Джулио Чикконе – победитель 16 этапа Джиро д’Италия-2019

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 19:31
Джулио Чикконе побеждает на 16-м горном этапе Джиро д'Италия-2019, Ричард Карапас удерживает розовую майку лидера
24-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе одержал победу на 16-м этапе Джиро д’Италия-2019, финальная часть которого проходила под дождём при температуре не выше +10.
Чикконе, лидирующий в классификации лучшего горного гонщика, отобрался в многочисленный отрыв дня, который начал рассыпаться на решающем подъёме дня – Мортироло.
На Мортироло первым за 36 км до финиша атаковал чешский гонщик команды Astana Ян Хирт, которого вскоре добрал Джулио Чикконе и Дамиано Карузо (Bahrain-Merida).
За 32 км до финиша Чикконе и Хирт остались вдвоём. Вершину Мортироло Джулио Чикконе прошёл первым. Они удержали преимущество в отрыве и разыграли этап. Итальянский гонщик не только укрепил свои позиции в горной классификации, но и одержал вторую в карьере победу на Джиро д’Италия (впервые Чикконе выиграл этап Джиро в 2016 году).
У лидеров общего зачёта шла своя борьба, которая также началась на Мортироло. Первым из группы генеральщиков атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), которого вскоре добрал Хью Карти (EF Education First). Антонио Нибали, находившийся в отрыве дня, несколько километров помогал своему брату удерживать преимущество.
Мигель Лопес также атаковал на Мортироло за 33 км до финиша, но на его рывок сразу ответили гонщики группы розовой майки. В это время Примож Роглич (Jumbo-Visma), который не смог ответить на атаку Нибали, выпал из группы розовой майки, а после спуска с Мортироло доехал до финиша вместе с Саймоном Йейтсом (Mitchelton-Scott), Бауке Моллемой (Trek-Segafredo).
За 30 км до финиша группа Ричарда Карапаса (Movistar) добрала Винченцо Нибали и Хью Карти. В это время Примож Роглич уступал этой группе около 1 минуты 6 секунд.
У вершины Мортироло Мигель Лопес (Astana) снова атаковал и уехал из группы розовой майки, воспользовавшись помощью товарища по команде Пельо Бильбао. Но после трудного спуска с Мортироло группа розовой майки его добрала, а на финальных километрах Мигель Лопес выпал из группы Карапаса и Нибали.
Примож Роглич проиграл группе Винченцо Нибали на финише около полутора минут и опустился на третью позицию в генеральной классификации, в то время как Винченцо Нибали поднялся на вторую строчку. Теперь Роглич уступает Нибали 22 секунды.
Ричард Карапас удержал розовую майку лидера.
Павел Сиваков (INEOS), выпавший из группы розовой майки на Мортироло, потерял белую майку лучшего молодого гонщика, которую вновь надел колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес.
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Я два года ждал этой второй победы на этапе Джиро, поэтому кричал от радости на финишной черте. День был очень тяжёлым – дождь и холод. Ян Хирт не хотел сотрудничать, в результате мы немного потеряли самообладание. Но в итоге я счастлив и всем доволен».
Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2019
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