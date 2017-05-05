   Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 9-м этапе Джиро д'Италия-2017 

Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали в пятёрке лучших на этапе с финишем на Блокхаусе

26-летний французский гонщик команды FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot ) и 26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin) проиграли победителю 9-го этапа Джиро д’Италия-2017 Наиро Кинтане (Movistar) на финише 24 секунды.

Том Дюмулин сумел догнать ответивших на первую атаку Наиро Кинтаны Тибо Пино и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). Колумбийский гонщик уехал от Пино и Нибали за 5 км до финиша, а затем Тибо Пино за 3,5 км до финиша сбросил Нибали. Тому Дюмулину и Бауке Моллеме (Trek-Segafredo) удалось пройти Нибали и догнать французского гонщика. Тибо Пино попытался уехать от попутчиков, но смог оторваться лишь от Бауке Моллемы. Финальные километры Дюмулин и Пино проехали вместе, но на финише Пино сумел обойти голландского гонщика, 2-м.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada





Тибо Пино (FDJ): «Без сомнения, подъём был тяжелейший, а этап очень быстрым. Так как это был единственный подъём этапа, то больших разрывов добиться было сложно. Кинтана шёл очень мощно. Я старался усидеть за ним, как и Нибали, но в финале стало тяжелее. И даже тогда я пытался ехать за ним. Затем просто старался минимизировать потери.

Он (Том Дюмулин) распределил свои силы как в разделке. Эта тактика ему подходит. Моей же целью было следовать за Кинтаной и постараться выиграть этап.

Я ни о чём не жалею, потому что отвечал на рывки Кинтаны как мог, но он был сильнейшим. Я чудом избежал падения (там, где упали гонщики Sky). Мне понадобилось слегка поднапрячься, чтобы вернуться, но, к счастью, я не падал. Не повезло гонщикам Sky, попавшим в завал, жаль, потому что я бы предпочёл бороться со всеми соперниками.

В смысле разрывов времени всё в порядке. 40-километровая разделка – это много, очень протяжённая. Думаю, Дюмулин может забрать розовую майку, кроме того, у первой пятёрки или десятки классификации вырастут разрывы. Мы прошли всего лишь один подъём, а разрывы в топ-10 общего зачёта уже до трёх минут.

Кинтана очень силён в горах, Дюмулин тоже очень опасен, но впереди ещё много всего может случиться. Мы проехали неделю гонки, две ещё впереди, и они самые трудные. Посмотрим, я буду делать всё, что в моих силах».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Том Дюмулин (Sunweb): «Чувствую себя паршиво, потому что мы потеряли Вилко (Келдермана). Вилко был в отличной форме, и мне было очень комфортно работать с ним. Сейчас не могу радоваться сегодняшнему этапу, потому что он должен был стать важным гонщиком на последней неделе Джиро д’Италия. Я выступил хорошо и доволен, но очень жаль потерять Вилко.

Не знаю, что глупый мотоцикл там делал. Я едва избежал падения, увидел его в последний момент. Мне просто повезло, я ехал на 2 см правее Вилко. Они сказали, что «такое случается», но такого быть не должно».





PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada





Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Финальная часть подъёма была намного более выматывающая. Я несколько раз ответил на атаки Кинтаны. Финальный отрезок больше подходил чистым горнякам, и там у меня случился небольшой кризис. Я старался справиться с ситуацией, шёл своей скоростью.

Я не отвечал на атаки прямо, а ускорялся постепенно, на протяжённых участках. В финале я не заголодал, весь день я хорошо питался. Я просто знал, что финальный отрезок от 5 до 3 км до финиша будет самым тяжёлым. Кинтана набрал преимущество на самых трудных отрезках, которые ему больше подходили. Это нормально, он весит на 10 кг меньше, чем я. Он более взрывной.

Конечно, в разделке, возможно, я смогу отыграть что-то. Но на крутых тяжёлых подъёмах сделать это было намного тяжелее».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Подъём был очень и очень тяжёлый, один из труднейших на Джиро д’Италия. Да, у меня был хороший день, я финишировал близко ко второму и третьему месту, а Кинтана был очень и очень силён. Мне удалось пройти весь подъём на хорошей скорости. И для генеральной классификации этап сложился удачно, я выиграл 2-3 минуты у многих гонщиков. Я доволен этапом.

Да, я шёл своим темпом. Был с Дюмулином, который задал очень хорошую скорость, но я не мог ему помочь, он шёл мощно. Я знаю, что он сильный раздельщик, поэтому он стабильно удерживает скорость, благодаря чему я смог ехать с ним довольно долго. Я выпал на последних двух километрах с колеса Дюмулина и Пино, но потом продолжил идти на максимальной скорости до финиша».