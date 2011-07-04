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Эган Берналь пропустит Джиро д’Италия-2019 из-за травмы

Эган Берналь не сможет стартовать на Джиро д’Италия-2019 из-за перелома ключицы

 

 

 

  22-летний колумбийский гонщик команды INEOS Эган Берналь не с может принять участие в Джиро д’Италия-2019. Во время тренировки сегодня, 4 мая, он упал и сломал ключицу. В воскресенье ему будет проведена операция. Об этом сообщает официальный твиттер команды INEOS.

 

Эган Берналь должен был дебютировать на Джиро д’Италия в качестве капитана команды.

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Теги к статье: Эган Берналь Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур INEOS

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 20:49 | Регистрация: 31.05.2014

    О как! Берналю скорейшего возвращения, а это наверно будет ТДФ. Будет ли Инеос искать генерала? Или поедут за этапами.

  2. close2you

    Вчера, 20:54 | Регистрация: 22.07.2017

    Время забрать Джиро Геррансу

    1. Имя: Вадим

      Vadik22

      Вчера, 21:07 | Регистрация: 11.09.2015

      Для начала ему стоит возобновить карьеру и перепрофилироваться.

    2. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 21:14 | Регистрация: 4.08.2018

      Что плохого сделал Вам уважаемый пенсионер?

  3. AleDe

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 27.06.2018

    Сиваков попробует точно на результат проехать, но не факт, что команда будет заточена под генерал

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Вчера, 21:04 | Регистрация: 31.05.2014

      Ни под Пашу, ни под Харта они не поедут, если только предложат Томасу попробовать размяться, может Пулса попробуют.

  4. ktilp-12

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 20.06.2015

      Скорейшего выздоровления, жалко ребят, когда получают серьезную травму.  

  5. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 21:53 | Регистрация: 15.04.2018

    Ничего себе. Он был одним из главных фаворитов на мой взгляд

  6. Гонщик

    Вчера, 22:02 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Arciv
    Ничего себе. Он был одним из главных фаворитов на мой взгляд
    С какого перепугу , опыта вообще нуль .



    Цитата: kwwk
    Ни под Пашу, ни под Харта они не поедут, если только предложат Томасу попробовать размяться, может Пулса попробуют.
    Томас рад бы конечно , но разрешат ли ?

    1. Имя: Артём

      Arciv

      Вчера, 22:04 | Регистрация: 15.04.2018

      На том же ТДЖ18 он был получше Фрума зачастую. Если не было необходимости грегорить,я думаю он бы был в тройке.

  7. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:24 | Регистрация: 22.05.2013

    Сивакову рано Джиро на генерал, ему надо этапы пробовать, даже белую майку мне кажется не по силам пока. Это же 3 недели целые. 

  8. Walther

    Вчера, 22:45 | Регистрация: 23.01.2016

    Ну, не дается Джира Скаю/Инеосу... Опять придется Фруму ехать:)
    А серьёзно, прям шоковая новость:(

  9. Гонщик

    Вчера, 23:00 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Arciv
    На том же ТДЖ18 он был получше Фрума зачастую. Если не было необходимости грегорить,я думаю он бы был в тройке.
    ну не смешите про получше Фрума  , а на разделках он проиграл бы  много  Димуле .

    1. Имя: Артём

      Arciv

      Вчера, 23:04 | Регистрация: 15.04.2018

      Ну в горах он был очень хорош.
      Наверно Томаса поставят капитаном

  10. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 4.07.2011

    Ну как же так

    Сколько можно ломаться

    Чьи то шансы резко увеличились , чьи же? -:)

  11. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 1.10.2012

    Жалко, очень серьёзный претендент. Учитывая долговечность колумбийцев, очень жаль....

  12. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: motte
    Ну как же так
    Сколько можно ломаться
    Чьи то шансы резко увеличились , чьи же? -:)
    Как чьи? Лопеса и Йейтса. Дюмолон вряд ли. В этом году мертвый. и в гору и на разделках. Нибали на три недели тоже не хватит как и Роглича. Ланда , нет креатива в последние годы. Остальные не знаю, включая Бору.

    1. M-07

      Сегодня, 00:59 | Регистрация: 27.05.2017

      Том и в прошлом году до Джиро ничего не показывал, даже похуже выступал, чем в этом сезоне. А Роглича на Тур де Франс хватило.

      А Берналя жаль.

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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