Эган Берналь пропустит Джиро д’Италия-2019 из-за травмы

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 20:45
Эган Берналь не сможет стартовать на Джиро д’Италия-2019 из-за перелома ключицы
22-летний колумбийский гонщик команды INEOS Эган Берналь не с может принять участие в Джиро д’Италия-2019. Во время тренировки сегодня, 4 мая, он упал и сломал ключицу. В воскресенье ему будет проведена операция. Об этом сообщает официальный твиттер команды INEOS.
Эган Берналь должен был дебютировать на Джиро д’Италия в качестве капитана команды.
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