Тони Мартин, Том Дюмулин, Крис Фрум о 16-м этапе Джиро д’Италия-2018

Тони Мартин (Katusha-Alpecin), долгое время лидировавший в разделке 16-го этапа Джиро д’Италия-2018, в итоге занял 2-е место, уступив 14 секунд Роану Деннису (BMC). Это второй подиум немецкого гонщика на этапе Джиро после того, как в 2008 году он занял 2-е место на 21-м этапе в Милане.

Действующий чемпион мира в разделке Том Дюмулин (Sunweb) тоже не сумел добиться поставленной цели – ему не удалось выиграть этап, также он не смог перехватить розовую майку лидера у Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), хотя и сократил отставание от британского гонщика в генеральной классификации.

Крис Фрум (Sky), финишировавший 5-м на разделке, улучшил своё положение в генеральной классификации, поднявшись с 7 на 4-ю позицию. Британский гонщик проигрывает своему молодому соотечественнику 3 минуты 50 секунд.

Тони Мартин: «Это был суперплоский маршрут, который идеально мне подходил. Да, было несколько поворотов, но в основном дорога просто шла по прямой, была очень быстрой, помогал попутный ветер. Был интересный подъём и немного коварный финал с несколькими поворотами. Я нашёл хороший ритм.

Конечно, чувствуешь разочарование, если не выиграл, особенно когда так долго сидел на месте победителя. Но я считаю Роана Денниса один из топовых фаворитов. Могу сказать, что доволен своим выступлением, потому что в прошлые месяцы на других разделках не был хорош. Теперь я вернулся в ряды лучших гонщиков. Особенно важно для меня, что я опередил Тома Дюмулина, действующего чемпиона мира в разделке. Это возвращает мне уверенность, могу опираться на этот результат».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Том Дюмулин: «Конечно, я надеялся на большее. Я нацеливался на победу, а также хотел отыграть много времени у Йейтса, что не сработало полностью. Йейтс снова проехал невероятно, а я не смог ускориться в конце разделки. Отдал все силы, поэтому могу быть доволен результатом, хотя и разочарован итогом. Самое важное, что разделка прошла честно, все ехали в одних условиях.

А у Йейтса снова был очень хороший день. Он просто в абсолютно великолепной форме, с этим ничего не поделаешь.

До Рима ещё далеко, а я в минуте от розовой майки, что не вычёркивает меня из борьбы. И я сумел увеличить разрыв по отношению к другим соперникам в общем зачёте, что тоже хорошо. Мы продолжим бороться».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Крис Фрум: «После дня отдыха чувствую себя немного лучше, восстановился чуть больше. Этот этап проехал, как хотел. Не рисковал на поворотах, помня о том, что случилось в Иерусалиме. Возможно, при прохождении поворотов мне немного не хватило уверенности, но в смысле мощности и ощущений я вполне доволен этапом.

Завтра, если судить по бумаге, будет простой этап, но на Джиро всякое может случиться. Маршрут этого выпуска Джиро д’Италия предполагает очень агрессивное ведение гонки.

Саймон Йейтс на данный момент недосягаем. Будет интересно, как он поедет после этапа с разделкой, как преодолеет последний блок этапов. Но пока не вижу никого, кто мог бы снять с него розовую майку».