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Алехандро Вальверде не стартует на Джиро д’Италия-2019

Чемпион мира Алехандро Вальверде не сможет выйти на старт Джиро д’Италия-2019

 

 

  Команда Movistar сообщила, что действующий чемпион мира Алехандро Вальверде не будет стартовать на Джиро д’Италия-2019. 39-летний испанский гонщик получил травму во время тренировки перед Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Сканирование показало, что у Вальверде есть внутрикостный отёк крестца. Алехандро Вальверде и команда приняли решение не рисковать с быстрым возвращением в гонки. Чемпион мира продолжит восстанавливаться, чтобы вернуться в лучшую форму во второй части сезона.

 

 

  Алехандро Вальверде: «Досадно, что не поеду такую великолепную гонку как Джиро, но я должен слушать своё тело и восстановиться на 100%, чтобы как можно лучше выступать в оставшейся части сезона. Желаю удачи в Италии моим товарищам по команде Movistar».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Юрий

    Starch27

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 8.09.2010

    Ждём опять на Туре цирк с 3 капитанами

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 19:29 | Регистрация: 8.07.2017

    Отдохнувший А. Вальверде сможет бороться за этап на Тур день Франс и Вуэльте.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Вчера, 21:21 | Регистрация: 27.05.2018

      Здравствуйте, а может без Тур де Франс, к Вуэльте подготовиться получшее?

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Ближайшие старты

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • VeloVelo
    Давид Годю – победитель 3 этап ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Давид Годю - стоит присмотреться.

  • Freejazz
    Тур Романдии-2019. Этап 3 (4)
    Freejazz-Фото
    Мне кажется, такие этапы не его - когда все рвут как угорелые. Он вытягивает длинные подъемы (ну с наименьшими потерями, поскольку о победах и забыли уже).
    Все-таки тренерский штаб Катюши (или персонально Ильнура) это провал полный. Была разделка - потеряли, падение на Вуэльте отбило спуски, а психолога нет и спусков нет, в горку не сравним с лидерами.
    Жаль, но пока это лучшее что имеем.
  • SColes
    Предварительные составы команд ... (32)
    SColes-Фото
    Что пропал Марк Падун? В чем причина?
  • Astanaforever
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    Astanaforever-Фото
    Вторая победа Катюши. Наконец . Конец рекламы шампуня.
  • litxaa
    Алехандро Вальверде не стартуе ... (3)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а может без Тур де Франс, к Вуэльте подготовиться получшее?
  • Николай Н.
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    Николай Н.-Фото

    Катюшу наконец прорвало. Цабель мощно пошёл на финиш, серьёзный просвет сделал.

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2019. Этап 3 (4)
    Николай Н.-Фото

    Что-то на таком этапе Ильнур поймал 20 сек. А завтра горки будут посерьёзней.

  • Серафим
    Тур Романдии-2019. Этап 3 (4)
    Серафим-Фото

     Извините, что не по теме. Сегодня исполнилось бы 58 лет Александру Зиновьеву, советскому велогонщику, двукратному чемпиону мира. К сожалению он ушел очень рано, в 43 года, онкология. Немного знал его по Харькову, это был классный гонщик, настоящий стержень команды. И просто хороший парень.

  • VLAD BRAMBILLA
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    VLAD BRAMBILLA-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Да, да, да - Katusha (Катюша) - первая!
     
    И это даже без М. Киттеля.
    Такими темпами Киттель будет развозить Цабеля.
  • Yuriy 17
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    Yuriy 17-Фото

    Да, да и да - Katusha (Катюша) - первая!

     

    И это даже без М. Киттеля.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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