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Джиро д'Италия-2019. 13-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 13 этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

 

  На 13-м этапе Джиро д’Италия-2019 с финишем в подъём 1-й категории на высоте 2247 м победу из отрыва одержал 29-летний российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Он атаковал оставшихся попутчиков по отрыву за 5 км, а затем атаковал ещё раз за 1,9 км, оторвавшись от ближайшего преследователя Микеля Ниеве (Mitchelton-Scott).

 

  В результате Ильнур Закарин не только одержал вторую в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура, но и поднялся на третью строчку общего зачёта.

 

  В конце финального подъёма этапа группа генеральщиков распалась. Микель Ланда (Movistar), атаковавший из пелотона раньше за 17 км до финиша, сначала воспользовался помощью товарищей по команде, а финальные 8 км проехал в одиночку, заняв на этапе 3-е место и поднявшись в общем зачёте на 8-е место.

 

  Ян Поланц (UAE Team Emirates), не выдержавший темп группы генеральщиков на финальном подъёме, финишировал 15-м и сохранил розовую майку лидера.

 

  Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), уехавший в отрыв дня вместе со своим капитаном Бауке Моллемой, вернул себе синюю майку лидера лучшего в горной классификации.

 

  21-летний российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков, удержавшийся в группе генеральщиков, финишировал на этапе 9-м, а также поднялся на девятую строчку общего зачёта  и надел белую  майку лучшего молодого гонщика.

 

  Арно Демар (Groupama – FDJ) финишировал на горном этапе через 48 минут 53 секунды после победителя, но уложился в лимит времени и сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    Mikael

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 27.05.2017

    Фото гонщиков инеос хороша)
    Ответ тем, кто, считает что этапы должны быть только горные.
    Два разных вида человека на одной фото)

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Brodyazhnik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (75)
    Brodyazhnik-Фото

    Спасибо Ильнуру, давно ждали. Этап получился красивый и интересный. Очень порадовало, что у Ильнура в конце не было заметно собого надрыва. Значит запас есть. И есть надежда. Сиваков конечно молод, но есть куда, а главное, когда расти. А так, у кого есть силы пытаются атаковать, у кого нет - идут от защиты. Как всегда третья неделя всех рассавит по местам. И соглашусь с предыдущим оратором:

    И вообще джиро и вуэльта без скай это просто то, что стоит смотреть.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Шаманишь? )
  • Pilot_by
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (75)
    Pilot_by-Фото
    Красивый этап что ни говорите. Финал смотреть было одно удовольствие. Не то что равнинные непонятные потуги.

    Нибали двигается что пролетит мимо подиума даже.

    *доиграется

    И вообще джиро и вуэльта без скай это просто то, что стоит смотреть.
  • VeloVelo
    Ильнур Закарин: «Поехал в отры ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ильнур, ты уже это Сделал!
    Победа на таком этапе стоит десяти других побед! 
    Дальше уже работай в своё удовольствие. Что будет, то будетdance
    Удачи, ЗАК! Ты Лучший гонщик России! Алга! 

  • VeloVelo
    Павел Сиваков надевает белую м ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Пашу с белой майкой! Невероятный этап у Сивакова!
    Едет Джиро Паша пока очень хорошо. Что будет дальше - посмотрим.

    Тео - здоровья. И не отчаиваться.  

  • Mikael
    Павел Сиваков надевает белую м ... (2)
    Mikael-Фото

    Мы тоже гордимся и ждем большего;)

  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    Mikael-Фото
    Он ответил во вью!
    Нацелен на борьбу!
    Что завтра будет лучше - цепляться за отрыв или пытаться усидеть во второй группе которая будет рвать не меньше вопрос в целом риторический. Где окажется там и будет пытаться.
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Может, вы и правы, как болельщик.
    Но, главное - чего хочет сам Закарин, как гонщик.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (75)
    Cyrill-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Алексей, согласен, Заку будет трудно завтра.
    Будет стараться усидеть за лидерами ГК.
    Чтоб у него всё сложилось на завтрашнем этапе!

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