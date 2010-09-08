Алехандро Вальверде не стартует на Джиро д’Италия-2019

Чемпион мира Алехандро Вальверде не сможет выйти на старт Джиро д’Италия-2019

Команда Movistar сообщила, что действующий чемпион мира Алехандро Вальверде не будет стартовать на Джиро д’Италия-2019. 39-летний испанский гонщик получил травму во время тренировки перед Льеж-Бастонь-Льеж.

Сканирование показало, что у Вальверде есть внутрикостный отёк крестца. Алехандро Вальверде и команда приняли решение не рисковать с быстрым возвращением в гонки. Чемпион мира продолжит восстанавливаться, чтобы вернуться в лучшую форму во второй части сезона.

Алехандро Вальверде: «Досадно, что не поеду такую великолепную гонку как Джиро, но я должен слушать своё тело и восстановиться на 100%, чтобы как можно лучше выступать в оставшейся части сезона. Желаю удачи в Италии моим товарищам по команде Movistar».