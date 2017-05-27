Джиро д'Италия-2019. 13-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 13 этапа Джиро д'Италия-2019

На 13-м этапе Джиро д’Италия-2019 с финишем в подъём 1-й категории на высоте 2247 м победу из отрыва одержал 29-летний российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Он атаковал оставшихся попутчиков по отрыву за 5 км, а затем атаковал ещё раз за 1,9 км, оторвавшись от ближайшего преследователя Микеля Ниеве (Mitchelton-Scott).

В результате Ильнур Закарин не только одержал вторую в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура, но и поднялся на третью строчку общего зачёта.

В конце финального подъёма этапа группа генеральщиков распалась. Микель Ланда (Movistar), атаковавший из пелотона раньше за 17 км до финиша, сначала воспользовался помощью товарищей по команде, а финальные 8 км проехал в одиночку, заняв на этапе 3-е место и поднявшись в общем зачёте на 8-е место.

Ян Поланц (UAE Team Emirates), не выдержавший темп группы генеральщиков на финальном подъёме, финишировал 15-м и сохранил розовую майку лидера.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), уехавший в отрыв дня вместе со своим капитаном Бауке Моллемой, вернул себе синюю майку лидера лучшего в горной классификации.

21-летний российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков, удержавшийся в группе генеральщиков, финишировал на этапе 9-м, а также поднялся на девятую строчку общего зачёта и надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Арно Демар (Groupama – FDJ) финишировал на горном этапе через 48 минут 53 секунды после победителя, но уложился в лимит времени и сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2019