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Чезаре Бенедетти – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2019

Чезаре Бенедетти побеждает на 12-м этапе Джиро д’Италия-2019, Ян Поланц надевает розовую майку лидера

 

 

  12-й этап Джиро д’Италия-2019, первый из череды горных этапов, начался с атак и отъезда группы из 25 гонщиков. Пелотон отпустил отрыв, который начал распадаться на главном подъёме дня - подъёме 1-й категории Монтозо (Montoso, 410 – 1248 м, протяжённость 8,9 км, перепад 838 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 14%).

 

За 35 км до финиша и за 2 км до вершины впереди от многочисленной группы отрыва остались 6 гонщиков – Ян Поланц (Jan Polanc/UAE Team Emirates), Дарио Катальдо (Dario Cataldo/ Astana), Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla/Trek-Segafredo), Дамиано Карузо (Damiano Caruso/Bahrain Merida), Эдди Данбар (Eddie Dunbar/ INEOS) и Эрос Капекки (Eros Capecchi/ Deceuninck - Quick Step).

 

Ян Поланц, меньше всех из гонщиков отрыва проигрывавший в общем зачёте, ещё до финиша стал виртуальным лидером. Он выпал из первой группы на подъёме, но затем добрал своих попутчиков на спуске, как и будущий победитель этапа Чезаре Бенедетти.

 

  Джалука Брамбилла (Trek-Segafredo) первым прошёл вершину 1-й категории и стал новым лидером горной классификации.

 

  Брамбилла атаковал на «стене» Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia) по брусчатке протяжённостью 800 м со средним градиентом 13,2% и максимальным 20% градиентом, но его рывок был нейтрализован.

 

Чезаре Бенедетти – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

 

Чезаре Бенедетти – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Чезаре Бенедетти – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

  На последнем километре от попутчиков попытался уехать Эрос Капекки, за ним поехал Джанлука Брамбилла, который контратаковал, но  31-летний итальянский гонщик команды Bora-hansgrohe Чезаре Бенедетти, атаковавший за 200 м до финиша, обошёл соперников и одержал первую в карьере победу.

 

Вторым финишировал Дамиано Карузо (Bahrain-Merida), тройку лучших на этапе замкнул Эдди Данбар (INEOS).

 

Ян Поланц (UAE Team Emirates), финишировавший через 25 секунд после победителя, надел розовую майку лидера. Его ближайшим соперником в генеральной классификации является Примож Роглич (Jumbo-Visma), уступающий 4 минуты 7 секунд.

 

В группе генеральщиков шла своя гонка. На подъёме обладатель розовой майки Валерио Конти (UAE Team Emirates) не смог удерживать темп.

 

  Ян Хирт и Мигель Лопес (Astana) атаковали из пелотона, а затем их догнал Микель Ланда (Movistar). Лопес и Ланда продолжили проходить подъём вдвоём, а затем им помогли их товарищи по команде, находившиеся в отрыве дня – Яша Зюттерлин (Movistar) и Мануэле Боаро (Astana), а также Дарио Катальдо (Astana).

Мигель Лопес и Микель Ланда опередили группу соперников по генеральной классификации на 28 секунд.

 

Группа генеральщиков, распавшаяся на подъёме и спуске из-за ускорений Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Рафала Майки (Bora-hansgrohe), Павла Сивакова (Pavel Sivakov), объединилась на равнине. Эстебан Чавес и Лукас Хэмильтон (Mitchelton-Scott) работали в голове группы, сокращая преимущество Микеля Ланды и Мигеля Лопеса.

 

В итоге Ричард Карапас (Movistar), Павел Сиваков (INEOS), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Примож Роглич (Jumbo-Visma), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Танел Кангерт (EF Education First) финишировали в одной группе, атаковав на спуске с Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia). Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) также находился в группе генеральщиков, но потерял 6 секунд, отстав на финальных метрах.

