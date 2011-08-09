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Состав команды Katusha – Alpecin на Джиро д'Италия-2017

Ильнур Закарин - капитан команды Katusha-Alpecin на Джиро д'Италия-2017

Состав команды Katusha – Alpecin на Джиро д'Италия-2017

  Швейцарская команда Katusha – Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитан команды – 27-летний российский гонщик Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) , будет стартовать на итальянском Гран-туре в третий раз в карьере. В прошлом году шёл на 5-й позиции в общем зачёте, но был вынужден сойти с Джиро д’Италия после падения за два дня до окончания гонки.

  В этом году Ильнур Закарин вновь будет бороться за высокую позицию в генеральной классификации.

 

  В этом ему будут помогать: 32-летний российский гонщик Максим Бельков (Maxim Belkov), 28-летний португальский гонщик Жозе Гонсалвеш (José Gonçalves), 30-летний хорватский гонщик Роберт Кишерловски (Robert Kišerlovski), 31-летний российский гонщик Павел Кочетков (Pavel Kochetkov), 27-летний российский гонщик Вячеслав Кузнецов (Viacheslav Kuznetsov), 35-летний испанский гонщик Альберто Лосада (Alberto Losada), 22-летний российский гонщик Матвей Мамыкин (Matvey Mamykin), 40-летний испанский гонщик Анхель Висиосо (Ángel Vicioso).

 

Самые опытные гонщики команды – Анхель Висиосо, стартующий на Гран-туре в 17-й раз в карьере и Альберто Лосада, который поедет свой 16-й Гран-тур.

 

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Katusha – Alpecin Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Denis Pashkov

    Denis Pashkov

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 7.03.2016

    Рейн видимо совсем не в форме, небольшие сомнения по целесообразности нахождения в составе Кузнецова

    1. Имя: serghi

      serghi

      Вчера, 23:12 | Регистрация: 9.08.2011

      Да в нынешней Катюше вообще с целесообразностью туговато. Одна надежда на Ильнура.

  2. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Вчера, 23:57 | Регистрация: 12.05.2013

    Ильнур может расчитывать только на себя, и немного на Мамыкина. Зато Матвей бесценного опыта наберется.

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3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    Sezar-Фото

    Я думаю шансы Кинтаны не так велики. Не 80%. Он не любит риск и вообще не факт, что может быстро ориентироваться в ситуации, которую спонтанно может создать тот же Нибали. Не факт, что до разделки он пойдет ва-банк. Кроме того, Кинтана-меченый, все будут против него. Поди сбеги от всех. Особенно с каким нибудь Ландой на колесе. Ну и да, Нибс. Который при всех слабостях адекватен ситуации. Слабый со слабыми. Сильный с сильными. Он будет работать вторым номером, над ним не капает. И это та позиция, где он наиболее силен. Я думаю подиум: Кинтана, Нибали, Ланда. Не факт, что в таком порядке. Совсем близко Иейтс. И Ильнур неподалеку. Я верю в его"фрумоподобность"))).

  • Brodyazhnik
    Состав команды Katusha – Alpec ... (3)
    Brodyazhnik-Фото

    Ильнур может расчитывать только на себя, и немного на Мамыкина. Зато Матвей бесценного опыта наберется.

  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    Meilleur-Фото

    Нибали совершенно отвратно выступает на недельках, начиная с сезона 2014 года. Так что Терминилло в этом отношении ничего не показало. Понятно было по сути, что как бы не сложилось начало сезона, Нибали будет андердогом против Кинтаны. Да, шансы Кинтана где-то 80%, против 20% на всех остальных, и тем не менее говорить "мы все знаем на 100% кто будет победителем" неправильно.

  • serghi
    Состав команды Katusha – Alpec ... (3)
    serghi-Фото
    Да в нынешней Катюше вообще с целесообразностью туговато. Одна надежда на Ильнура.
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    Cyrill-Фото

    Виктор...и всё же позволю с Вами не согласится о том, что Нибсу надо заранее...положа руку на сердце (если, тьфу-тьфу, всё будет без происшествий) - ну мы же знаем кто победитель Джиро... Терминильо в марте и Вуэльта Астурии несколько дней назад всё показали...а что показал Нибс этой весной????????? Нибс сейчас в первую неделю мая против индейца, Пино, Томаса будет смотреться очень посредственно,если пойдёт реальная раздача на Этне, да, думаю и на Блокхаусе....Но на то он и Нибс с его любовью к холоду, его стойкостью к таким трёхнедельным истязаниям и очень трезвым расчётом, чтобы все наши расклады опровергнуть...В МИЛАНЕ....

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если у Нибса возникнет ситуация как на прошлогодней Джиро, когда он действительно РВАЛ и МЕТАЛ на тех Альпийских этапах и такы выдрал розовую майку у Чавеса, то с другим колумбийцем такого точно не получится. Кинтана не (от)даст и просто грамотно со своей командой защитит её. Так что Нибсу для победы нужно решать свою главною задачу по поводу розовой майки и титула кампэоне немного заранее, тем более, что Мовистар по составу сильнее Бахрейн-Мериды.

    Да, последний этап это инд.разделка, и все может там быть уже формальностью, но может и случится так как на той другой юбилейной Джиро, где Меньшов в розовом (упал, на брусчатке), но все же выиграл итал.тур.

     

    МОЙ ТОП 3: Кинтана-Нибали и кто-то из СКАЙевского дуэта Ланда/дЖеранс.

    Джокер: Тибо Пино vampire

     

  • Denis Pashkov
    Состав команды Katusha – Alpec ... (3)
    Denis Pashkov-Фото

    Рейн видимо совсем не в форме, небольшие сомнения по целесообразности нахождения в составе Кузнецова

  • EL-Fenomeno
    Горная премия Чима Скарпони на ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что тут сказать - молодцы орги! Может кто-то из Астаны заедет на Мортироло первым, например ТИРАлонго/Кангерт (было очень логично-символично)
    А мы, смотря и следя за Астаной, будем помнить Скарпу (незримо он тоже на этой Джиро)

  • Camel
    Предварительные составы команд ... (22)
    Camel-Фото
    Да, об этом объявили на их сайте.
    Поступок настоящей велокоманды! Именно КОМАНДЫ!
  • М.Б.
    Горная премия Чима Скарпони на ... (3)
    М.Б.-Фото

    до сих пор не верится, что микеле больше нет

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
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8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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