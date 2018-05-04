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Тони Мартин, Том Дюмулин, Крис Фрум о 16-м этапе Джиро д’Италия-2018

Тони Мартин, Том Дюмулин, Крис Фрум о 16-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  Тони Мартин (Katusha-Alpecin), долгое время лидировавший в разделке 16-го этапа Джиро д’Италия-2018, в итоге занял 2-е место, уступив 14 секунд Роану Деннису (BMC). Это второй подиум немецкого гонщика на этапе Джиро после того, как в 2008 году он занял 2-е место на 21-м этапе в Милане.

 

  Действующий чемпион мира в разделке Том Дюмулин (Sunweb) тоже не сумел добиться поставленной цели – ему не удалось выиграть этап, также он не смог перехватить розовую майку лидера у Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), хотя и сократил отставание от британского гонщика в генеральной классификации.

 

Крис Фрум (Sky), финишировавший 5-м на разделке, улучшил своё положение в генеральной классификации, поднявшись с 7 на 4-ю позицию. Британский гонщик проигрывает своему молодому соотечественнику 3 минуты 50 секунд.

 

  Тони Мартин: «Это был суперплоский маршрут, который идеально мне подходил. Да, было несколько поворотов, но в основном дорога просто шла по прямой, была очень быстрой, помогал попутный ветер. Был интересный подъём и немного коварный финал с несколькими поворотами. Я нашёл хороший ритм.

  Конечно, чувствуешь разочарование, если не выиграл, особенно когда так долго сидел на месте победителя. Но я считаю Роана Денниса один из топовых фаворитов. Могу сказать, что доволен своим выступлением, потому что в прошлые месяцы на других разделках не был хорош. Теперь я вернулся в ряды лучших гонщиков. Особенно важно для меня, что я опередил Тома Дюмулина, действующего чемпиона мира в разделке. Это возвращает мне уверенность, могу опираться на этот результат».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Конечно, я надеялся на большее. Я нацеливался на победу, а также хотел отыграть много времени у Йейтса, что не сработало полностью. Йейтс снова проехал невероятно, а я не смог ускориться в конце разделки. Отдал все силы, поэтому могу быть доволен результатом, хотя и разочарован итогом. Самое важное, что разделка прошла честно, все ехали в одних условиях.

 

  А у Йейтса снова был очень хороший день. Он просто в абсолютно великолепной форме, с этим ничего не поделаешь.

 

  До Рима ещё далеко, а я в минуте от розовой майки, что не вычёркивает меня из борьбы. И я сумел увеличить разрыв по отношению к другим соперникам в общем зачёте, что тоже хорошо. Мы продолжим бороться».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Крис Фрум: «После дня отдыха чувствую себя немного лучше, восстановился чуть больше. Этот этап проехал, как хотел. Не рисковал на поворотах, помня о том, что случилось в Иерусалиме. Возможно, при прохождении поворотов мне немного не хватило уверенности, но в смысле мощности и ощущений я вполне доволен этапом.

 

 Завтра, если судить по бумаге, будет простой этап, но на Джиро всякое может случиться. Маршрут этого выпуска Джиро д’Италия предполагает очень агрессивное ведение гонки.

 

  Саймон Йейтс на данный момент недосягаем. Будет интересно, как он поедет после этапа с разделкой, как преодолеет последний блок этапов. Но пока не вижу никого, кто мог бы снять с него розовую майку».

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2018

 

Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2018

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Теги к статье: Тони Мартин Том Дюмулин Крис Фрум Tony Martin Tom Dumoulin Chris Froome Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (4)
    rude_rider-Фото

    выиграет Саймон

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    rude_rider-Фото

    Блин Ару такую красивую сказочку испортил..

    зачем так долго сдел за мотоциклом))) хотя почему ему 20 сек а тому же Улисе и Конти 2 минуты?)) походу Арабы проплатили мотошнику)))

     

    я то думал вот Ара дал так дал а он оказывается жулик..хотя кто не жулик то.

    Демара то же тащили но увы на камеру не попало

    Кинтану спалили на камеру но увы это камера с телефона значит не виновен)

    Кинтану спалили за атаку под красный флаг на джиро но подумаешь правила на то и существуют чтобы их нарушать.

     

    Ну все Саймона можно награждать,теперь он заберет оставшие три горных этапа ,можите переписывать рекорды.

    выстраивайтесь только в очередь за вторыми местами.мало ли как дальше сложиться))))

     

    Лопесу можно за 3е место пободаться,Фруми врятли будет сильно упираться за подиум а вот остальных надо брать пока тепленькие.главное чтоб сам Лопес смог.но по последним горным не видать что форма у него на спад даже наоборот растет.

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    Zhanzhak-Фото
    «Так вон оно чё!!!» Вот и весь секрет успешной разделки, восхищайтесь дальше (Это ответ тем 10, которые лайкнули первый комментарий (включая автора). Бгггггг
    P/S: но, лично против Ару ничего не имею.
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    Zhanzhak-Фото
    Елена, спасибо!
  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    Shega-Фото
    "Прошу простить этот очередной исторический экскурс, но что поделать - 90-ые годы для меня остаются лучшими в плане зрелищности велоспорта!" (tim147)
  • gaaga777
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    gaaga777-Фото
    это - который на грандтурах на моциках катается?)
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Первая гора заслуживает хотя бы 4-й категории.



    Этап не совсем спринтерский. Под отрыв тоже подходит. Панчеры также.
    А может и "генерльские команды" что-то предпримут. Будет интересно.
    Оргам зачет.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    VeloVelo-Фото

    А он разве извинялся? С чего вы взяли?

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    Адриен-Фото
    Дюмулен, Фрум, Лопес, Пино, Йейтс - ПАХАЛИ в горах как кони ... А Ару эти же горы ДОЕЗЖАЛ, объективно сэкономив силы.
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (70)
    veloQazaQ-Фото
    ...Фрум не смог три Грандтура взять... теперь решили на йЕЙТСЕ ПОПРОБЫВАТЬ.... аСТМА ШТУКА СЕРЬЕЗНАЯ...

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