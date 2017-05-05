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Тибо Пино – победитель 20-го этапа Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино побеждает на 20-м этапе Джиро д’Италия-2017, опередив в спринте Ильнура Закарина

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) одержал победу на 20-м этапе Джиро д’Италия-2017, выиграв спринт из группы генеральщиков. 26-летний французский гонщик команды FDJ опередил на финише российского гонщика команды Katusha-Alpecin Ильнура Закарина и итальянского гонщика команды Bahrain Merida Винченцо Нибали.

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

Финальный горный этап Джиро д’Италия-2017 начался с многочисленных атак. Вперёд уехала группа из 6 гонщиков – Максим Бельков (Maxim Belkov) из команды Katusha-Alpecin, Филиппо Поццато (Filippo Pozzato) из Wilier Triestina - Selle Italia, Дрис Девенинс (Dries Devenyns) из Quick-Step Floors, Матьё Ладанью (Matthieu Ladagnous) из FDJ, Том-Йелте Слагтер (Tom Jelte Slagter) из Cannondale-Drapac и Дилан Тёнс (Dylan Teuns) из BMC.

 

На подъёме 1-й категории Монте Граппа (Monte Grappa)  протяженностью 24.2 км, 333-1620 м, перепад 1287 м, средний градиент 5.3%, максимальный градиент 11%, отрыв начал распадаться и впереди остались трое – Слагтер, Тёнс и Девенинс.

 

В группе генеральщиков в начале подъёма на Монте-Граппу в голову пелотона вышли работать гонщики команды Katusha-Alpecin. За 76 км до финиша атаковал Ильнур Закарин, но лидирующий в общем зачёте Наиро Кинтана (Movistar) сразу сел ему на колесо. Благодаря атаке Закарина впереди сформировалась группа из 8 гонщиков, в которую вошли также помощник Закарина Роберт Кишерловски, а также Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale), Тибо Пино (FDJ) и Боб Юнгельс (Quick Step Floors). Том Дюмулин (Sunweb) сначала потерял контакт с этой группой, но потом добрал её. За этой группой сформировалась группа Бауке Моллемы(Trek-Segafredo), в которой также находился Адам Йейтс (Orica-Scott), Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice).

 

Но обе группы соединились за 70 км до финиша за 4 км до вершины Монте-Граппы.

 

Генеральщики отложили борьбу до финального подъёма 1-й категории Фоца (Foza) протяженностью 14 км, 149-1086 м, перепад 937 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 11%.

 

К моменту подъёма на Фоцу впереди в отрыве остались двое из раннего отрыва – Дрис Девенинс и Дилан Тёнс. Но когда на подъёме начались атаки генеральщиков, последний из отрыва дня – Дилан Тёнс, был пройден за 20 км до финиша.

 

 

За 23 км до финиша атаковал Ильнур Закарин, на колесо которому сразу сел Доменико Поццовиво, и оба гонщика начали уезжать от соперников.

 

 

Наиро Кинтана (Movistar)  также атаковал, вместе с ним уехал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida),  к которым за 19 км до финиша переложился Тибо Пино (FDJ). Они втроём набрали 9 секунд преимущества над Томом Дюмулином, а на спуске добрали едущих впереди Закарина и Поццовиво.

 

В группе, преследовавшей лидеров, работали поочерёдно Том Дюмулин, Боб Юнгельс, Бауке Моллема, они почти добрали первую пятёрку, но затем на финальных километрах просвет вновь немного увеличился.

 

Тибо Пино – победитель 20-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Тибо Пино – победитель 20-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

За 1 км до финиша группа Закарина, Поццовиво, Кинтаны, Нибали и Пино выигрывала у группы Дюмулина 19 секунд. Они разыграли финиш, где Тибо Пино опередил своих соперников, и взял первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, и третью в карьере победу на этапе Гран-тура (после двух побед на этапах Тур де Франс).

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

Группа Тома Дюмулина финишировала через 15 секунд.

 

 Благодаря победе на этапе и бонусным секундам Тибо Пино поднялся на третью позицию. Перед финальным этапом Джиро д’Италия Тибо Пино проигрывает Наиро Кинтане (Movistar), сохранившему розовую майку, 43 секунды. Том Дюмулин был вытеснен из призовой тройки на 4-ю позицию с отставанием в 53 секунды от Наиро Кинтаны.

 

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) финишировал 2-м, он остался на 5-й позиции в общем зачёте, и уступает Наиро Кинтане 1 минуту 15 секунд. От 3-й ступени подиума Ильнура Закарина отделают 32 секунды.

 

 

Результаты 20 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    VeloVelo-Фото
    Роглич?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала хотел заЦитировать человек 5-6 по разным мнениям и ситациям этапа, но пока осилил все коменты в ленте перехотелось))
    По этому сегодня буду предельно кратким:

     - этап красивый (минус всем кто пишет 'колхоз на Монте Граппе' и всё-такое)

     - плюс всем кто респектнул и отметил КАТЮШУ на этапе (это вам не РусВело)

     - генеральщики этой Джиро все молодци и каждого по своему жаль так как у всех есть свои минусы и недостатки (именно так, жаль даже Кинтану, который правильно подметили то и делал что махал локтями, и крутил пальцами "вертушку" для общей работы так сказать).

    Пускай на этапе №21 выиграет сильнейши на этой Джиро РАЗДЕЛЬЩИК, главное чтобы никто не упал, и сломался. Ну а сам гранд-тур пускай берёт тот кто БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАСЛУЖИЛ по сумме всех этих 20 дней баталий - выбирайте)

    P.S.

    НК хочет аля К.Састре на ТдФ проехать разделку жизни на 21-м этапе Джиро:
    Nairo Quintana - "I need the best time trial of my life"

  • Ярослав124
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (24)
    Ярослав124-Фото
    Кинтана
    Нибали
    Закарин
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Berdok-Фото
    Цитата: Eufemiano Fuentes
    Самая скучная Джиро за последние 20 лет....и это Вы называете горы?...очень жаль...
    Да, и горы уже не те ...усели за два десятилетия, что поделать
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Николай Степаныч-Фото

    Вот просто любопытно стало. Много тут людей действительно верят в сказки, что генеральщики готовы добровольно проигрывать реальные секунды сегодня ради призрачного выигрыша секунд "от сбереженных ног" завтра?

  • marketbk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    marketbk-Фото

    Ну для кого как. По мне так 2012 поскучней было, хоть и болел за Пурито. Да и 2014 не особо глянулся.

  • Mikael
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Mikael-Фото
    Все знают что такое диарея)
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Mikael-Фото
    Учитывая как пересекал финиш Дюмолен не факт что он завтра кого-то накроет. Посмотрим.
  • Eufemiano Fuentes
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Что простите Кинтана сегодня берег?...чью ногу ?
  • Eufemiano Fuentes
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Самая скучная Джиро за последние 20 лет....и это Вы называете горы?...очень жаль...

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