Ильнур Закарин – победитель 13 этапа Джиро д’Италия-2019

Ильнур Закарин побеждает из отрыва на 13-м этапе с финишем в подъём 1-й категории

Ильнур Закарин одержал победу на 13-м этапе Джиро д’Италия-2019, первом этапе этого выпуска итальянского Гран-тура с финишем в подъём 1-й категории, самым высокогорным финишем этапа на Джиро д’Италия-2019 (на отм. 2247 м над уровнем моря).

29-летний российский гонщик команды Katusha-Alpecin отобрался в отрыв дня, сформировавшийся при прохождении первого из подъёмов дня Колле де Лис (Colle del Lys). Пелотон не давал отрыву большого преимущества, которое составляло не более 3 минут.

Из 25 гонщиков отрыва к моменту прохождения финального подъёма дня за 17 км до финиша впереди остались Ильнур Закарин, Андрей Амадор (Movistar), Фаусто Маснада (Androni Giocattoli – Sidermec), Йон Исагирре (Astana), Джо Домбровски (EF Education First), Джулио Чикконе и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Давиде Формоло (Bora-hansgrohe), Микель Ниеве (Mitchelton-Scott). За 5 км до финиша, когда впереди остались трое - Ильнур Закарин, Бауке Моллема и Микелль Ниеве, Ильнур Закарин атаковал. Микель Ниеве сумел добрать российкого гонщика за 2,7 км до финиша, но на второе ускорение Ильнура Закарина за 2 км до вершины Ниеве уже не смог ответить. Ильнур Закарин в одиночку преодолел оставшиеся до финиша километры подъёма, опередив на 35 секунд ближайшего преследователя Микеля Ниеве.

Победа на этапе и преимущество, набранное в отрыве, позволили Ильнуру Закарину подняться на третью строчку общего зачёта.

В группе за спиной отрыва шла своя гонка. Пелотон, разорвавшийся при прохождении первого подъёма, собрался на небольшом равнинном участке. Но ускорение гонщиков команды Astana за 66 км до финиша во время прохождения подъёма 2 категории Пьян дель Лупо (Pian del Lupo) проредило пелотон, тогда же в первый раз выпал обладатель розовой майки Ян Поланц (UAE Team Emirates). Однако после прохождения спуска пелотон вновь собрался.

При прохождении финального подъёма дня за 17 км до финиша из группы атаковал Микель Ланда (Movistar), после ускорения которого из пелотона выпал Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). За 12 км до финиша из-за проблем с велосипедом Мигель Лопес (Astana) потерял контакт с группой основных соперников и влился в группу розовой майки.

Ланда, которому помогали его товарищи по команде, находившиеся в отрыве дня Андрей Амадор и Хектор Карреттеро, за 7 км до финиша остался в одиночку и финишировал третьим.

Ричард Карапас (Movistar), атаковавший из группы генеральщиков на финальном подъёме, обошёл на финише Бауке Моллему (Trek-Segafredo). Рафал Майка (Bora-hansgrohe) также уехал от своих соперников в общем зачёте Винченцо Нибали (Barhain-Merida) и Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Роглич и Нибали, следившие друг за другом, финишировали с одним временем на 7-й и 8-й позиции.

Российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков, удержавшийся в группе генеральщиков, финишировал 9-м.

Ян Поланц (UAE Team Emirates) проиграл на финише 4:39 победителю этапа Ильнуру Закарину и 1:42 своему ближайшему сопернику в генеральной классификации Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), сумел удержать розовую майку лидера.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), первым прошедший две первые вершины дня, вернул себе синюю майку лучшего горного гонщика.

Павел Сиваков (INEOS) стал новым лидером классификации лучшего молодого гонщика.

Арно Демар (Groupama-FDJ) удержал на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Этап не обошёлся без падений и сходов. Тео Геоган Харт (INEOS), отобравшийся в отрыв дня, упал на спуске с первой вершины и покинул гонку с переломом правой ключицы. До финиша не доехали также Луис Верваке (Sunweb), Марк Реншоу (Dimension Data), Джованни Ломбарди (Nippo-Vini Fantini) и Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ).