Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) лимитировал отставание на последнем из горных этапов юбилейного выпуска Джиро д'Италия-2017. Основные соперники Наиро Кинтана (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Тибо Пино (FDJ) не смогли сбросить 26-летнего голландского гонщика команды Sunweb на Монте Граппа, но им удалось уехать от Дюмулина на финальном подъёме 1-й категории Фоца (Foza). Группа Тома Дюмулина на финише проиграла пятёрке лидеров 15 секунд, но голландский гонщик пересёк финиш 10-м, поэтому победитель этапа Тибо Пино (FDJ) сумел отодвинуть голландца из призовой тройки, поднявшись на 3-е место, а Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) поднялся на 2-ю позицию.

Перед финальной разделкой 21-го этапа Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин, который идёт на 4-й позиции в общем зачёте, проигрывает лидеру Наиро Кинтане 53 секунды, от Винченцо Нибали его отделяет 14 секунд, а от Тибо Пино – 10.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Наиро Кинтана (Movistar): «Лучше на этом месте, чем позади! (Смеётся). Мы пробовали всё. В такой ситуации сложно убедить всю группу работать на максимуме в финале, хотя всем в группе это было одинаково выгодно. Единственное, что важно сейчас, - мы сохранили розовую майку, хотя, конечно, было бы лучше, если бы преимущество перед финальной разделкой было больше. Завтра я отдам все силы, которые остались.

Много раз в трёхнедельной гонке приходится проходить через мучительные моменты, хотя этого не видно со стороны. Очень трудно атаковать или защищать себя в борьбе с гонщиками самого высокого класса.

Сегодня у меня был трудный день. Когда мы создали просвет и уехали от группы Дюмулина, я продавливал изо всех сил, стараясь увеличить разрыв, потому что он – самый главный кандидат на победу на завтрашнем этапе. Я не думал о спринте, победе на этапе или бонусных секундах, а лишь о том, как уехать от него как можно дальше. С ним вместе проводили смены сильные гонщики, и в итоге наше преимущество уменьшилось по сравнению с тем, что мы набрали на вершине подъёма.

Разделка подходит специалистам этой дисциплины. Я же надеюсь защитить себя, потому что выигрываю не так много времени у соперников. Физическая форма у всех примерно на одном уровне, разрывы не будут большими. Дюмулин – самый опасный для меня соперник, Нибали и Пино тоже. Однако, если завтра всё пройдёт нормально, я не должен проиграть много времени. Полагаюсь на усталость после 20 дней жесточайшей гонки, это даст мне небольшой шанс в борьбе против них.

В прошлом у меня были разделки, которые я проезжал хорошо, надеюсь, завтра проеду ещё лучше. Необычно защищать розовую майку в последний день гонки, но я сделаю всё возможное. Я считаю, что могу выиграть, но, конечно, могу и потерять место на подиуме. Всё возможно. Но я не рассматриваю вариант, что меня может не быть на финальном подиуме, моя единственная цель – победа на Джиро д’Италия.

Я не жалею ни о чём, даже о том, что мы позволили Тибо Пино выиграть минуту на этапе в Ортизеи. Когда приезжаешь на гонку в качестве фаворита, несколько раз делаешь выбор. Но мы не машины, не можем контролировать всё. Было бы хорошо, если бы другие гонщики больше работали сменами, но мы все отдали максимум сил. У меня нет сожалений».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Том Дюмулин (Sunweb): «Я всегда буду благодарен и признателен Бауке Моллеме, Бобу Юнгельсу и Адаму Йейтсу за то, что они сделали для меня. Им уже не надо было бороться за общий зачёт, потому что их позиции зафиксированы, поэтому они помогали мне. Я очень счастлив и благодарен им.

Я давно знаю Йейтса, Юнгельса и Моллему, мы всегда ладили и отлично сработались.

Наконец, горы закончились. Я очень рад, потому что нога шла лучше, что снова день прошёл хорошо. Разрывы на завтрашней разделке не будут такими большими, как на предыдущей индивидуальной гонке на время, так что я просто должен бороться за каждую секунду. Цель достижима, но после трёх недель гонки и тяжёлой горной недели завтра всё может случиться. Я очень устал, и все устали, так что разделка завтра может получиться очень нетипичной. Я просто сконцентрируюсь на своей гонке, и посмотрим на финише, что получится».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Сегодня с самого начала гонка пошла быстро, уже перед первым подъёмом. И это ещё больше осложнило этап. Мы проехали Монте Граппу очень быстро, команда Katusha-Alpecin задавали высокую скорость, каждый старался увеличить разрыв с Томом. Я пытался, пытался ехать за Кинтаной.

Думаю, самые большие поздравления заслужил Пино, потому что он великолепно спринтовал. На финальном повороте, когда Пино атаковал, я находился не на той стороне дороги, поэтому не смог сесть за ним. Он ускорился очень хорошо, мне же не хватило времени.

Я всегда борюсь до последнего, но не всегда срабатывает».