Виктор Кампенартс не выйдет на старт 17 этапа Джиро д’Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:19
Виктор Кампенартс сходит с Джиро д’Италия-2018 по взаимному соглашению с командой
Чемпион Европы в разделке Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) принял решение сойти с Джиро д’Италия-2018 по взаимному соглашению с командой. Разделка 16-го этапа была для 26-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal важной целью, но ему не удалось побороться за победу, он даже не вошёл в десятку сильнейших, заняв на этапе 11-е место. Победителю этапа Роану Деннису (BMC) Кампенартс проиграл 1 минуту 7 секунд.
Виктор Кампенартс: «Очень разочарован результатом, что естественно, когда стартуешь с большими надеждами. На прошедшей неделе тело не подавало мне неблагоприятных сигналов. Я не ищу оправданий. Два дня назад я показывал мощность выше, чем сегодня за 40 минут разделки. Когда твоя специализация – индивидуальная гонка на время, такого не ожидаешь.
Две недели назад на разделке, открывавшей гонку чувствовал, что могу сразиться с лучшими раздельщиками мира. Но когда разделка проводится не в начале гонки, я теряю какой-то процент своей формы. Так было и на Тиррено-Адриатико. Над этим надо поработать в будущем.
Сегодняшняя разделка была моим последним этапом на этой Джиро д’Италия. После обсуждения по взаимному соглашению со спортивными директорами мы решили, что завтра я не выйду на старт.
Сфокусируюсь на новой цели – Критериуме Дофине. Французская гонка стартует с пролога, а позже на этапе будет разделка. Сначала отдохну от велосипеда, проведу время в Бельгии, потом начну готовиться к гонке. Команда берёт меня в состав, чтобы я показывал высокий результат в разделке. Именно это я и постараюсь сделать на Критериуме Дофине-2018».
Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2018
Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2018
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