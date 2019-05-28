Джиро д'Италия-2019. 16-й этап. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:40
Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2019
16-й этап открыл финальную решающую неделю Джиро д’Италия-2019. Финальная часть этапа с прохождением Мортироло проходила в самых неблагоприятных условиях, в холод и под дождём.
Основные действия начались на этапе во время прохождения финального подъёма дня – Мортироло. 24-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), отобравшийся в отрыв дня, ответил на атаку 28-летнего чешского гонщика Яна Хирта (Astana). Оба гонщика удержали просвет до финиша и разыграли этап. Обладатель синей майки лучшего в горной классификации Джулио Чикконе, укрепивший во время этапа свою позицию в этой классификации, обошёл на финише Яна Хирта и стал победителем этапа.
Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), первым из группы генеральщиков атаковавший на Мортироло за 36 км до финиша, в итоге финишировал с добравшей его группой Ричарда Карапаса (Movisar), защищавшего розовую майку лидера. Примож Роглич (Jumbo-Visma), который выпал на Мортироло после ускорения Мигеля Лопеса (Astana), сумел на спуске отыграть часть отставания и на финише проиграл своим ближайшим соперникам Винченцо Нибали и Ричарду Карапасу 1:22. Нибали поднялся на одну строчку в общем зачёте, поменявшись местами с Рогличем, который после 16 этапа замыкает тройку лучших, уступая в общем зачёте 22 секунды Нибали и 2:09 Карапасу.
Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лидера.
Павел Сиваков (INEOS), который выпал из группы генеральщиков на Мортироло, в итоге финишировал 9-м, проиграв Мигелю Лопесу (Astans), своему ближайшему сопернику по борьбе классификацию лучшего молодого гонщика, 1:38 на финише, потерял белую майку, которая перешла к колумбийскому гонщику.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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