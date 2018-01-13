Команда Israel Cycling Academy надеется на приглашение от организаторов Джиро д'Италия-2018

Команда Israel Cycling Academy нацелена бороться за этапы на Джиро д’Италия-2018 в случае, если получит приглашение от организаторов

Первая израильскя проконтинентальная команда Israel Cycling Academy надеется получить приглашение от организаторов для участия в Джиро д’Италия-2018, которая будет стартовать в Израиле. Ран Маргалиот (Ran Margaliot), менеджер команды и её соучредитель, во время первого тренировочного лагеря команды сказал в интервью Cyclingnews, что главной целью команды в случае получения приглашения будет борьба за победы на этапах итальянского Гран-тура.

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Ран Маргалиот: «Со стороны RCS Sport были очень строгие требования, что мы должны добиться приглашения как и все, по спортивному принципу. Именно поэтому мы были активны на трансферном рынке. У нас были слабые места, которые мы постарались заполнить. В этом сезоне у нас не было настоящего горняка. А теперь мы подписали Бена Херманса (перешедшего из команды BMC), очень опытного Рубена Пласу (пришедшего из команды Orica-Scott) и Натана Эрла (Nathan Earle), все они являются сильными горняками.

В прошедшем году у нас также не было топового спринтера. У нас был Михель Райм (Mihkel Raim), который добился некоторых результатов но теперь в команде будут выступать Сондре Хольст Энгер (Sondre Holst Enger) и Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli). Да, они не Кэв и не Грайпель, но однажды смогут достичь такого уровня. Возможно, не Кристиан, но для Сондре это реально.

Наша команда приобрела опыт. Два года назад мы были любительской командой. В прошедшем году у нас появились несколько более зрелых гонщиков, а сейчас в команде Рубен Пласа, которому 37 лет, он «дедушка», мне нравится такая динамика.

Ран Маргалиот считает, что особое значение старта Джиро д’Италия-2018 в Израиле в том, что жители страны узнают об итальянском Гран-туре и велоспорте.

«Мы должны каждому объяснить, что такое Джиро. Никто этого не знает, они не знают о велоспорте. Мы должны сделать так, чтобы старт гонки стал поворотной точкой для велоспорта Израиля.

Если команда Israel Cycling Academy останется такой, какая она есть, то и велоспорт Израиля останется таким же. Мы хотим изменений в израильском велоспорте с настоящими гонщиками, тренерами, инфраструктурой. Сейчас самое важное – инвестировать в это.

Если команда сможет принять участие в Джиро д’Италия, без сомнения, я возьму в состав гонщика из Израиля. В этом состоит одна из миссий команды. В какой-то момент надо спросить себя, зачем ты делаешь это. Я мог бы найти завтра спонсора, стартовать как команда Мирового тура, тем самым вписав имя страны Израиль в мировой пелотон. И в команде был бы один израильский гонщик для декорации. Но чего мы бы этим достигли?

Никто бы не поверил в эту историю, никто не вдохновился бы велоспортом, ничего бы не изменилось. Вы можете сказать, что то же самое происходит и сейчас, возможно, у меня только пять гонщиков из Израиля, а не 20. Но я верю, что эти ребята пришли в команду в соответствии с правилами. Они участвуют в гонках, они много работают, и не просто едут гонки, а вносят вклад в успех команды. Сейчас израильские гонщики побеждают в гонках в Европе. 25 лет назад такого не было».