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Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 9-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали в пятёрке лучших на этапе с финишем на Блокхаусе

 

 

  26-летний французский гонщик команды FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot ) и 26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin) проиграли победителю 9-го этапа Джиро д’Италия-2017 Наиро Кинтане (Movistar) на финише 24 секунды.

  Том Дюмулин сумел догнать ответивших на первую атаку Наиро Кинтаны Тибо Пино и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). Колумбийский гонщик уехал от Пино и Нибали за 5 км до финиша, а затем Тибо Пино за 3,5 км до финиша сбросил Нибали. Тому Дюмулину и Бауке Моллеме (Trek-Segafredo) удалось пройти Нибали и догнать французского гонщика. Тибо Пино попытался уехать от попутчиков, но смог оторваться лишь от Бауке Моллемы. Финальные километры Дюмулин и Пино проехали вместе, но на финише Пино сумел обойти голландского гонщика, 2-м.

 

 

   Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 9-м этапе Джиро д'Италия-2017 

Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 9-м этапе Джиро д'Италия-2017 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Тибо Пино (FDJ): «Без сомнения, подъём был тяжелейший, а этап очень быстрым. Так как это был единственный подъём этапа, то больших разрывов добиться было сложно. Кинтана шёл очень мощно. Я старался усидеть за ним, как и Нибали, но в финале стало тяжелее. И даже тогда я пытался ехать за ним. Затем просто старался минимизировать потери.

  Он (Том Дюмулин) распределил свои силы как в разделке. Эта тактика ему подходит. Моей же целью было следовать за Кинтаной и постараться выиграть этап.

 

  Я ни о чём не жалею, потому что отвечал на рывки Кинтаны как мог, но он был сильнейшим. Я чудом избежал падения (там, где упали гонщики Sky). Мне понадобилось слегка поднапрячься, чтобы вернуться, но, к счастью, я не падал. Не повезло гонщикам Sky, попавшим в завал, жаль, потому что я бы предпочёл бороться со всеми соперниками.

 

  В смысле разрывов времени всё в порядке. 40-километровая разделка – это много, очень протяжённая. Думаю, Дюмулин может забрать розовую майку, кроме того, у первой пятёрки или десятки классификации вырастут разрывы. Мы прошли всего лишь один подъём, а разрывы в топ-10 общего зачёта уже до трёх минут.

 

  Кинтана очень силён в горах, Дюмулин тоже очень опасен, но впереди ещё много всего может случиться. Мы проехали неделю гонки, две ещё впереди, и они самые трудные. Посмотрим, я буду делать всё, что в моих силах».

 

Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 9-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «Чувствую себя паршиво, потому что мы потеряли Вилко (Келдермана). Вилко был в отличной форме, и мне было очень комфортно работать с ним. Сейчас не могу радоваться сегодняшнему этапу, потому что он должен был стать важным гонщиком на последней неделе Джиро д’Италия. Я выступил хорошо и доволен, но очень жаль потерять Вилко.

 

  Не знаю, что глупый мотоцикл там делал. Я едва избежал падения, увидел его в последний момент. Мне просто повезло, я ехал на 2 см правее Вилко. Они сказали, что «такое случается», но такого быть не должно».

 


 

Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 9-м этапе Джиро д'Италия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Финальная часть подъёма была намного более выматывающая. Я несколько раз ответил на атаки Кинтаны. Финальный отрезок больше подходил чистым горнякам, и там у меня случился небольшой кризис. Я старался справиться с ситуацией, шёл своей скоростью.

  Я не отвечал на атаки прямо, а ускорялся постепенно, на протяжённых участках. В финале я не заголодал, весь день я хорошо питался. Я просто знал, что финальный отрезок от 5 до 3 км до финиша будет самым тяжёлым. Кинтана набрал преимущество на самых трудных отрезках, которые ему больше подходили. Это нормально, он весит на 10 кг меньше, чем я. Он более взрывной.

 Конечно, в разделке, возможно, я смогу отыграть что-то. Но на крутых тяжёлых подъёмах сделать это было намного тяжелее».

 

Тибо Пино, Том Дюмулин, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 9-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Подъём был очень и очень тяжёлый, один из труднейших на Джиро д’Италия. Да, у меня был хороший день, я финишировал близко ко второму и третьему месту, а Кинтана был очень и очень силён. Мне удалось пройти весь подъём на хорошей скорости. И для генеральной классификации этап сложился удачно, я выиграл 2-3 минуты у многих гонщиков. Я доволен этапом.

 

  Да, я шёл своим темпом. Был с Дюмулином, который задал очень хорошую скорость, но я не мог ему помочь, он шёл мощно. Я знаю, что он сильный раздельщик, поэтому он стабильно удерживает скорость, благодаря чему я смог ехать с ним довольно долго. Я выпал на последних двух километрах с колеса Дюмулина и Пино, но потом продолжил идти на максимальной скорости до финиша».

 

 

 

Результаты 9-го этапа Джиро д’Италия-2017

 

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Теги к статье: Тибо Пино Том Дюмулин Винченцо Нибали Бауке Моллема Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    kwwk-Фото

    Том Дюмулин конечно-же главный фафорит на этап, но надеюсь, что Кири Скай на эту Джиру в основном и привозила под две длинные силовые разделки.

  • Student
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (19)
    Student-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Теперь кажись Мовистар в опале до конца сезона для Орики и М.Вайта
    "I have a lot of respect for that team but I think they made a poor decision today"

    И ещё немного флуда по Розе: не хотелось бы, но если не уйдёт вовремя из СКАЙа, то ИМХО суждено ему повторить судьбу Ланды, а ведь Диего отлчиный горняк и уже сейчас гото бороться за генерал недельных туров.
    А так при благоприятных обстоятельств в некой команде (обойдёмся пока без названия) Д.Розу вполне могут подГотовить и на генеральщика гранд-туров. на будущие Джиро через пару лет 
    Господи вот откуда только ноги растут, все абсолютно все притягивают за уши.
  • GTX
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    GTX-Фото
    Цитата: Bjoern
    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс
    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты
     
    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас
    Пино разделку очень сильно подтянул, он привезет Кинтане полминуты точно
  • SSS
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    SSS-Фото

    Всех смешал в одной кастрюле-и живых, и мертвых, и жителей ЛА, и Колумбии. Короче, победу посвящаю всем)

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    Bjoern-Фото

    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс

    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты

     

    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас

  • Barjomet
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (102)
    Barjomet-Фото
    Что значит нет, а как же Umbrailpass/Giogo Di S. Maria возле Bormio? Такая же примерно гора, да финишь после спуска с неё, зато и сам 16 этап посложнее, сначала нужно проехать Mortirollo и Passo dello Stelvio.
  • Николай Н.
    Тур Калифорнии-2017. Этап 1 (1)
    Николай Н.-Фото

    Саган снова второй. И здесь ему не везёт.

  • Адриен
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    Адриен-Фото
    Да мы вообще велосипед только по телевизору видели )))
  • vitali
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    vitali-Фото

    Посмотрел прогноз, и похоже на то, чтот ветерок будет в спину, с северо-востока, а ехать на юго-запад

  • YuraHist
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    YuraHist-Фото
    Цитата: lebr123
    Как ракета на реактивном топливе
    Главное что бы погода не внесла своих корректиров...

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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