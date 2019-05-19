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Джиро д'Италия-2019. 9-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 9 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

  29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал победу на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019. Он выиграл вторую разделку в этом выпуске итальянского Гран-тура с преимуществом в 11 секунд над бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal, чемпионом Европы в разделке, Виктором Кампенартсом.

 

  Разделка протяжённостью 34,8 км проходила в сложных погодных условиях – под дождём. Некоторые гонщики проехали под проливным дождём лишь часть дистанции, первые из стартующих финишировали под дождём, а когда на дистанцию начали выезжать генеральщики, ливень начался и на старте. Виктору Кампенартсу, показавшему лучшее время на обеих отсечках, из-за технических проблем пришлось менять велосипед за 1,5 км до финиша. Стартовав 30-м, он удерживал лучший результат до финиша Приможа Роглича, стартовавшего 153-м из 164 гонщиков.

 

Этап, завершавшийся подъёмом 2-й категории, Примож Роглич проехал со средней скоростью 40.257 км/час.

 

Валерио Конти (UAE Team Emirates), отправившийся на дистанцию последним, удержал на плечах розовую майку лидера. Примож Роглич поднялся на вторую позицию в общем зачёте, где теперь уступает Конти 1:50.

 

Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в очковой классификации, Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) удержал на плечах синюю майку лидера горной классификации.

 

25-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Джованни Карбони (Bardiani – CSF). 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не стоит забывать, что Кампо ехал посуху, в отличие от Роглича.
    Будь они в равных условиях, Роглич кинул бы Кампо около минуты.

  • SSS
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    SSS-Фото

    Роглика вели по времени, так что был бы Витя быстрее, то и Роглик бы ускорился насколько было бы нужно, несмотря на ободранную задницу.

  • Hammill
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    Hammill-Фото

    Хорошо, что этот эмоциональный парень не спринтер.

  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото

    И Дюмулен не горняк,но в одиночку забрал Джиро, ещё и присесть успев. Потому что не было сильной команды способной его укатать, да и горняки оказались пустыми. В прошлом году сильная команда была, плюс лидер ей соответствовал. Вот и получился эпик. На этой Джиро опять пусто. Всё-таки нынешняя Астана - не Скай, а Лопез - не Фрум. Да и Роглич в отличие от Йейтса не суётся в каждую дыру, пытаясь забрать как можно больше этапов.

    Да и вообще: горняк, не горняк - всё это по большей части условности. Если у человека есть на чём ехать, он едет. (И это я сейчас не про запрещённые препараты, либо технические средства).

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Это не истерия... это просто очень хочется) А прозвище Супермен вообще к достижениями в гонках не относится. Если не ошибаюсь, то во время тренировки на него напали и пытались ограбить. Он защищал велосипед и был ранен. Отсюда и Супермен.)
  • Alsh
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Alsh-Фото
    Вот здесь можно почитать про прозвище: http://vesti.kz/astana/244198/
  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото
    Возможно, Кусса просто экономят под горные этапы, которых пока что по большому счёту и не было. Так же, как и на прошлой Вуэльте Адама Йейтса под последние этапы берегли.
    Да и как тут уже заметили, укатывать Роглича некому. Может забрать по примеру Дюмулена.
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Cyrill-Фото

    Доброго всем вечера! Разделку смотрел кусками...извиняюсь. Результаты - вижу. Согласен, что если Роглич не "капнет" и как говорится "с концами", то вряд ли кто-то сможет что-либо ему противопоставить ... Нибс и Моллема будут выжидать "крови". Естественно Астана, Мичелтон и Бора попробуют что-то сделать в горах... А вот теперь самое ОГРОМНОЕ ИЗВИНИТЕ нашим казахским братьям - уважаемые, а с каких таких достижений вы уже второй год называете Лопеса СУПЕРМЕНОМ и прямо-таки обещаете, что он вот-вот возьмёт не то, что Джиро, но даже ТДФ ??? Я опять таки ИЗВИНЯЮСЬ (без подколов) - Фрум, Нибали, Демюлен, Геррантс, Кинтана (???) ... Лопес - ВЫ не чувствуете РАЗНИЦУ просто в ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ задатках ???? Да, выражаю моё восхищение СУПЕРспособностями Мигеля, но всё же вот эта истерия что вот-вот, вот буквально завтра ... извините, но для меня он всегда был - да, талантливым, да супергорняком, но лишь на подиум ГТ ... где-то в рядах Йетса (который правда всё же выиграл ГТ), Майки, Ару (который правда всё же выиграл ГТ). Вообщем вопрос - откуда приставка СУПЕР - что я пропустил, не доглядел в 2016-18 гг ???

     

    P.S.: при этом я не исключаю, что на этой Джиро Мигель возьмёт один, а то может и два этапа. А вот чуть выше про физиологию - совершенно не понимаю почему Уран никак не возьмёт ГТ ???

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Не молод, но крепок) Выдержит. Да и артистизма ему не занимать))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эх, Примо, шо ж ты сделал с Виктором. Даем тебе новую кликуху теперь - rainyMAN big_boss

    Как же всё-таки аукнулся тот мех.трабл и замена велосипеда Кампенертсу + ещё он и не сразу "завёлся" на новом байке, пришлось болельщику не совсем удачно подтолкнуть.

    На этапе: Йейтс ниже Ланды, а СуперМен ниже все остальных. За первую неделю среди генеральщиков уж слишком большие разрывы в протоколе, но чёрт, я за такие разделки на ГТ.

    Теперь Роглича оппоненты будут "кусать" на каждом горном этапе, причём со всех сторон (может даже и тандемно, с "союзами", как иногда любит говорить Курдюков) и точно много раз. Устоит ли? Узнаем и увидим вначале хотя бы на 13-м этапе, а там дальше посмотрим.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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