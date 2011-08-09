Состав команды Katusha – Alpecin на Джиро д'Италия-2017

Ильнур Закарин - капитан команды Katusha-Alpecin на Джиро д'Италия-2017
Швейцарская команда Katusha – Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитан команды – 27-летний российский гонщик Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) , будет стартовать на итальянском Гран-туре в третий раз в карьере. В прошлом году шёл на 5-й позиции в общем зачёте, но был вынужден сойти с Джиро д’Италия после падения за два дня до окончания гонки.
Я думаю шансы Кинтаны не так велики. Не 80%. Он не любит риск и вообще не факт, что может быстро ориентироваться в ситуации, которую спонтанно может создать тот же Нибали. Не факт, что до разделки он пойдет ва-банк. Кроме того, Кинтана-меченый, все будут против него. Поди сбеги от всех. Особенно с каким нибудь Ландой на колесе. Ну и да, Нибс. Который при всех слабостях адекватен ситуации. Слабый со слабыми. Сильный с сильными. Он будет работать вторым номером, над ним не капает. И это та позиция, где он наиболее силен. Я думаю подиум: Кинтана, Нибали, Ланда. Не факт, что в таком порядке. Совсем близко Иейтс. И Ильнур неподалеку. Я верю в его"фрумоподобность"))).
Нибали совершенно отвратно выступает на недельках, начиная с сезона 2014 года. Так что Терминилло в этом отношении ничего не показало. Понятно было по сути, что как бы не сложилось начало сезона, Нибали будет андердогом против Кинтаны. Да, шансы Кинтана где-то 80%, против 20% на всех остальных, и тем не менее говорить "мы все знаем на 100% кто будет победителем" неправильно.
Виктор...и всё же позволю с Вами не согласится о том, что Нибсу надо заранее...положа руку на сердце (если, тьфу-тьфу, всё будет без происшествий) - ну мы же знаем кто победитель Джиро... Терминильо в марте и Вуэльта Астурии несколько дней назад всё показали...а что показал Нибс этой весной????????? Нибс сейчас в первую неделю мая против индейца, Пино, Томаса будет смотреться очень посредственно,если пойдёт реальная раздача на Этне, да, думаю и на Блокхаусе....Но на то он и Нибс с его любовью к холоду, его стойкостью к таким трёхнедельным истязаниям и очень трезвым расчётом, чтобы все наши расклады опровергнуть...В МИЛАНЕ....
Если у Нибса возникнет ситуация как на прошлогодней Джиро, когда он действительно РВАЛ и МЕТАЛ на тех Альпийских этапах и такы выдрал розовую майку у Чавеса, то с другим колумбийцем такого точно не получится. Кинтана не (от)даст и просто грамотно со своей командой защитит её. Так что Нибсу для победы нужно решать свою главною задачу по поводу розовой майки и титула кампэоне немного заранее, тем более, что Мовистар по составу сильнее Бахрейн-Мериды.
Да, последний этап это инд.разделка, и все может там быть уже формальностью, но может и случится так как на той другой юбилейной Джиро, где Меньшов в розовом (упал, на брусчатке), но все же выиграл итал.тур.
МОЙ ТОП 3: Кинтана-Нибали и кто-то из СКАЙевского дуэта Ланда/дЖеранс.
Что тут сказать - молодцы орги! Может кто-то из Астаны заедет на Мортироло первым, например ТИРАлонго/Кангерт (было очень логично-символично) А мы, смотря и следя за Астаной, будем помнить Скарпу (незримо он тоже на этой Джиро)