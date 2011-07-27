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Эстебан Чавес примет участие в Джиро д’Италия-2019

Эстебан Чавес будет помощником Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Команда Mitchelton-Scott объявила, что следующей гонкой 29-летнего колумбийского гонщика Эстебана Чавеса будет Джиро д’Италия-2019. Призёр итальянского Гран-тура 2016 года, Эстебан Чавес в прошлом году стал победителем 6-го этапа Джиро, финишировавшего на Этне.

 

  В этом сезоне, вернувшись после болезни, Чавес проехал четыре многодневных гонки (Вуэльту Валенсии, Вуэльту Андалусии, Париж-Ниццу и Вуэльту Каталонии). На предстоящей Джиро Чавес будет помощником капитана команды Mitchelton-Scott Саймона Йейтса.

 

 

Photo © Getty Images/Mitchelton-SCOTT Team

 

  Эстебан Чавес: «С Италией у меня сложились особенные отношения. В прошлом году этап в Рима стал для меня одним из самых тяжёлых дней в карьере. И для меня, и для команды прошлый выпуск Джиро д’Италия принёс много взлётов и падений, так что возвращение эту гонку будет волнующим.

В нашей команде все работают, выкладываясь на сто процентов ради другого. То же самое будет на Джиро, о которой думали на всех предыдущих гонках. Ожидания не изменились – наслаждаться гонкой, быть частью команды, атаковать, вести гонку в агрессивном стиле, как мы сделали это на последнем этапе Вуэльты Каталонии-2019.

 

  Я был очень рад вернуться в гонки в этом году, но в то же время, не буду лгать, я нервничал. Иногда даже паниковал. То, что случилось в прошлом сезоне, не поддавалось моему контролю. Когда я, наконец, снова стал тренироваться, выступать в гонках, иногда накатывало беспокойство, смогу ли вернуться в полной мере.

 

  К счастью, у меня есть команда, люди, которые поддерживали меня на 100%, делали всё, что в их силах, ради моего здоровья. Теперь чувствую себя намного лучше, чем в начале года. До старта сезона возникало много вопросов, но теперь я вижу, что с каждым днём в гонках делал шаг вперёд. Я на верном пути к своему лучшему уровню, тому, который могу достичь без проблем со здоровьем».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор: «Самым важным для Эстебана в начале сезона было получить гоночную нагрузку. Последние восемь недель он двигался по программе – неделя в гонке, неделя отдыха. И у него не возникло ни следа негативного эффекта от нагрузки, которую он получил во время соревнований. Это великолепный знак, мы можем ждать Джиро.

 

  Другой важный аспект – его уверенность. Когда так долго находишься вне гонок, то теряешь ощущение движения в пелотоне. Гонщики каждый день в гонках справляются со множеством рисков, которых нет, когда тренируешься. Поэтому ощущения в гонках совсем другие, они важны для уверенности в своих силах.

 

  Он выступал в европейских гонках с разными погодными условиями и ситуациями, что заложило для него хорошую базу на следующие шесть недель. С этого момента Эстебан будет работать по обычному шаблону, который использовался в прошлом. Он знает это «окно» в гонках, знает, что ему надо сделать. Он возвращается на домашние дороги, к знакомым людям, и будет готовиться к самой трудной для него гонке сезона.

 

  Эстебан поедет Джиро как супердоместик. Он – победитель, но наш единственный лидер на итальянском Гран-туре - это Саймон Йейтс. Эстебан будет помогать Саймону. Наша цель – победа на Джиро д’Италия-2019».

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Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 20:29 | Регистрация: 27.07.2011

    Да чавито..теперь не будет капитаном.только на братцев работать..

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Однояйцевые разобрали между собой все три грантура. Саймон, Джиро. Адам, Тур.А на Вуэльту они поедут вместе сокапитанами. Чавесу даже с его вице чемпионством трехгодичной давности на Джиро, ничего видимо не светит.

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