Чезаре Бенедетти – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2019

Чезаре Бенедетти побеждает на 12-м этапе Джиро д’Италия-2019, Ян Поланц надевает розовую майку лидера

12-й этап Джиро д’Италия-2019, первый из череды горных этапов, начался с атак и отъезда группы из 25 гонщиков. Пелотон отпустил отрыв, который начал распадаться на главном подъёме дня - подъёме 1-й категории Монтозо (Montoso, 410 – 1248 м, протяжённость 8,9 км, перепад 838 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 14%).

За 35 км до финиша и за 2 км до вершины впереди от многочисленной группы отрыва остались 6 гонщиков – Ян Поланц (Jan Polanc/UAE Team Emirates), Дарио Катальдо (Dario Cataldo/ Astana), Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla/Trek-Segafredo), Дамиано Карузо (Damiano Caruso/Bahrain Merida), Эдди Данбар (Eddie Dunbar/ INEOS) и Эрос Капекки (Eros Capecchi/ Deceuninck - Quick Step).

Ян Поланц, меньше всех из гонщиков отрыва проигрывавший в общем зачёте, ещё до финиша стал виртуальным лидером. Он выпал из первой группы на подъёме, но затем добрал своих попутчиков на спуске, как и будущий победитель этапа Чезаре Бенедетти.

Джалука Брамбилла (Trek-Segafredo) первым прошёл вершину 1-й категории и стал новым лидером горной классификации.

Брамбилла атаковал на «стене» Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia) по брусчатке протяжённостью 800 м со средним градиентом 13,2% и максимальным 20% градиентом, но его рывок был нейтрализован.

На последнем километре от попутчиков попытался уехать Эрос Капекки, за ним поехал Джанлука Брамбилла, который контратаковал, но 31-летний итальянский гонщик команды Bora-hansgrohe Чезаре Бенедетти, атаковавший за 200 м до финиша, обошёл соперников и одержал первую в карьере победу.

Вторым финишировал Дамиано Карузо (Bahrain-Merida), тройку лучших на этапе замкнул Эдди Данбар (INEOS).

Ян Поланц (UAE Team Emirates), финишировавший через 25 секунд после победителя, надел розовую майку лидера. Его ближайшим соперником в генеральной классификации является Примож Роглич (Jumbo-Visma), уступающий 4 минуты 7 секунд.

В группе генеральщиков шла своя гонка. На подъёме обладатель розовой майки Валерио Конти (UAE Team Emirates) не смог удерживать темп.

Ян Хирт и Мигель Лопес (Astana) атаковали из пелотона, а затем их догнал Микель Ланда (Movistar). Лопес и Ланда продолжили проходить подъём вдвоём, а затем им помогли их товарищи по команде, находившиеся в отрыве дня – Яша Зюттерлин (Movistar) и Мануэле Боаро (Astana), а также Дарио Катальдо (Astana).

Мигель Лопес и Микель Ланда опередили группу соперников по генеральной классификации на 28 секунд.

Группа генеральщиков, распавшаяся на подъёме и спуске из-за ускорений Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Рафала Майки (Bora-hansgrohe), Павла Сивакова (Pavel Sivakov), объединилась на равнине. Эстебан Чавес и Лукас Хэмильтон (Mitchelton-Scott) работали в голове группы, сокращая преимущество Микеля Ланды и Мигеля Лопеса.

В итоге Ричард Карапас (Movistar), Павел Сиваков (INEOS), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Примож Роглич (Jumbo-Visma), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Танел Кангерт (EF Education First) финишировали в одной группе, атаковав на спуске с Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia). Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) также находился в группе генеральщиков, но потерял 6 секунд, отстав на финальных метрах.

Хью Карти (EF Education First) стал новым лидером классификации лучшего молодого гонщика.

Чезаре Бенедетти (Bora-hansgrohe): «В прошлом я много работал на других, но сегодня получил свой шанс. Я не талантлив, и обычно не выигрываю. На финальном подъёме я потерял контакт с группой, но знал, что трое ребят, уехавших вперёд, начнут оглядываться друг на друга. Я отфинишировал именно так, как хотел».

Ян Поланц (UAE Team Emirates): «Я уехал в отрыв, такой была тактика нашей команды, чтобы мы могли лучше контролировать гонку. Но также это был способ удержать розовую майку лидера в команде. Нам повезло разыграть эту карту, я очень счастлив, что надел эту майку. Я также думал о победе а этапе, но так как я стал виртуальным лидером, мне пришлось работать в отрыве больше остальных».