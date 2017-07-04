Джулио Чикконе – победитель 16 этапа Джиро д’Италия-2019

Sezar

Ричард Карапас, Винченцо Нибал ... (1) Интересно посмотреть как Энцо ищет слабые места у Карапаса. Прям велошахматы. Как жаль, что ему уже 34..

VeloVelo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) Позволю себе проноз, извините.

Джиро возьмет Роглич. На последней разделке

VeloVelo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) Анна, Спасибо вам за интересный комментарий!

(один из самых лучших за последнюю неделю уж точно!)



ЗЫ: Мне тоже запомнилась эта газета, которую,

не справившись с ветровкой, схватил Чикконе у болельщика. Классика! )

Чикконе сегодня Выдал! Брависсимо! Забираю в свою команду! )

VeloVelo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) +

VeloVelo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) Аля, а можно подробней?

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) Туманная Мортироло с дождем на подъеме и спуске - это зрелище мы запомним навсегда. Погодка конечно добавила всем испытания на прочность, ещё и на самой тяжелой горе всей Джиро. Из генеральщиков самый смелый выходит что Нибали, а самый проигрывший (пока что) даже не Роглич а Лопез (если не считать Ильнура ибо Йейтс выбирается "тихой сапой")? И мне тоже немного жаль, что юный Сиваков потерял белую майку, отдав её супер (?) просто мэну Лопесу. А Чикконе - это вообще герой этапа и настоящий горный король этой Джиро. Не сачкует и не брезгует на маленьких пригорках 3-й категории, ни боится двинуть и в больших горах. А эта победа справедливое ему вознаграждение (как же он радовался на финише). Цитата: am14 Муви отлично идут. Стратегическую задачу хорошо выполняют, Карапас на данный момент в полном шоколаде. Теперь бонусом и Ланде бы заскочить на подиум... Цитата: Такие дела Ну Роглич 2-3 место заслужил, это ему даст понять, что надо в Астану переходить Да уж, это не "трехглавая гидра" Мувиков как на том ТдФ, где получился полный неуд. И я вот подумал, что хорошо бы было, если бы Микэль Ланда Мэана тоже зацепил подиум, толковый горняк, отличный велогонщик, но блин, как же быть всё-таки с Роглчием, ведь Примо(ш) тоже заслужил итоговое призовое место как не крути. Выходит, что этот матёрый Карапаз спутал всем карты))

Konstantin41

Джулио Чикконе – победитель 16 ... (1) Из Чикконе и Хирта победил достойнейший и тот, кто меньше колесничал. Редкий случай справедливости.

Shega

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) Мне кажется, что командный стафф отлично это знает. Но, поверьте, настоящее "невмоготу" при расстройстве желудка никаких диалогов о кустиках не предполагает. Элементарно договорить можете не успеть. Что произошло в машине никто не знает, поэтому и упрекать права не имеем.

BaTman

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) Мне кажется всё логично в генерале, Нибали и Роглич сами подарили Карапасу эти две минуты, свои нежеланием догонять. Что Роглич может потерять в горах особенно на Мортироло было понятно, особенно относительно индейцев. Что Нибали выдержал, это он удивил конечно, я думал он с Рогличем по отвалам будет катать. Но что на спуске не смог нарастить преимущество, это он зря. Есть ещё что посмотреть, и третья неделя для всех третья неделя, и тут не надо много, что бы всё потерять.

salomon

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49) Цитата: SSS Просто Роглик пока что не топ генеральщик на гранд-туры, вот и все.

Остальное бред сивой кобылы! С тобой забыли посоветоваться, где по нужде остановиться)))

А ты, "уважаемый", ваще слышал что такое - велогонки ? На последних километрах терпят, даже если невмоготу ! Интересно было бы услышать такой диалог между, например, Фрумом и Контадором на последнем км горного этапа : " Эй, Альберто, подожди меня, мне надо в кустики. Ну, конечно, Крис !" А чем командный стафф отличается от гонщиков - иоже должны терпеть ! А ты, "уважаемый", ваще слышал что такое - велогонки ? На последних километрах терпят, даже если невмоготу ! Интересно было бы услышать такой диалог между, например, Фрумом и Контадором на последнем км горного этапа : " Эй, Альберто, подожди меня, мне надо в кустики. Ну, конечно, Крис !" А чем командный стафф отличается от гонщиков - иоже должны терпеть !