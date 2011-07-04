Эган Берналь пропустит Джиро д’Италия-2019 из-за травмы

Эган Берналь не сможет стартовать на Джиро д’Италия-2019 из-за перелома ключицы

22-летний колумбийский гонщик команды INEOS Эган Берналь не с может принять участие в Джиро д’Италия-2019. Во время тренировки сегодня, 4 мая, он упал и сломал ключицу. В воскресенье ему будет проведена операция. Об этом сообщает официальный твиттер команды INEOS.

Эган Берналь должен был дебютировать на Джиро д’Италия в качестве капитана команды.