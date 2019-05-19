Джиро д'Италия-2019. 9-й этап. Фотогалерея

VeloVelo

Виктор Кампенартс о поражении ... (3) Не стоит забывать, что Кампо ехал посуху, в отличие от Роглича.

Будь они в равных условиях, Роглич кинул бы Кампо около минуты.

SSS

Виктор Кампенартс о поражении ... (3) Роглика вели по времени, так что был бы Витя быстрее, то и Роглик бы ускорился насколько было бы нужно, несмотря на ободранную задницу.

Hammill

Виктор Кампенартс о поражении ... (3) Хорошо, что этот эмоциональный парень не спринтер.

Hammill

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80) И Дюмулен не горняк,но в одиночку забрал Джиро, ещё и присесть успев. Потому что не было сильной команды способной его укатать, да и горняки оказались пустыми. В прошлом году сильная команда была, плюс лидер ей соответствовал. Вот и получился эпик. На этой Джиро опять пусто. Всё-таки нынешняя Астана - не Скай, а Лопез - не Фрум. Да и Роглич в отличие от Йейтса не суётся в каждую дыру, пытаясь забрать как можно больше этапов. Да и вообще: горняк, не горняк - всё это по большей части условности. Если у человека есть на чём ехать, он едет. (И это я сейчас не про запрещённые препараты, либо технические средства).

Shega

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80) Это не истерия... это просто очень хочется) А прозвище Супермен вообще к достижениями в гонках не относится. Если не ошибаюсь, то во время тренировки на него напали и пытались ограбить. Он защищал велосипед и был ранен. Отсюда и Супермен.)

Alsh

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80) Вот здесь можно почитать про прозвище: http://vesti.kz/astana/244198/

Hammill

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80) Возможно, Кусса просто экономят под горные этапы, которых пока что по большому счёту и не было. Так же, как и на прошлой Вуэльте Адама Йейтса под последние этапы берегли.

Да и как тут уже заметили, укатывать Роглича некому. Может забрать по примеру Дюмулена.

Cyrill

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80) Доброго всем вечера! Разделку смотрел кусками...извиняюсь. Результаты - вижу. Согласен, что если Роглич не "капнет" и как говорится "с концами", то вряд ли кто-то сможет что-либо ему противопоставить ... Нибс и Моллема будут выжидать "крови". Естественно Астана, Мичелтон и Бора попробуют что-то сделать в горах... А вот теперь самое ОГРОМНОЕ ИЗВИНИТЕ нашим казахским братьям - уважаемые, а с каких таких достижений вы уже второй год называете Лопеса СУПЕРМЕНОМ и прямо-таки обещаете, что он вот-вот возьмёт не то, что Джиро, но даже ТДФ ??? Я опять таки ИЗВИНЯЮСЬ (без подколов) - Фрум, Нибали, Демюлен, Геррантс, Кинтана (???) ... Лопес - ВЫ не чувствуете РАЗНИЦУ просто в ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ задатках ???? Да, выражаю моё восхищение СУПЕРспособностями Мигеля, но всё же вот эта истерия что вот-вот, вот буквально завтра ... извините, но для меня он всегда был - да, талантливым, да супергорняком, но лишь на подиум ГТ ... где-то в рядах Йетса (который правда всё же выиграл ГТ), Майки, Ару (который правда всё же выиграл ГТ). Вообщем вопрос - откуда приставка СУПЕР - что я пропустил, не доглядел в 2016-18 гг ??? P.S.: при этом я не исключаю, что на этой Джиро Мигель возьмёт один, а то может и два этапа. А вот чуть выше про физиологию - совершенно не понимаю почему Уран никак не возьмёт ГТ ???

Shega

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80) Не молод, но крепок) Выдержит. Да и артистизма ему не занимать))

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80) Эх, Примо, шо ж ты сделал с Виктором. Даем тебе новую кликуху теперь - rainyMAN Как же всё-таки аукнулся тот мех.трабл и замена велосипеда Кампенертсу + ещё он и не сразу "завёлся" на новом байке, пришлось болельщику не совсем удачно подтолкнуть. На этапе: Йейтс ниже Ланды, а СуперМен ниже все остальных. За первую неделю среди генеральщиков уж слишком большие разрывы в протоколе, но чёрт, я за такие разделки на ГТ. Теперь Роглича оппоненты будут "кусать" на каждом горном этапе, причём со всех сторон (может даже и тандемно, с "союзами", как иногда любит говорить Курдюков) и точно много раз. Устоит ли? Узнаем и увидим вначале хотя бы на 13-м этапе, а там дальше посмотрим.