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Виктор Кампенартс не выйдет на старт 17 этапа Джиро д’Италия-2018

Виктор Кампенартс сходит с Джиро д’Италия-2018 по взаимному соглашению с командой

 

 

  Чемпион Европы в разделке Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) принял решение сойти с Джиро д’Италия-2018 по взаимному соглашению с командой. Разделка 16-го этапа была для 26-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal важной целью, но ему не удалось побороться за победу, он даже не вошёл в десятку сильнейших, заняв на этапе 11-е место. Победителю этапа  Роану Деннису (BMC) Кампенартс проиграл 1 минуту 7 секунд.

 

 

  Виктор Кампенартс: «Очень разочарован результатом, что естественно, когда стартуешь с большими надеждами. На прошедшей неделе тело не подавало мне неблагоприятных сигналов. Я не ищу оправданий. Два дня назад я показывал мощность выше, чем сегодня за 40 минут разделки. Когда твоя специализация – индивидуальная гонка на время, такого не ожидаешь.

 

  Две недели назад на разделке, открывавшей гонку чувствовал, что могу сразиться с лучшими раздельщиками мира. Но когда разделка проводится не в начале гонки, я теряю какой-то процент своей формы. Так было и на Тиррено-Адриатико. Над этим надо поработать в будущем.

 

  Сегодняшняя разделка была моим последним этапом на этой Джиро д’Италия. После обсуждения по взаимному соглашению со спортивными директорами мы решили, что завтра я не выйду на старт.

 

  Сфокусируюсь на новой цели – Критериуме Дофине. Французская гонка стартует с пролога, а позже на этапе будет разделка. Сначала отдохну от велосипеда, проведу время в Бельгии, потом начну готовиться к гонке. Команда берёт меня в состав, чтобы я показывал высокий результат в разделке. Именно это я и постараюсь сделать на Критериуме Дофине-2018».

 

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2018

 

Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2018

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур разделка ITT

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