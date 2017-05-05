Тибо Пино и Винченцо Нибали о 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино вплотную приблизился к первой тройке общего зачёта после атаки на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

26-летний французский гонщик команды FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) благодаря атаке за 7 км до финиша на 19-м этапе Джиро д’Италия-2017 вплотную приблизился к призовой тройке. От третьего места в общем зачёте, на котором сейчас идёт двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали, его отделяют всего 10 секунд, 15 секунд - от Тома Дюмулина (Sunweb), идущего вторым, и 53 секунды от надевшего майку лидера Наиро Кинтаны (FDJ). Колумбийский гонщик команды Movistar назвал Тибо Пино одним из самых опасных соперников.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Тибо Пино (FDJ): «Мне было необходимо атаковать. Жаль, что уехал в одиночку, потому что предпочёл бы работать с кем-то из гонщиков. Надо просто пытаться. Разрыв вырос, я получил максимально возможное преимущество. Но ещё ничего не решено, завтра снова будет важный день.

Дела у меня пошли лучше, на прошлой неделе я простудился, поэтому мне понадобилось время для восстановления. Но сейчас мне лучше. Завтра очень тяжёлый этап с Монте Граппой.

После атаки на спуске самый большой разрыв с группой Дюмулина был около полуминуты. Думаю, если бы это были две минуты, он бы не смог вернуться. Мы с командами Movistar и Bahrain-Merida поехали впереди. Жаль, что за 100 км до финиша был подъём, который и позволил ему вернуться».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Мы будем бороться за победу до самого конца, все устали, и все ведут борьбу. Гонка очень тяжёлая. Эту Джиро д’Италия решат не минуты, а несколько секунд.

Сейчас все видят уровень друг друга. Мы все устали, и скорость на этапе была очень высокой, одной из самых высоких, которые я когда-либо видел. Поэтому атаковать было тяжело. Пино удалось, у него получилось уехать, потому что мы были в нерешительности, и он создал просвет. Я поехал за 3 км до финиша, попросил Наиро провести смену, потому что мы преследовали, и нас атаковал Закарин, но мы выдохлись.

Сложно перевернуть классификацию, потому что все следят друг за другом, и ищут возможности уехать в одиночный отрыв, чтобы выиграть несколько секунд.

С Томом Дюмулином мы подвели черту под конфликтом, он извинился передо мной на старте. Что хорошо в велоспорте, что ты можешь совершить ошибку, извиниться, и гонка продолжается. Думаю, с его стороны это был благородный жест. Дело закрыто. Мы сфокусированы на финальных днях гонки. Только это сейчас имеет значение».