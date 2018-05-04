VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Том Дюмулин, Роан Деннис, Доменико Поццовиво, Крис Фрум, Мигель Лопес о 6-м этапе Джиро д’Италия-2018

Том Дюмулин, Роан Деннис, Доменико Поццовиво, Крис Фрум, Мигель Лопес о 6-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  Первый горный финиш Джиро д’Италия-2018 произвёл перестановки в общем зачёте. Роан Деннис (BMC) потерял майку лидера, спустившись на 6-ю позицию с отставанием в 53 секунды от нового лидера – Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).

 

  Том Дюмулин (Sunweb) остался на втором месте генеральной классификации, но его разрыв с лидером гонки увеличился до 16 секунд.  Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), несколько раз предпринимавший атаки на подъёме к вершине Этны, поднялся с 7-й на 4-ю строчку общего зачёта и проигрывает лидеру гонки 43 секунды.

 

  Крис Фрум (Sky), державшийся на протяжении всего подъёма в голове группы фаворитов, поднялся на 8-ю позицию общего зачёта с отставанием в 1:10.

 

После 6 этапа Джиро д’Италия-2018 первые 25 велогонщиков генеральной классификации располагаются в 3 минутах.

 

 

  Том Дюмулин: «Сегодня я ехал хорошо, но не настолько, как Йейтс. Выступление Чавеса оценить трудно, потому что он начал проходить подъём на минуту раньше. Но Йейтс шёл потрясающе. Только его атака принесла результат, и он смог уехать из группы. Он будет опасным соперником.

 

  Подъём был запредельно трудным – постоянно вверх с чередованием крутых и не очень крутых отрезков. Сначала мне было не очень хорошо. К середине подъёма почувствовал себя лучше, но к концу сил у меня почти не осталось. Трудно подводить итоги, основываясь на сегодняшнем этапе».

 

 

  Роан Деннис: «С самого старта пошли безумные атаки. Мы делали всё возможное, чтобы задать темп, но никто не хотел нас поддерживать. Мы все находились в первых рядах, но сегодня все захотели уехать в отрыв. Тогда мы решили подождать, дать событиям развиваться самим по себе. Но, к сожалению, уехали 28 гонщиков. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ребята потрясающе отработали, чтобы удерживать разрыв в пределах трёх минут, а потом нам стали помогать другие команды.

 

  Что касается Этны, мне ещё предстоит поработать над прохождением таких подъёмов, но в общем я вполне доволен тем, как сегодня проехал. Были моменты, когда я оказывался в опасном положении, но я не волновался, возвращался в группу. Черпаю уверенность в том, что хотя соперники способны вкручивать мощнее, чем я, они не могут поддерживать такую мощность. Мне просто надо себе об этом напоминать.

 

  После этого этапа ничего не изменилось. Конечно, у меня теперь нет розовой майки, но для меня это не играет особой роли, потому что это должно было произойти. Просто надеялся, что потеряю майку не сегодня. Но я недалеко от лидеров. Если они останутся в пределах досягаемости, и если я буду хорошо выступать, то разделка мне поможет».

 

 Крис Фрум: «Лично я доволен тем, что прошёл этап без серьёзных проблем и проехал в группе генеральщиков. Чавес и Йейтс сегодня ехали потрясающе, они взяли гонку в свои руки. Снимаю перед ними шляпу. В последние несколько дней они выступают очень хорошо. Я чувствую себя лучше и лучше с каждым днём, держу в голове третью неделю, на которой хочу быть как можно сильнее».

 

 Мигель Лопес: «Я достаточно хорошо себя чувствовал на последней горе. У нас был хороший план, согласно которому наши ребята возглавляли группу, начиная с подножья Этны, а я должен был атаковать в финальной части. Я несколько раз предпринимал попытки атаки, но так и не смог набрать преимущества, соперники всегда оказывались у меня на колесе. Но это был хороший тест для меня в горах. Я очень доволен сегодняшним этапом и выступлением нашей команды. Я благодарен своим товарищам по команде за огромную поддержку на сегодняшнем этапе. Мы хотели проверить наши кондиции на таком тяжелом этапе, так же, как и кондиции соперников. Мне понравилось, как мы провели сегодняшний этап, посмотрим, как гонка будет развиваться дальше».

