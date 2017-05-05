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Тибо Пино и Винченцо Нибали о 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино вплотную приблизился к первой тройке общего зачёта после атаки на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

  26-летний французский гонщик команды FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) благодаря атаке за 7 км до финиша на 19-м этапе Джиро д’Италия-2017 вплотную приблизился к призовой тройке. От третьего места в общем зачёте, на котором сейчас идёт двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали, его отделяют всего 10 секунд, 15 секунд  - от Тома Дюмулина (Sunweb), идущего вторым, и 53 секунды от надевшего майку лидера Наиро Кинтаны (FDJ). Колумбийский гонщик команды Movistar назвал Тибо Пино одним из самых опасных соперников.

 

 

Тибо Пино и Винченцо Нибали о 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино и Винченцо Нибали о 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино и Винченцо Нибали о 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Тибо Пино (FDJ): «Мне было необходимо атаковать.  Жаль, что уехал в одиночку, потому что предпочёл бы работать с кем-то из гонщиков. Надо просто пытаться. Разрыв вырос, я получил максимально возможное преимущество. Но ещё ничего не решено, завтра снова будет важный день.

 

Дела у меня пошли лучше, на прошлой неделе я простудился, поэтому мне понадобилось время для восстановления. Но сейчас мне лучше. Завтра очень тяжёлый этап с Монте Граппой.

 

После атаки на спуске самый большой разрыв с группой Дюмулина был около полуминуты. Думаю, если бы это были две минуты, он бы не смог вернуться. Мы с командами Movistar и Bahrain-Merida поехали впереди. Жаль, что за 100 км до финиша был подъём, который и позволил ему вернуться».

 

 

Тибо Пино и Винченцо Нибали о 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Винченцо Нибали  (Bahrain-Merida): «Мы будем бороться за победу до самого конца, все устали, и все ведут борьбу. Гонка очень тяжёлая. Эту Джиро д’Италия решат не минуты, а несколько секунд.

 

  Сейчас все видят уровень друг друга. Мы все устали, и скорость на этапе была очень высокой, одной из самых высоких, которые я когда-либо видел. Поэтому атаковать было тяжело. Пино удалось,  у него получилось уехать, потому что мы были в нерешительности, и он создал просвет. Я поехал за 3 км до финиша, попросил Наиро провести смену, потому что мы преследовали, и нас атаковал Закарин, но мы выдохлись.

  Сложно перевернуть классификацию, потому что все следят друг за другом, и ищут возможности уехать в одиночный отрыв, чтобы выиграть несколько секунд.

 

 С Томом Дюмулином мы подвели черту под конфликтом, он извинился передо мной на старте. Что хорошо в велоспорте, что ты можешь совершить ошибку, извиниться, и гонка продолжается. Думаю, с его стороны это был благородный жест. Дело закрыто. Мы сфокусированы на финальных днях гонки. Только это сейчас имеет значение».

 

Результаты 19 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Тибо Пино Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Thibaut Pinot FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • rdktr
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (31)
    rdktr-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    как бы не выступил,но труса бы точно не праздновал.
    да и раздельщик Контадор отличный.
    и Даунхильщик не слабый.
    в тройке был бы ЖЕЛЕЗНО.
    при таком,звездном составе нынешней Джиро.

    Согласен практически во всем. 

    Подиум нееееет, только быть первым.

     

    PS

    Очень жду TDF-2017

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    Tom_Boonen-Фото

    Том сегодня совсем сглупил, ему ни в коем случае нельзя было в такой момент опускаться в низ пелотона. И как не странно помог ему так часто кем-то вспоминаемый "голландский союз". Вот только в конце-концов два из трех этих голландцев проиграли больше всех, вполне возможно, из-за первой части этапа.

    Но прогнозировать что-то сложно на завтра. Вчера казалось, что Юнгельс уже никакой, а сегодня смог удержаться со своими главными фаворитами. И, как и Дюмолен, остаётся главным фаворитом на "свою" майку с учётом разделки.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Хирт мне тоже понравился на паре этапов, но,
    С чего вдруг Хирт настоящий герой этапа и всей гонки? 

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Berdok
    раскрыт секрет успеха - ничего не делай и будет тебе Джира, ТдФ, Вуэльта \нужное подчеркнуть\

    Не, Тура не будет. Джиро, Вуэльта на "ура" потдаются, а вот на Туре нужно что-то изображать.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: sixpack
    сильнейший не тот, кто сильнее, а тот, кто победил

    Золотые Слова! 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Слава, Привет тебе! Забей! )
    Ты лучше скажи, когда в последний раз показали
    на Джиро Васю? А? И что это значит? ) Догадываешься? ;)

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А вы попробуйте представить себя на его месте )
    Вот я над вами посмеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Что понять? Что это была разделка хрен знает когда и что форма гонцов, состояние их здоровья, рельеф и ветер ТОГДА и в ВОСКРЕСЕНЬЕ несопостовимы?

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    Смотрите время комментария ))
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Ричи? Подиум? Это он вам обещал? )

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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