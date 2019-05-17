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Пельо Бильбао – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2019

Пельо Бильбао побеждает на 7-м этапе из отрыва, Валерио Конти остаётся в майке лидера Джиро д’Италия-2019

 

 

  29-летний испанский гонщик команды Astana Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2019. Это первая в карьере гонщика победа на этапе Гран-тура.

 

  Отрыв дня из 12 гонщиков, в который отобрался Пельо Бильбао, сформировался лишь почти через 90 км после старта.  Вместе с Пельо Бильбао в отрыв уехал его товарища по команде Андрей Зейц.

 

   За 4 км до финиша у отрыва было около полутора минут преимущества над пелотоном, а сам отрыв уменьшился. В нём остались Тони Галлопан (Tony Gallopin/Ag2r La Mondiale), Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo /Androni-Sidermec), Пельо Бильбао (Pello Bilbao/Astana), Давиде Формоло (Davide Formolo/Bora-hansgrohe), Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton/Mitchelton-Scott) и Хосе-Хоакин Рохас (Movistar).

 

Пельо Бильбао – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

  Атака Рохаса за 3 км до финиша не увенчалась успехом, гонщика добрали за 2 км до финиша. А вот ускорение Пельо Бильбао за 1,3 км до финиша позволило ему оторваться от попутчиков и удержать просвет до финиша. Уже за 70 м до финишной черты испанский гонщик команды Astana поднял руки в победном жесте. Вторым финишировал Тони Галлопан, тройку лучших на этапе замкнул Давиде Формоло.

 

  Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера, финишировав в пелотоне через 1 минуту 7 секунд после победителя этапа.

 

 

  Пельо Бильбао: «Сегодня для меня очень важный день. Мне пришлось долго ждать своей первой победы на этапе Гран-тура. В отрыве у нас было очень большое преимущество перед другими гонщиками – нас было двое. Андрей Зейц очень много тянул, благодаря его работе сохранился просвет. Перед стартом планировалось, что лидером на этот этап будет Дарио Катальдо, но на таком сложном этапе отрыв сформировался спонтанно. Я не думал, что еду за победой. Получилась импровизация. На финальном километре вопрос был не в физической силе, а в психологии. Я правильно выбрал момент для атаки. Из технички мне сказали, чтобы я не ждал, а ускорялся».

 

 

 

  Валерио Конти: «Было очень трудно удержать розовую майку, потому что казалось, что сегодня весь пелотон хочет уехать в отрыв. Среди уехавших были сильные гонщики, такие, как Рохас и Бильбао. К счастью, у нас сильная команда, которая вложила в работу все силы. Я счастлив, что сохранил майку».

 

 

Результаты 7 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Пельо Бильбао Pello Bilbao Astana Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • raspik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    raspik-Фото
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    Один из этих фанов Сергей Курдюкоа - назвал сегодняшний этап красивейшим зрелищем и поздравил всех кто это видел.
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
    Cобака лает, караван идёт))
  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    M-07-Фото
    Причём тут универсализм, всё равно для борьбы за высокие позиции на любом ГТ нужно сильно проезжать тяжёлые горы, ты можешь быть слабым в других компонентах и бороться за самые высокие места в ГК, если ты силён в горах, но если ты слаб в тяжёлых горах, то тебе ничего не светит. Хоть один ГТ в году можно было бы сделать куда менее горным.
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Zhanzhak-Фото
    Новый день, новый этап! Да и не все и не только фанаты Астаны ныли.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Starch27-Фото

    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"

    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"

    Назовите хоть адрес переобувочной )

  • raspik
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    raspik-Фото
    думаю Гавирии на разрешат завтра стартовать, раз сегодня не доехал до финиша.
  • raspik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    raspik-Фото
    это к какому этапу комментарий? майку они еще вчера отдали.
  • VLAD BRAMBILLA
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    VLAD BRAMBILLA-Фото

    Аккерман vs Гавирия

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап для тех, кто рискованно умеет спускаться. Финиш не далеко от спуска.

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