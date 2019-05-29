Нан Петер и Эстебан Чавес о 17-м этапе Джиро д’Италия-2019

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Нан Петерс: «Единственным способом одержать победу был отрыв»
20-летний Нан Петер (Nans Peters) стал третьим гонщиком команды AG2R La Mondiale, выигравшим этап на Джиро д’Италия (после Томаса Вайткуса в 2006 и Джона Гадре в 2011). Эта победа – первая в карьере Нана Петера. Он выиграл 17-й этап Джиро д’Италия-2019 из сольного отрыва, атаковав за 16 км до финиша и уехав от более именитых попутчиков. Ближайшего преследователя, Эстебана Чавеса (Mitchelton-Scott) Нан Петер опередил на 1:34.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Нан Петер: «На первой горе мы уехали ввосьмером, с такими ребятами как Де Гендт и Бакелантс. Затем переложились ещё гонщики, включая Юнгельса и Формоло, были только известные имена. Я старался не потратить силы, знал, что надо сохранить свежесть для финала, чтобы отвечать на атаки этих ребят с большими списками побед. Поэтому я не хотел работать в отрыве больше остальных. Мне надо было сконцентрироваться на финале. Когда начали атаковать, я просто следовал за ними. Потом сам провёл одну большую атаку, а они начали оглядываться друг на друга. Я отлично распределил силы.
За 1,5 км до финиша сказал себе, что у меня всё получится. Мой директор кричал, что позади меня никого нет. Я помнил, что на последнем километре будет выполаживание, а потом технический участок, и преследователям было бы трудно меня догнать. Поэтому последние полтора километра я ехал с уверенностью.
Я никогда раньше не выигрывал в профессиональных гонках, даже в гонках категории 1. И победа на этапе Джиро, в Мировом туре – огромная победа. Такое облегчение. Я много раз уезжал в отрывы. Но я недостаточно быстрый в спринте, и не один из лучших горняков, поэтому единственным способом взять победу для меня был отрыв. Я ухватился за этот шанс и атаковал за 16 км до финиша. Я старался, и всё сработало. Фантастика».
Эстебан Чавес: «Второе место – хороший результат, но он оставляет странный привкус. В любом случае, мы продолжим стараться до конца Джиро д’Италия-2019. Я не в стопроцентной форме, но должен пытаться, и я верю в себя. Я выпал на предпоследнем подъёме, но не бросал работать и верил, что вернусь в группу. Я разыграл свою карту. Первой целью для нас, конечно, является помощь Саймону, мы должны удержать его как можно выше в генеральной классификации. Микель Ниеве, Лукас Хэмильтон и я ищем возможности уехать в отрывы, как сегодня, чтобы иметь возможность выпасть из них, если это будет нужно Саймону, или же попытаться выиграть этап самим».
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rude_rider
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
ну наконецто спринтерский этап
а то думал пропала джира
теперь насладюсь ровным и монотонным движением пелотона
не то что нудные горки лицезреть
это так приятно смотреть часа 5ть на застывший экран и в конце пройтись по списку а кто же выиграл
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Astanaforever
Тур Норвегии-2019. Этап 2 (2)
Цитата: AzaKonta
Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team - У него проблемы с визой? Не так часто выступает
Нет просто видимо приобрели его по сходной цене, почти даром, так сказать прицепом к колумбийцам.))) Ваще самый"мертвый" в команде какой-то он .
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Astanaforever
Ричард Карапас, Примож Роглич, ... (1)
Все команды ополчились против Роглича и мне его стало жалко. А всё потому, что он вёл тактику от обороны , расчетом и совершенно не делал никаких атак . Думал доедет в хвостах таким образом до победы в Вероне. А нет. Теперь и до подиума под большим вопросом. Только смелых и отчаянных уважают болельщики.
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salomon
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Цитата: Адриен
Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот !
Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!!
Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего!
Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны!
Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо !
У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф)
По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды !
Он - ОДИН против всех !
И этим всё сказано !!!
А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -
у Нибали нет шансов...
В горах Акула от Карапаса не уедет, а в горах - слабее Роглича, и много не отыграет.
Цитата: salomon
Цитата: Адриен
Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот !Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!!Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего!Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны!Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо !У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф)По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды !Он - ОДИН против всех !И этим всё сказано !!!
А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.
Цитата: SportSpirit
Выскажусь не про гонщиков)
С.Курдюков - выдающийся комментатор, но сегодня с биатлоном и биатлонистами он, имхо, перебрал)
Вопрос на засыпку :
Почему Курдюков - единственный комментатор, кого не скучно слушать ?
[quote=salomon][quote=Адриен]Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
[/quote]
А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.
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VeloVelo
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
И тогда бы все в конец упахались.
И был совсем тухлый Джиро на финише.
Ширее надо мыслить;)
ЗЫ: Но, согласен с тем, что вот такой реверс -
был бы отличным этапом в принципе на Джиро
(Но, только не завтра, дайте уже поспать гонцам, в конце концов)
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SSS
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Адриен,
Цитата: Адриен
Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
Какого там потенциала полно? Вы видели когда-нибудь, чтобы он рвал в горах? Едет, как может, мощно и равномерно. Была бы сильная команда при нем, горный поезд, потери были бы меньше. Но остроатакующим горняком, аля Контадор, он никогда не станет. И насчет Контадора. В Тинькове у него была нормальная команда помощников в том числе и в горах. А в треке он ничего и не показал.
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