 

Хью Карти (EF Education First) стал новым лидером классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

  Чезаре Бенедетти (Bora-hansgrohe): «В прошлом я много работал на других, но сегодня получил свой шанс. Я не талантлив, и обычно не выигрываю. На финальном подъёме я потерял контакт с группой, но знал, что трое ребят, уехавших вперёд, начнут оглядываться друг на друга. Я отфинишировал именно так, как хотел».

 

  Ян Поланц (UAE Team Emirates): «Я уехал в отрыв, такой была тактика нашей команды, чтобы мы могли лучше контролировать гонку. Но также это был способ удержать розовую майку лидера в команде. Нам повезло разыграть эту карту, я очень счастлив, что надел эту майку. Я также думал о победе а этапе, но так как я стал виртуальным лидером, мне пришлось работать в отрыве больше остальных».

 

 

Результаты 12 этапа Джиро д’Италия-2019

 

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Теги к статье: Чезаре Бенедетти Cesare Benedetti Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Вы сделали таки себе справки? Поздравляю!
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Класно сказал Курдюков, что "одна гора и/а всё развалила". Этап смотрелся, даже не верится, что аж на 12-м этапе Джиро была первая гора 1-й категории (вспоминаю невольно ту Джиро где уже кажись на 4-м этапе был финиш на Этне).

    По фаворитах: мне кажется из всех ТОП гонцов увереннее всех пока что выглядит Нибали. И Йетс, и Роглич типа "очкуют": первый что никогда на этой Джиро уже не станет первым, другой что уже снова не станет первым.

    А так "равноценный" (?) размен призовых маек в командах ОАЭ и ТРЭК + агресивная молодёжь наступает и подтягивается. Но однозначно в этой версии Джиро Словении респект, урвали такой кусок славного пирога, что станет з запасом (а ведь "сладких кусков" на этом ГТ ещё полно осталось).

    Ждём завтрашнего этапа и высокогорного финиша. А значит ребята-генеральщики будут тратиться в большей степени чем сегодня ибо опосля никаких спусков + высота. От того и событий (предполагаю) будет намного больше чем сегодня.

  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото

    Астана - хорошая команда. Чисто объективно.

    Но у нее 2 проблемы:

     

    1. Сергей Курдюков

    2. Поклонники команды

     

    Первый навязывает свою команду в репортажах на Евроспорте. Да так, что уже на зубах хрустит. При том, что большая часть аудитория - не из Казахстана.

     

    Вторые, как правило, глупы и своими рассуждениями делают все, чтобы все остальные на них смотрели снисходительно, как на детей.

     

    А в остальном к самой команде вообще никаких вопросов.

  • levonardo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    levonardo-Фото
    Завтра Ильнур может подняться на 5-7 место в генерале. По крайней мере шансы не нулевые)
  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото
    Решающий на 13 этапе. Когда еще столько гор и разделка. В плане понимания велогонок ты поплыл - вот факт.
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: AleDe
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
    Может. Но что-то есть чуйка, что это его лучший ГТ будет
  • AleDe
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    AleDe-Фото
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    ahahah,рассмешил даже! :)
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    Ну или суперменлопес? :)
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: Arciv
    Пока отлично всё. Роглич не выходил вперёд вообще, минус Бильбао. 25 сек отыгрыша двух Мигелей пока норм. Теперь главное завтра отдержаться. И опять хорош Бауке, никак метит на пьедестал. Завтра будет интересно
    На Моллему страшно смотреть когда ногами гвозди забивает

    очень сомневаюсь, что будет на подиуме, но если попадет буду очень рад
    Ну это его манера такая)) вообще мне кажется он сейчас очень хорош,и в принципе ничем не хуже Нибали. Если Примож капнет,чего я очень не хочу,а Молема будет с Нибали всегда рядом, то в Вероне может и обойти его. Ну до этого всего ещё ой как далеко. Завтра большой финиш в гору,думаю эта горка многое покажет

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