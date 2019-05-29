Нан Петер и Эстебан Чавес о 17-м этапе Джиро д’Италия-2019

rude_rider

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9) ну наконецто спринтерский этап а то думал пропала джира теперь насладюсь ровным и монотонным движением пелотона не то что нудные горки лицезреть это так приятно смотреть часа 5ть на застывший экран и в конце пройтись по списку а кто же выиграл

Astanaforever

Тур Норвегии-2019. Этап 2 (2) Цитата: AzaKonta Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team - У него проблемы с визой? Не так часто выступает Нет просто видимо приобрели его по сходной цене, почти даром, так сказать прицепом к колумбийцам.))) Ваще самый"мертвый" в команде какой-то он . Нет просто видимо приобрели его по сходной цене, почти даром, так сказать прицепом к колумбийцам.))) Ваще самый"мертвый" в команде какой-то он .

Astanaforever

Ричард Карапас, Примож Роглич, ... (1) Все команды ополчились против Роглича и мне его стало жалко. А всё потому, что он вёл тактику от обороны , расчетом и совершенно не делал никаких атак . Думал доедет в хвостах таким образом до победы в Вероне. А нет. Теперь и до подиума под большим вопросом. Только смелых и отчаянных уважают болельщики.

VeloVelo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Спасибо )

VeloVelo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Сережа, ты ошибся немного. Не Сифаков, а Сиваков. Павел Сиваков.

Вроде, не так уж и сложно запомнить.

VeloVelo

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9) А на чём здесь рвать? Ветра нет.

Разве что форс-мажор.



Этап под спринт, к гадалке не ходи.

salomon

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Цитата: Адриен Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...

Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот ! Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!! Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего! Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны! Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо ! У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф) По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды ! Он - ОДИН против всех ! И этим всё сказано !!!



А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали - у Нибали нет шансов... В горах Акула от Карапаса не уедет, а в горах - слабее Роглича, и много не отыграет.



Цитата: salomon Цитата: Адриен Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...

Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот !Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!!Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего!Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны!Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо !У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф)По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды !Он - ОДИН против всех !И этим всё сказано !!!



А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет. Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот !Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!!Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего!Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны!Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо !У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф)По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды !Он - ОДИН против всех !И этим всё сказано !!!А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.



Цитата: SportSpirit Выскажусь не про гонщиков)



С.Курдюков - выдающийся комментатор, но сегодня с биатлоном и биатлонистами он, имхо, перебрал)

Вопрос на засыпку : Почему Курдюков - единственный комментатор, кого не скучно слушать ?



Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот ! Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!! Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего! Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны! Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо ! У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф) По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды ! Он - ОДИН против всех ! И этим всё сказано !!!А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали - у Нибали нет шансов... В горах Акула от Карапаса не уедет, а в горах - слабее Роглича, и много не отыграет.Вопрос на засыпку : Почему Курдюков - единственный комментатор, кого не скучно слушать ? [quote=salomon][quote=Адриен]Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...

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А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.







VeloVelo

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9) И тогда бы все в конец упахались.

И был совсем тухлый Джиро на финише.

Ширее надо мыслить;)



ЗЫ: Но, согласен с тем, что вот такой реверс -

был бы отличным этапом в принципе на Джиро

(Но, только не завтра, дайте уже поспать гонцам, в конце концов)

VeloVelo

Нан Петер – победитель 17 этап ... (2) Петерсу не 20, а 25 лет. Род. 12 марта 1994г.

SSS

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Адриен, Цитата: Адриен Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...



Какого там потенциала полно? Вы видели когда-нибудь, чтобы он рвал в горах? Едет, как может, мощно и равномерно. Была бы сильная команда при нем, горный поезд, потери были бы меньше. Но остроатакующим горняком, аля Контадор, он никогда не станет. И насчет Контадора. В Тинькове у него была нормальная команда помощников в том числе и в горах. А в треке он ничего и не показал. Какого там потенциала полно? Вы видели когда-нибудь, чтобы он рвал в горах? Едет, как может, мощно и равномерно. Была бы сильная команда при нем, горный поезд, потери были бы меньше. Но остроатакующим горняком, аля Контадор, он никогда не станет. И насчет Контадора. В Тинькове у него была нормальная команда помощников в том числе и в горах. А в треке он ничего и не показал.