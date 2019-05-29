VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Нан Петер и Эстебан Чавес о 17-м этапе Джиро д’Италия-2019

Нан Петерс: «Единственным способом одержать победу был отрыв»

 

 

  20-летний Нан Петер (Nans Peters) стал третьим гонщиком команды AG2R La Mondiale, выигравшим этап на Джиро д’Италия (после Томаса Вайткуса в 2006 и Джона Гадре в 2011). Эта победа – первая в карьере Нана Петера. Он выиграл 17-й этап Джиро д’Италия-2019 из сольного отрыва, атаковав за 16 км до финиша и уехав от более именитых попутчиков. Ближайшего преследователя, Эстебана Чавеса (Mitchelton-Scott) Нан Петер опередил на 1:34.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Нан Петер: «На первой горе мы уехали ввосьмером, с такими ребятами как Де Гендт и Бакелантс. Затем переложились ещё гонщики, включая Юнгельса и Формоло,  были только известные имена. Я старался не потратить силы, знал, что надо сохранить свежесть для финала, чтобы отвечать на атаки этих ребят с большими списками побед. Поэтому я не хотел работать в отрыве больше остальных. Мне надо было сконцентрироваться на финале. Когда начали атаковать, я просто следовал за ними. Потом сам провёл одну большую атаку, а они начали оглядываться друг на друга. Я отлично распределил силы.

 

  За 1,5 км до финиша сказал себе, что у меня всё получится. Мой директор кричал, что позади меня никого нет. Я помнил, что на последнем километре будет выполаживание, а потом технический участок, и преследователям было бы трудно меня догнать. Поэтому последние полтора километра я ехал с уверенностью.

 

  Я никогда раньше не выигрывал в профессиональных гонках, даже в гонках категории 1. И победа на этапе Джиро, в Мировом туре – огромная победа. Такое облегчение. Я много раз уезжал в отрывы. Но я недостаточно быстрый в спринте, и не один из лучших горняков, поэтому единственным способом взять победу для меня был отрыв. Я ухватился за этот шанс и атаковал за 16 км до финиша. Я старался, и всё сработало. Фантастика».

 

  Эстебан Чавес: «Второе место – хороший результат, но он оставляет странный привкус. В любом случае, мы продолжим стараться до конца Джиро д’Италия-2019. Я не в стопроцентной форме, но должен пытаться, и я верю в себя. Я выпал на предпоследнем подъёме, но не бросал работать и верил, что вернусь в группу. Я разыграл свою карту. Первой целью для нас, конечно, является помощь Саймону, мы должны удержать его как можно выше в генеральной классификации. Микель Ниеве, Лукас Хэмильтон и я ищем возможности уехать в отрывы, как сегодня, чтобы иметь возможность выпасть из них, если это будет нужно Саймону, или же попытаться выиграть этап самим».

 

Результаты 17 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Нан Петер Эстебан Чавес Nans Peters Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
    rude_rider-Фото

    ну наконецто спринтерский этап

    а то думал пропала джира

    теперь насладюсь ровным и монотонным движением пелотона

    не то что нудные горки лицезреть

    это так приятно смотреть часа 5ть на застывший экран и в конце пройтись по списку а кто же выиграл

  • Astanaforever
    Тур Норвегии-2019. Этап 2 (2)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team - У него проблемы с визой? Не так часто выступает
    Нет просто видимо приобрели его по сходной цене, почти даром, так сказать прицепом к колумбийцам.))) Ваще самый"мертвый" в команде какой-то он .
  • Astanaforever
    Ричард Карапас, Примож Роглич, ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все команды ополчились против Роглича и мне его стало жалко. А всё потому, что он вёл тактику от обороны , расчетом и совершенно не делал никаких атак . Думал доедет в хвостах таким образом до победы в Вероне. А нет. Теперь и до подиума под большим вопросом. Только смелых и отчаянных уважают болельщики.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Сережа, ты ошибся немного. Не Сифаков, а Сиваков. Павел Сиваков.
    Вроде, не так уж и сложно запомнить.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото
    А на чём здесь рвать? Ветра нет.
    Разве что форс-мажор.

    Этап под спринт, к гадалке не ходи.
  • salomon
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
    salomon-Фото
    Цитата: Адриен
    Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
    Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот ! Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!! Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего! Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны! Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо ! У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф) По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды ! Он - ОДИН против всех ! И этим всё сказано !!!

    А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали - у Нибали нет шансов... В горах Акула от Карапаса не уедет, а в горах - слабее Роглича, и много не отыграет.

    Цитата: salomon
    Цитата: Адриен
    Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
    Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот !Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!!Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего!Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны!Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо !У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф)По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды !Он - ОДИН против всех !И этим всё сказано !!!

    А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.


    Цитата: SportSpirit
    Выскажусь не про гонщиков)
     
    С.Курдюков - выдающийся комментатор, но сегодня с биатлоном и биатлонистами он, имхо, перебрал) 
    Вопрос на засыпку : Почему Курдюков - единственный комментатор, кого не скучно слушать ?

    [quote=salomon][quote=Адриен]Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
    [/quote]

    А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.


  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото

    И тогда бы все в конец упахались.
    И был совсем тухлый Джиро на финише.
    Ширее надо мыслить;)

    ЗЫ: Но, согласен с тем, что вот такой реверс -
    был бы отличным этапом в принципе на Джиро good
    (Но, только не завтра, дайте уже поспать гонцам, в конце концов)

  • VeloVelo
    Нан Петер – победитель 17 этап ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Петерсу не 20, а 25 лет. Род. 12 марта 1994г.

  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
    SSS-Фото

    Адриен,

    Цитата: Адриен
    Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...

    Какого там потенциала полно? Вы видели когда-нибудь, чтобы он рвал в горах? Едет, как может, мощно и равномерно. Была бы сильная команда при нем, горный поезд, потери были бы меньше. Но остроатакующим горняком, аля Контадор, он никогда не станет. И насчет Контадора. В Тинькове у него была нормальная команда помощников в том числе и в горах. А в треке он ничего и не показал.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 мая

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

Alessandro Tonelli (Bardiani - CSF)

Richard Carapaz (Movistar Team)

30 мая

Sander Helven (Sport Vlaanderen - Baloise)

Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen - Baloise)

Jimmy Janssens (Corendon - Circus)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (204)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)