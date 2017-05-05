Том Дюмулин – победитель 14-го этапа Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин выигрывает второй этап на Джиро д’Италия-2017, укрепляет лидерство в общем зачёте и берёт синюю майку лучшего горняка

26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin) стал победителем 14-го этапа Джиро д’Италия-2017 с финишем в подъём 1-й категории Оропа. Это второй выигранный голландским гонщиком в этом выпуске Джиро д’Италия этап, и третья в карьере победа на этапе итальянского Гран-тура.

Том Дюмулин стал первым голландским гонщиком, выигравшим в одном выпуске Джиро д’Италия и разделку, и этап с горным финишем. Победа на вершине 1-й категории принесла Тому Дюмулину и синюю майку лучшего в горной классификации.

Этап с одним категорийным подъёмом начался с многочисленных атак и отрыва, в который уехали российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Сергей Лагутин (Sergey Lagutin), эритрейский гонщик команды Dimension Data Натнаэль Берхан (Natnael Berhane) и колумбийский гонщик команды Wilier Triestina - Selle Italia Даниэль Мартинес (Daniel Martinez). Пелотон, в голове которого работали команды FDJ, Movistar, Orica-Scott, не давал отрыву уехать далеко, и отрыв был нейтрализован на подходе к подъёму Оропа за 15 км до финиша.

Первым на подъёме протяженностю 11.8 км, 409-1142м, перепад 733 м, средний градиент 6.2%, максимальный градиент 13% атаковал Диего Роза (Sky), которого пелотон добрал через несколько километров. За 5 км в пелотоне осталось около 30 гонщиков, скорость в просеявшейся группе начала задавать команда Movistar. За 5 км до финиша атаковал Игор Антон (Dimension Data), на его ускорение сразу отреагировал российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, который закрыл просвет. За 4.5 км до финиша в голову группы вновь вышли гонщики команды Movistar. За 4,3 км до финиша Адам Йейтс (Orica-Scott) попытался уехать, но его рывок был нйтрализован, затем атаковал Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale), за которым поехали Наиро Кинтана (Movistar) и Ильнур Закарин.

Наиро Кинтана в свою очередь попробовал уехать от соперников, и ему удалось создать просвет, но за колумбийским гонщиком поехал Ильнур Закарин, и какое-то время оба гонщика работали вдвоём. За 3,3 км до финиша Кинтана атаковал ещё раз, Ильнур Закарин не смог закрыть просвет, и колумбийский гонщик уехал от группы лидеров.

Защищающий розовую майку Том Дюмулин (Sunweb) атаковал за 3,5 км до финиша, добрал Ильнура Закарина, и поехал первым колесом. К этой группе присоединился Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Микель Ланда (Sky) и Адам Йейтс (Orica-Scott). За 1,5км до финиша эта группа добрала Наиро Кинтану, а Адам Йейтс, а затем и Винченцо Нибали не выдержали темпа, задаваемого Дюмулином, и выпали.

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За 1,3 км до финиша вместе с Томом Дюмулином впереди остался лишь Ильнур Закарин, а затем их догнали Кинтана и Ланда. Ильнур Закарин атаковал за 300 м до финиша, но Том Дюмулин обошёл российского гонщика, когда до линии финиша оставалось 50 м, и выиграл этап. Ильнур Закарин финишировал 2-м, тройку лучших на этапе замкнул Микель Ланда.

В общем зачёте Том Дюмулин продолжает лидировать, опережая ближайшего соперника, Наиро Кинтану, на 2:47. Тибо Пино (FDJ) замыкает тройку лидера с отставанием в 3:25. Ильнур Закарин поднялся в топ-5 общего зачёта и уступает Тому Дюмулину 4:24.