли...

  4. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 22:55 | Регистрация: 23.05.2017

    "Если вдруг" Газпром пригласят, будет немного обидно что Власов ушел) Проехать ГТ эдаким андердогом, при этом имея определенный потенциал, было бы полезно.

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • levonardo
    Велокоманда Total Direct Energ ... (4)
    levonardo-Фото
    "Если вдруг" Газпром пригласят, будет немного обидно что Власов ушел) Проехать ГТ эдаким андердогом, при этом имея определенный потенциал, было бы полезно.
  • Earl57
    Велокоманда Total Direct Energ ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

    Человек еще не понял, что теперь организаторы могут давать приглашения на грантуры только двум командам, если Директ Энерджи не отказывается. А итальянских проконтинетальных команд больше двух в наличии.

    Wanty Gobert получают автоматическое приглашение на все однодневные гонки. А там еще Corendon с Ван дер Пулом есть, у них амбиции значительно выросли...

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?
  • дрокер
    Велокоманда Total Direct Energ ... (4)
    дрокер-Фото

    Шансы Газпрома повышаются

  • Hansmer
    Команда «Астана» начинает сотр ... (23)
    Hansmer-Фото

    Жду с нетерпением хвалебные рассказы Сергея К. про гелиум про новые супер жёсткие и накатистые Wilier. biggrin

  • Gonza Golanov
    Жулиан Алафилипп собирается де ... (10)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: flugegeheimen
    Он Жу Жу))
    Нет, во Франции его именно Лулу (Loulou) называют.
  • Hammill
    Жулиан Алафилипп собирается де ... (10)
    Hammill-Фото
    После феноменального 11-го года Жильбер ушёл не в ту команду
  • Shalam s Urala
    Команда Bora-hansgrohe о целях ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    ШахмаН БухмаН АккермаН СагаН..)))

    Саган - дважды! + ещё Шварцманн!!  declare

    Цитата: SportSpirit
    Акерманн снова выиграл

    да-да, парень с октября жжёт! )

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (66)
    Earl57-Фото

    Митчелтон продлил Импи на 2 года. Как-то они долго договаривались, однако

     

  • drevgen
    Велокоманда Bahrain-Merida с 2 ... (1)
    drevgen-Фото

    угу или ого

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
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7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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