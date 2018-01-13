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Команда Israel Cycling Academy надеется на приглашение от организаторов Джиро д'Италия-2018

Команда Israel Cycling Academy нацелена бороться за этапы на Джиро д’Италия-2018 в случае, если получит приглашение от организаторов

 

 

  Первая израильскя проконтинентальная команда Israel Cycling Academy надеется получить приглашение от организаторов для участия в Джиро д’Италия-2018, которая будет стартовать в Израиле. Ран Маргалиот (Ran Margaliot), менеджер команды и её соучредитель, во время первого тренировочного лагеря команды сказал в интервью Cyclingnews, что главной целью команды в случае получения приглашения будет борьба за победы на этапах итальянского Гран-тура.

 

 

 

Photo © Courtesy

 

  Ран Маргалиот: «Со стороны RCS Sport были очень строгие требования, что мы должны добиться приглашения как и все, по спортивному принципу. Именно поэтому мы были активны на трансферном рынке. У нас были слабые места, которые мы постарались заполнить. В этом сезоне у нас не было настоящего горняка. А теперь мы подписали Бена Херманса (перешедшего из команды BMC), очень опытного Рубена Пласу (пришедшего из команды Orica-Scott) и Натана Эрла (Nathan Earle), все они являются сильными горняками.

 

  В прошедшем году у нас также не было топового спринтера. У нас был Михель Райм (Mihkel Raim), который добился некоторых  результатов но теперь в команде будут выступать Сондре Хольст Энгер (Sondre Holst Enger) и Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli). Да, они не Кэв и не Грайпель, но однажды смогут достичь такого уровня. Возможно, не Кристиан, но для Сондре это реально.

 

  Наша команда приобрела опыт. Два года назад мы были любительской командой. В прошедшем году у нас появились несколько более зрелых гонщиков, а сейчас в команде Рубен Пласа, которому 37 лет, он «дедушка», мне нравится такая динамика.

 

  Ран Маргалиот считает, что особое значение старта Джиро д’Италия-2018 в Израиле в том, что жители страны узнают об итальянском Гран-туре и велоспорте.

 

  «Мы должны каждому объяснить, что такое Джиро. Никто этого не знает, они не знают о велоспорте. Мы должны сделать так, чтобы старт гонки стал поворотной точкой для велоспорта Израиля.

 

  Если команда  Israel Cycling Academy останется такой, какая она есть, то и велоспорт Израиля останется таким же. Мы хотим изменений в израильском велоспорте с настоящими гонщиками, тренерами, инфраструктурой. Сейчас самое важное – инвестировать в это.

 

  Если команда сможет принять участие в Джиро д’Италия, без сомнения, я возьму в состав гонщика из Израиля. В этом состоит одна из миссий команды. В какой-то момент надо спросить себя, зачем ты делаешь это. Я мог бы найти завтра спонсора, стартовать как команда Мирового тура, тем самым вписав имя страны Израиль в мировой пелотон. И в команде был бы один израильский гонщик для декорации. Но чего мы бы этим достигли?

 

  Никто бы не поверил в эту историю, никто не вдохновился бы велоспортом, ничего бы не изменилось. Вы можете сказать, что то же самое происходит и сейчас, возможно, у меня только пять гонщиков из Израиля, а не 20. Но я верю, что эти ребята пришли в команду в соответствии с правилами. Они участвуют в гонках, они много работают, и не просто едут гонки, а вносят вклад в успех команды. Сейчас израильские гонщики побеждают в гонках в Европе. 25 лет назад такого не было».

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Теги к статье: Israel Cycling Academy Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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Комментарии

  • uran
    Пачи Вила: «Петер Саган стал в ... (2)
    uran-Фото

    Очень насыщенный сезон с 3 пиками формы, думаю в силу возраста скоро пик ТДФ придется опустить.

  • uran
    Жульен Вермот: «Мной интересов ... (2)
    uran-Фото

    И Кэва распиарил с хорошей стороны, мы то привыкли к его роли хулигана.

  • Sezar
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (12)
    Sezar-Фото

    Что-то мне подсказывает, что боится он Фрума или нет на его шансы это не влияет практически никак:).

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (88)
    Earl57-Фото

    Цитата: hodorik
    Парни , что то не нашёл Сивцова Константина куда подписан или продлён???

    Сивцов как был в Бахрейн-Мерида, так там и остается. Контракт у него до конца 2018 года.

  • hodorik
    Трансферные новости пелотона-2 ... (88)
    hodorik-Фото

    Парни , что то не нашёл Сивцова Константина куда подписан или продлён???

  • rude_rider
    Пачи Вила: «Петер Саган стал в ... (2)
    rude_rider-Фото

    да саган уже великий спортсмен

     

    ему все тяжелее теперь выигрывать так как все против сагана в пелотоне

    удел звезд

     

     

  • rude_rider
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (12)
    rude_rider-Фото
    ну а так как вы персональный фанат Нибали то ваша реакция адвокатская то же понятна)))

    суть интервью
    будет готовится через вуелту .окей вуелту едет
    теперь еще два ГТ Джиро или Тур
    если цель его ЧМ то естественно он уже не ставит Тур как саму цель ,остается Джиро

    ну и канечно он не боится фрума.это я так додумал за него
    фрума никто не боится
    все боятся скай
  • Yuriy 17
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (12)
    Yuriy 17-Фото
    У меня нет высказываний про боязнь Нибали.
  • Earl57
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meilleur
    Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

    Нибали много чего может сказать и говорит. Причем реакция на его слова Нибали абсолютно не волнует, о чем он тоже неоднократно говорил. Если кому-то не нравится, то это их проблемы.

    Его интервью относительно Фрума и Скай вызвало бурную дискуссию на сайклинг ньюс, за 2 дня около 500 комментариев. И совершенно понятно, почему на велолайве его переводить не стали, неизбежный в этом случае скандал здешним админам совсем не нужен.

     

  • Meilleur
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (12)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Yuriy 17

    Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

    Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты.
    Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным.
    Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием.
    Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают.

    Странная трактовка событий. Посетитель пишет, что на его взгляд, Нибали боится Фрума, вы же называете это дезинформацией на основании того, что Нибали так не говорил. Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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