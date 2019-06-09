Джиро д'Италия-2019. 19-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 19 этапа Джиро д'Италия-2019

19-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился победой гонщика из отрыва. 29-летний колумбийский гонщик команды Mitchelton-Scott Эстебан Чавес, отобравшийся в отрыв дня, атаковал за 2,7 км до финиша на финальном подъёме этапа и в одиночку уехал от своих попутчиков.

Из пелотона, отпустившего отрыв более чем на 7 минут, за 4,5 км до финиша атаковал ещё один колумбийский гонщик – Мигель Лопес (Astana), который в одиночку уехал от группы розовой майки и опередил соперников на 44 секунды.

Мигель Лопес сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.

Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где у него теперь нет соперников. Немецкому спринтеру осталось лишь доехать до финиша в Вероне и не получить штрафы от организаторов.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), удерживающему синюю майку лучшего в горной классификации, также осталось лишь финишировать в Вероне и не получить штрафов от организаторов, так как на Джиро д’Италия-2019 осталось разыграть максимум 147 очков для одного велогонщика в горной классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 19 этапа Джиро д'Италия-2019