 

  Доменико Поццовиво: «Сегодня был трудный день. Думаю, тактика многих команд была хорошей, что сделало этап тяжелее. Надеюсь, что смогу удержать свою форму до конца Джиро д’Италия».

 

 

Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Роан Деннис Доменико Поццовиво Крис Фрум Мигель Лопес Tom Dumoulin Rohan Dennis Domenico Pozzovivo Chris Froome Miguel Lopez Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • SSS
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    SSS-Фото
    Лопес-это вообще ноунейм пока. Чего его ждать?
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Адриен-Фото

    А на прошлом этапе Лопеса - после падения - кто-нибудь ждал ? Тот же Скай например ?.. Когда болеешь ЗА  - это нормально, но когда ПРОТИВ кого-то, причем принципиально, с неприязнью  - это и есть ГНИЛЬЦО.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успел с работы только на последние 10км( А так беглецом через через раз кидал взгляды на телетекст.

    Этап вышел весьма итересным, ну а Ориковцы (согласитесь так привычней называть их все-таки) показали себя во всей красе. А финиш такой запомнится надолго и точно войдёт в нарезки ПРОМО-ТИЗЕРов будущих Джиро; это было даже эпично.
    И как бы сказал С.Курдюков (может так и сказал) "проверка паспортов" удалась. Но дождёмся субботы и воскресенья и перепроверим эти самые "паспорта" на очередную проф.пригодность, так сказать))

    Завтра каг бэ неофициальный день отдыха в пути для генеральщиков, хотя морские ветра могут внести свои коррективы в пелотон (и отрыв)

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Александра-Фото

    Только закончила смотреть этап. Какой красивый финиш получился!! Вот за это и люблю велоспорт.

  • jerzyk
    4 дня Дюнкерка-2018. Этап 3 (4)
    jerzyk-Фото
    43 Andr? Greipel (Ger) Lotto Soudal
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вы правы, Орика не интересует никого, а вот Мичелтон-Скотт другое дело.
    Эти парни ещё и командный зачёт могут спокойно забрать на этой Джиро
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо же весь этап вдоль моря. Так может свеженький ветер что то подкинет интересного на этапе (чтобы он не был таким уже транзитным)...ну вы сами понимаете о чем я))

  • Walther
    Эстебан Чавес и Саймон Йейтс о ... (1)
    Walther-Фото

    Солнечный мальчик вернулся. Ура!
    Впрочем повзрослел...

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Zhanzhak-Фото
    Надо же, одновременно написали. И мнения сошлись. +
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Zhanzhak-Фото
    В падении Крейсвика виноват Крейсвик. Не ищите вины Астаны там где её нет. Проблемы у Фрума? Это его проблемы. Упал Лопес, сам виноват. Фрум пока ещё не лидер, что бы с ним считаться. Когда вчера Лопез упал, его тоже ни кто не ждал. А оставалось 5 км до финиша , все ехали свою гонку. А сегодня все ехали свою. Ни у кого не должно быть претензий. Ну кроме «здешних» экспертов.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 мая

Marcel Kittel (Team KATUSHA-Alpecin)

Adam Hansen (Lotto Soudal)

Robert Power (Mitchelton-Scott)

Jelle Wallays (Lotto Soudal)

12 мая

Joseph Lloyd Dombrowski (EF Education First-Drapac)

Travis Mccabe (UnitedHealthcare Pro Cycling Team)

13 мая

Thomas Degand (Wanty - Groupe Gobert)

David Lopez (Team Sky)

Maarten Wynants (Team Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (57)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)