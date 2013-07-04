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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км

 

   Восьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 отправится по дистанции маршрута итальянского Гран-тура из Мольфетты (Molfetta). Город-порт расположен в Апулии, в 25 км к северу от Бари, на берегу Адриатического моря.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


   История Мольфетты началась с небольшой рыбацкой деревушки, которая появилась на месте современного поселения в VI веке до нашей эры. Портовая деревушка постепенно разрасталась, и превратилась в город-порт, который развивался на протяжении многих веков. В своё время местные рыбаки успешно торговали с Венецией, Александрией, Константинополем, Сирией и Дубровником. Эти связи стремительно сделали город богатым, и он стал серьёзной мишенью для разного рода завоевателей.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


  Активная торговля началась, когда в XI веке появилась возможностям наладить торговые связи с Востоком. Долгое время городу удавалось сохранять независимость, однако в июле 1529 года автономность Мольфетты пала - город оказался во власти французов. После осады французами Мольфетта пришла в упадок, однако вернулась к жизни в XIX веке в связи с активным началом адриатического судоходства.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


   Мольфетта - уникальный город, где культурное наследие разных народов мирно соседствует в архитектурных решениях и декоративном убранстве древних сооружений. Город-порт славится большим количеством достопримечательностей, среди которых поселение эпохи неолита, Старый Собор XII века, Новый Собор 1610 года, церковь Святого Бернардино де Сиена, женский монастырь постройки 1451 года, храм Голгофы и многое другое. Наиболее значителен среди них собор Сан-Коррадо - редкий по слитности силуэта образец апулийской романики. Окрестности города изобилуют старинными дозорными башнями.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


  Необычной красоты Старый Собор XII века, чем-то похожий на мусульманскую мечеть (две колокольни собора напоминают минареты), - свидетельствует о былых походах крестоносцев. Считается, что именно с тех далёких времён город находится под защитой святого покровителя - крестоносца Конрада Баварского. И теперь праздник Святого Коррадо горожане пышно отмечают дважды в год - 9 февраля и 8 сентября.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


  За кафедральным собором начинается Старый город. Он небольшой по площади, но очень атмосферный - узкие и тёмные улочки, балконы, задние улицы вдоль собора тоже совсем узенькие. Музыкальное образование всегда высоко ценилось в Молфетте: ведь именно здесь появился на свет известный в Италии дирижёр Риккардо Мути (Riccardo Muti) - художественный руководитель театра «Ла Скала». Молфетта, также небезосновательно, гордится и другими своими гражданами: художником эпохи рококо Коррадо Джиаквинто (Corrado Giaquinto), писателем, политическим деятелем и антифашистом Гаетано Салвемини (Gaetano Salvemini) и многимидругие.

 

Альтиметрия 8 этапа Джиро д’Италия-2017: Мольфетта - Пескичи, 189 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км

 

 

  Мольфетта впервые принимает старт этапа  Джиро д'Италия-2017.

 

  Весь маршрут этапа проложен вдоль побережья. Со старта гонщики отправятся на северо-запад и через 90 км, добравшись до Манфредонии, где расположен промежуточный спринт, завершат первую равнинную часть этапа. Далее пойдёт пересеченный рельеф полуострова Гаргано.

 

 

  После прохождения пункта передачи питания начнется восхождение на подъем 2 категории Монте Сант'Анжело (Monte Sant'Angelo) протяженность 9.6 км, 161-747 м, перепад - 580 м, средний градиент 6.1%, максимальный - 10%. На этом протяженном подъеме пелотон просеется.

 

  Через 20 км спуска пелотон может вновь собраться, а следующая категорийная вершина расположена на 143 км маршрута. Это Коппа Санта-Текла (Coppa Santa Tecla) подъем 4 категории протяженность 7.6 км, 42-362 м, перепад - 320 м, средний градиент 4.2%, максимальный - 10%.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км

 

 

  После спуска и 25 км по побережью начнется заключительная часть этапа - 12 км с серией некатегорийных подъемов. Сначала 2 км со средним градиентом в 6%, затем подъем до Коппа дель Форнаро (Coppa del Fornaro) протяженностью 2.5 км со средним градиентом 5%. Последующий спуск  с некатегорийного подъема с многочисленными поворотами и после 1.5 км по равнине восхождение протяженностью 1.55 км со средним градиентом в 5.7% и максимальным градиентом в 12% перед самым финишем в Пескичи (Peschici).

 

  В последний раз финиш в Пескичи был на Джиро д'Италия-2008, победу на этапе разыграли гонщики из отрыва, победителем тогда стал Маттео Приамо (Matteo Priamo), третьим был Николай Трусов, а розовая майка перешла к Джованни Висконти.

 

  Пескичи - небольшой городок на побережье Адриатического моря, известный как «жемчужина Гаргано». Местность здесь весьма холмистая, город Пескичи находится на вершине карстовой скалы, возвышающейся над Адриатическим морем, и все здания Пескичи располагаются как бы на террасах, расположенных на высоте от 0 до 597 метров над уровнем моря.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


  Располагаясь на побережье Адриатического моря, Пескичи является типичным курортным городком. Многие туристы приезжают в Пескичи из Фоджи (столица одноименной провинции, расположенной в 140 км от Рескичи) и других окрестных городов, чтобы, прежде всего, осмотреть расположенный там древний замок (Castello bizantino). Замок расположен на высоком скалистом отроге, нависая над морем, был построен в 970 году н.э. Во времена правления папы Григория IX, замок был разрушен войсками Венеции и был восстановлен в тринадцатом веке королём Священной Римской империи Фридрихом II Штауфеном, чтобы защитить побережье от турецких нашествий шестнадцатого века.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


   Из достопримечательностей интересны также расположенные неподалёку от города археологические раскопки стоянок древних людей, а также сам исторический центр города, расположенный совсем недалеко от пляжа.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 8 этап, Мольфетта - Пескичи, 189 км


   Пляж Пескичи - неоднократно награждался Голубым флагом (этим флагом награждаются те пляжи, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания). Пляж усыпан мягким золотистым песком, достаточно широкий и длинный. Рядом с пляжем находится пристань для яхт и длинный пирс для швартовки лодок. Море, переливающиеся синевой волн, кристально чистое, с песчаным дном и плавным наклоном дна. Идеально подходит для плавания и купания.


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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Андрей Аблёхин

    Андрей Аблёхин

    Вчера, 19:22 | Регистрация: 29.05.2015

    и где Вльв???



    110% победитель???

    1. Имя: Денис

      Bjoern

      Вчера, 20:06 | Регистрация: 12.07.2014

      Вальверде, то Вальверде, а вот Жильбер собирался ехать Джиро, вот кто горевать должен

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 20:50 | Регистрация: 12.07.2014

    Хороший шанс для отрыва. На этапе видимо вновь будут впахивать Каннондейл, если в отрыв никого не зашлют (может Роллан поедит). Отменил бы как фаворитов Вудса (хотя у них половину команду можно в этот список занести), Йейтса, Нибали, Тюнса, Кошту, Закарина... но больше верю в отрыв

  3. Имя: protur

    protur

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 19.07.2014

    Может "Мерида" попробует Кинтану "на зуб" было бы весьма любопытно.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 23:40 | Регистрация: 4.07.2013

      Какая такая "Мерида"? "Эмирейтс" или "Бахрейн"?
      Или тайваньский производитель велосипедов "Мерида"?

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
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8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
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