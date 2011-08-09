Состав команды Katusha – Alpecin на Джиро д'Италия-2017

Ильнур Закарин - капитан команды Katusha-Alpecin на Джиро д'Италия-2017

Швейцарская команда Katusha – Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитан команды – 27-летний российский гонщик Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) , будет стартовать на итальянском Гран-туре в третий раз в карьере. В прошлом году шёл на 5-й позиции в общем зачёте, но был вынужден сойти с Джиро д’Италия после падения за два дня до окончания гонки.

В этом году Ильнур Закарин вновь будет бороться за высокую позицию в генеральной классификации.

В этом ему будут помогать: 32-летний российский гонщик Максим Бельков (Maxim Belkov), 28-летний португальский гонщик Жозе Гонсалвеш (José Gonçalves), 30-летний хорватский гонщик Роберт Кишерловски (Robert Kišerlovski), 31-летний российский гонщик Павел Кочетков (Pavel Kochetkov), 27-летний российский гонщик Вячеслав Кузнецов (Viacheslav Kuznetsov), 35-летний испанский гонщик Альберто Лосада (Alberto Losada), 22-летний российский гонщик Матвей Мамыкин (Matvey Mamykin), 40-летний испанский гонщик Анхель Висиосо (Ángel Vicioso).

Самые опытные гонщики команды – Анхель Висиосо, стартующий на Гран-туре в 17-й раз в карьере и Альберто Лосада, который поедет свой 16-й Гран-тур.