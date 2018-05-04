Том Дюмулин, Роан Деннис, Доменико Поццовиво, Крис Фрум, Мигель Лопес о 6-м этапе Джиро д’Италия-2018

Первый горный финиш Джиро д’Италия-2018 произвёл перестановки в общем зачёте. Роан Деннис (BMC) потерял майку лидера, спустившись на 6-ю позицию с отставанием в 53 секунды от нового лидера – Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).

Том Дюмулин (Sunweb) остался на втором месте генеральной классификации, но его разрыв с лидером гонки увеличился до 16 секунд. Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), несколько раз предпринимавший атаки на подъёме к вершине Этны, поднялся с 7-й на 4-ю строчку общего зачёта и проигрывает лидеру гонки 43 секунды.

Крис Фрум (Sky), державшийся на протяжении всего подъёма в голове группы фаворитов, поднялся на 8-ю позицию общего зачёта с отставанием в 1:10.

После 6 этапа Джиро д’Италия-2018 первые 25 велогонщиков генеральной классификации располагаются в 3 минутах.

Том Дюмулин: «Сегодня я ехал хорошо, но не настолько, как Йейтс. Выступление Чавеса оценить трудно, потому что он начал проходить подъём на минуту раньше. Но Йейтс шёл потрясающе. Только его атака принесла результат, и он смог уехать из группы. Он будет опасным соперником.

Подъём был запредельно трудным – постоянно вверх с чередованием крутых и не очень крутых отрезков. Сначала мне было не очень хорошо. К середине подъёма почувствовал себя лучше, но к концу сил у меня почти не осталось. Трудно подводить итоги, основываясь на сегодняшнем этапе».

Роан Деннис: «С самого старта пошли безумные атаки. Мы делали всё возможное, чтобы задать темп, но никто не хотел нас поддерживать. Мы все находились в первых рядах, но сегодня все захотели уехать в отрыв. Тогда мы решили подождать, дать событиям развиваться самим по себе. Но, к сожалению, уехали 28 гонщиков. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ребята потрясающе отработали, чтобы удерживать разрыв в пределах трёх минут, а потом нам стали помогать другие команды.

Что касается Этны, мне ещё предстоит поработать над прохождением таких подъёмов, но в общем я вполне доволен тем, как сегодня проехал. Были моменты, когда я оказывался в опасном положении, но я не волновался, возвращался в группу. Черпаю уверенность в том, что хотя соперники способны вкручивать мощнее, чем я, они не могут поддерживать такую мощность. Мне просто надо себе об этом напоминать.

После этого этапа ничего не изменилось. Конечно, у меня теперь нет розовой майки, но для меня это не играет особой роли, потому что это должно было произойти. Просто надеялся, что потеряю майку не сегодня. Но я недалеко от лидеров. Если они останутся в пределах досягаемости, и если я буду хорошо выступать, то разделка мне поможет».

Крис Фрум: «Лично я доволен тем, что прошёл этап без серьёзных проблем и проехал в группе генеральщиков. Чавес и Йейтс сегодня ехали потрясающе, они взяли гонку в свои руки. Снимаю перед ними шляпу. В последние несколько дней они выступают очень хорошо. Я чувствую себя лучше и лучше с каждым днём, держу в голове третью неделю, на которой хочу быть как можно сильнее».

Мигель Лопес: «Я достаточно хорошо себя чувствовал на последней горе. У нас был хороший план, согласно которому наши ребята возглавляли группу, начиная с подножья Этны, а я должен был атаковать в финальной части. Я несколько раз предпринимал попытки атаки, но так и не смог набрать преимущества, соперники всегда оказывались у меня на колесе. Но это был хороший тест для меня в горах. Я очень доволен сегодняшним этапом и выступлением нашей команды. Я благодарен своим товарищам по команде за огромную поддержку на сегодняшнем этапе. Мы хотели проверить наши кондиции на таком тяжелом этапе, так же, как и кондиции соперников. Мне понравилось, как мы провели сегодняшний этап, посмотрим, как гонка будет развиваться дальше».

Доменико Поццовиво: «Сегодня был трудный день. Думаю, тактика многих команд была хорошей, что сделало этап тяжелее. Надеюсь, что смогу удержать свою форму до конца Джиро д’Италия».