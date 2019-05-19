Джиро д'Италия-2019. 9-й этап. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:42
Фотогалерея 9 этапа Джиро д’Италия-2019
29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал победу на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019. Он выиграл вторую разделку в этом выпуске итальянского Гран-тура с преимуществом в 11 секунд над бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal, чемпионом Европы в разделке, Виктором Кампенартсом.
Разделка протяжённостью 34,8 км проходила в сложных погодных условиях – под дождём. Некоторые гонщики проехали под проливным дождём лишь часть дистанции, первые из стартующих финишировали под дождём, а когда на дистанцию начали выезжать генеральщики, ливень начался и на старте. Виктору Кампенартсу, показавшему лучшее время на обеих отсечках, из-за технических проблем пришлось менять велосипед за 1,5 км до финиша. Стартовав 30-м, он удерживал лучший результат до финиша Приможа Роглича, стартовавшего 153-м из 164 гонщиков.
Этап, завершавшийся подъёмом 2-й категории, Примож Роглич проехал со средней скоростью 40.257 км/час.
Валерио Конти (UAE Team Emirates), отправившийся на дистанцию последним, удержал на плечах розовую майку лидера. Примож Роглич поднялся на вторую позицию в общем зачёте, где теперь уступает Конти 1:50.
Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в очковой классификации, Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) удержал на плечах синюю майку лидера горной классификации.
25-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Джованни Карбони (Bardiani – CSF).
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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