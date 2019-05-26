Джиро д'Италия-2019. 15-й этап. Фотогалерея

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Фотогалерея 15 этапа Джиро д'Италия-2019
На 15-м этапе Джиро д’Италия-2019, финальные 160 км которого были проложены по дорогам знаменитой классики Ломбардия, завершился победой гонщика из отрыва. 34-летний итальянский гонщик команды Astana Дарио Катальдо, уехавший в ранний отрыв со своим соотечественником, гонщиком команды Androni Giocattoli – Sidermec Маттиа Каттанео, проехал с ним в отрыве 218 км и обошёл его на финише, взяв первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия.
В группе претендентов на общий зачёт шла своя борьба. Атаковавшие на подъёме Чивильо Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Хью Карти (EF Education First), а затем добравшие их Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), также атаковавший на этом подъёме, и лидер общего зачёта Ричард Карапас (Movistar) финишировали в одной группе через 11 секунд после победителя.
Примож Роглич (Jumbo-Visma), идущий вторым в генеральной классификации, несмотря на поломку велосипеда и падение на финальном спуске с Чивильо, удержал свою позицию в общем зачёте, проиграв на финише своим ближайшим соперникам Ричарду Карапасу и Винченцо Нибали 40 секунд.
Ричард Карапас (Movistar) продолжает лидировать в генеральной классификации, где опережает Приможа Роглича на 47 секунд.
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сохранил на плечах синюю майку лидера классификации лучшего горного гонщика.
Арно Демар (Groupama-FDJ) продолжает лидировать в очковой классификаци.
Павел Сиваков (INEOS) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2019
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Shega
Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
Если победит кто-то другой, а тем более. если сойдет Нибали, стоит запомнить его фамилию, ибо по Вашей логике именно он будет причиной всех перечисленных Вами несчастий.
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SSS
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Цитата: EL-Fenomeno
По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)
Не понял, вы хотите высказаться ЗА или ПРОТИВ коверканья фамилий? Я, например, НЕ против в разумных пределах, чтобы было понятно о ком речь. Наши фамилии там тоже коверкают кто во что горазд.
Цитата: Гонщик
На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .
Еще бОльшие колонны скапливаются, когда какой-то гонщик убирается и забирает с собой еще встречную машину. Если тебе дано ездить быстро-вперед на трек, и там реализовывай свои таланты!
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Крайний
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Цитата: Гонщик
Цитата: Крайний
Цитата: Крайний
[ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .
Теоретикам виднее. :)
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Гонщик
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Цитата: Крайний
Цитата: Крайний
[ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .
-
EL-Fenomeno
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Может я ошибаюсь, но почему в обсуждениях в большинства такая антипатия к Нибали !? Чем он вам не угодил? Тем что в "ветеранском" (для велоспорта) возрасте хочет выиграть очередной (домашний) ГТ или тем что его конкуренты падают и/или сходят ? А может просто потому что Нибс хороший даунхильщик и может заработать в генерал дополнительный перевес там где другие спасуют? Я не понимаю такого троллизма и приколов насчёт Акулы-Нибали. Например я (да) болею больше всего на этой Джиро за Винченцо и в сложившейся ситуации каг бэ против Роглчиа (считаю, что у словенца на ГТ ещё все впереди). Но ни у меня, ни некоторых таких же других формучан (те что за Нибали) ни разу не проскакивало за эти 2 недели в коментах обидчивых или саркастично-ироничных реплик насчёт Примоша.
Жалею что сошёл Дюмалан. Молодой Карапаз весьма симпатичный, видно что растёт генеральщик с харизмой, такой себе аттакантэ) Но товарищи, все осталные ещё в борьбе, те же Ланда, Майка, Лопез, в конце концов вспыльчивый Йейтс. Так что смотрите Джиро и наслаждайтесь, а то (вот увидите) когда начнётся ТдФ в июле большинство из нас и наверное даже я будем тяжело вздыхать и сокрушаться, когда ИНЭОС во главе с Фрумом и Томасом возьмут под контроль французский ГТ, а мы в наших коментах будем вспоминать "блин, скукотище, а какая была в мае Джиро то, а...".
По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)
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Cyrill
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Ну...это от Нибса сегодня ждали, всё-таки Ломбардия - это его гонка, его профиль ... Но с другой стороны Акула подтвердил своё прозвище ... Смотрим дальше этот триллер, Приможу больше не ломаться ... а то будет не интересно...
Цитата: астана супер
Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его.
Охренеть...Вы долго думали, чтобы такое написать ???
Цитата: AndreyEst
Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно.
И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени.
Итатьянцы ведут себя по-свински... читаем Познера :) Да, нет, просто Акула - прожённый гонец, он знает, что ничего не ясно до самой последней горы предпоследнего этапа (что сегодня отчасти и подтвердилось). Про Карапаса - а как вы думаете сколько Карапас проиграет Нибсу на финальной разделке ???
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Крайний
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Задержки. Электроника, радиоволны, сигналы. Ничего странного нет.
Пока сигнал дойдет, пока то, пока сё.
К тому же это рельеф, застройка, куча всяких посторонних радио сигналов. На рельефе радиосвязь работает неидеально.
Чёрт, он и в густом лесу, особенно в дождь может глючить.
А если Курдюков ничего не нафантазировал, с этого года запрещено иметь на передней панели монитор загораживаюший обзор с места водителя. В техничке могли банально что то вовремя не увидеть.
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