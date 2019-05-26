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Джиро д'Италия-2019. 15-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 15 этапа Джиро д'Италия-2019

 

  На 15-м этапе Джиро д’Италия-2019, финальные 160 км которого были проложены по дорогам знаменитой классики Ломбардия, завершился победой гонщика из отрыва. 34-летний итальянский гонщик команды Astana Дарио Катальдо, уехавший в ранний отрыв со своим соотечественником, гонщиком команды Androni Giocattoli – Sidermec Маттиа Каттанео, проехал с ним в отрыве 218 км и обошёл его на финише, взяв первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия.

 

В группе претендентов на общий зачёт шла своя борьба. Атаковавшие на подъёме Чивильо Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Хью Карти (EF Education First), а затем добравшие их  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), также атаковавший на этом подъёме, и лидер общего зачёта Ричард Карапас (Movistar) финишировали в одной группе через 11  секунд после победителя.

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma), идущий вторым в генеральной классификации, несмотря на поломку велосипеда и падение на финальном спуске с Чивильо, удержал свою позицию в общем зачёте, проиграв на финише своим ближайшим соперникам Ричарду Карапасу и Винченцо Нибали 40 секунд.

 

Ричард Карапас (Movistar) продолжает лидировать в генеральной классификации, где опережает Приможа Роглича на 47 секунд.

 

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сохранил на плечах синюю майку лидера классификации лучшего горного гонщика.

Арно Демар (Groupama-FDJ) продолжает лидировать в очковой классификаци.

Павел Сиваков (INEOS) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Shega
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Shega-Фото
    Если победит кто-то другой, а тем более. если сойдет Нибали, стоит запомнить его фамилию, ибо по Вашей логике именно он будет причиной всех перечисленных Вами несчастий.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    SSS-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

    Не понял, вы хотите высказаться ЗА или ПРОТИВ коверканья фамилий? Я, например, НЕ против в разумных пределах, чтобы было понятно о ком речь. Наши фамилии там тоже коверкают кто во что горазд.



    Цитата: Гонщик
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .

    Еще бОльшие колонны скапливаются, когда какой-то гонщик убирается и забирает с собой еще встречную машину. Если тебе дано ездить быстро-вперед на трек, и там реализовывай свои таланты!

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Крайний-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Крайний
    Цитата: Крайний
    [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
    Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
    Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
    И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .
    Теоретикам виднее. :)
  • Starch27
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Starch27-Фото

    Всё идёт к победе Нибали! Сход Димули, проколы Лопеса, проблемы Роглича. Всё по стандартному сценарию. 

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Крайний
    Цитата: Крайний
    [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
    Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
    Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
    И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    EL-Fenomeno-Фото

    Может я ошибаюсь, но почему в обсуждениях в большинства такая антипатия к Нибали !? Чем он вам не угодил? Тем что в "ветеранском" (для велоспорта) возрасте хочет выиграть очередной (домашний) ГТ или тем что его конкуренты падают и/или сходят ? А может просто потому что Нибс хороший даунхильщик и может заработать в генерал дополнительный перевес там где другие спасуют? Я не понимаю такого троллизма и приколов насчёт Акулы-Нибали. Например я (да) болею больше всего на этой Джиро за Винченцо и в сложившейся ситуации каг бэ против Роглчиа (считаю, что у словенца на ГТ ещё все впереди). Но ни у меня, ни некоторых таких же других формучан (те что за Нибали) ни разу не проскакивало за эти 2 недели в коментах обидчивых или саркастично-ироничных реплик насчёт Примоша.

    Жалею что сошёл Дюмалан. Молодой Карапаз весьма симпатичный, видно что растёт генеральщик с харизмой, такой себе аттакантэ) Но товарищи, все осталные ещё в борьбе, те же Ланда, Майка, Лопез, в конце концов вспыльчивый Йейтс. Так что смотрите Джиро и наслаждайтесь, а то (вот увидите) когда начнётся ТдФ в июле большинство из нас и наверное даже я будем тяжело вздыхать и сокрушаться, когда ИНЭОС во главе с Фрумом и Томасом возьмут под контроль французский ГТ, а мы в наших коментах будем вспоминать "блин, скукотище, а какая была в мае Джиро то, а...".

    По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

  • motte
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    motte-Фото

    Не много ли всего за пару дней с рогличем?

     

     

  • Konstantin41
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Konstantin41-Фото
    40 секунд при таких обстоятельствах — это немного. Главное, что серьезных повреждений нет
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Cyrill-Фото

    Ну...это от Нибса сегодня ждали, всё-таки Ломбардия - это его гонка, его профиль ... Но с другой стороны Акула подтвердил своё прозвище ... Смотрим дальше этот триллер, Приможу больше не ломаться ... а то будет не интересно...



    Цитата: астана супер
    Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его.
    Охренеть...Вы долго думали, чтобы такое написать ???



    Цитата: AndreyEst
    Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно.
    И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени.

    Итатьянцы ведут себя по-свински... читаем Познера :) Да, нет, просто Акула - прожённый гонец, он знает, что ничего не ясно до самой последней горы предпоследнего этапа (что сегодня отчасти и подтвердилось). Про Карапаса - а как вы думаете сколько Карапас проиграет Нибсу на финальной разделке ???

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Крайний-Фото
    Задержки. Электроника, радиоволны, сигналы. Ничего странного нет.
    Пока сигнал дойдет, пока то, пока сё.
    К тому же это рельеф, застройка, куча всяких посторонних радио сигналов. На рельефе радиосвязь работает неидеально.
    Чёрт, он и в густом лесу, особенно в дождь может глючить.
    А если Курдюков ничего не нафантазировал, с этого года запрещено иметь на передней панели монитор загораживаюший обзор с места водителя. В техничке могли банально что то вовремя не увидеть.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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