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Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) лимитировал отставание на последнем из горных этапов юбилейного выпуска Джиро д'Италия-2017. Основные соперники Наиро Кинтана (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Тибо Пино (FDJ) не смогли сбросить 26-летнего голландского гонщика команды Sunweb на Монте Граппа, но им удалось уехать от Дюмулина на финальном подъёме 1-й категории Фоца (Foza).  Группа Тома Дюмулина на финише проиграла пятёрке лидеров 15 секунд, но голландский гонщик пересёк финиш 10-м,  поэтому победитель этапа Тибо Пино (FDJ) сумел отодвинуть голландца из призовой тройки, поднявшись на 3-е место, а Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) поднялся на 2-ю позицию.  

 

 Перед финальной разделкой 21-го этапа Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин, который идёт на 4-й позиции в общем зачёте, проигрывает лидеру Наиро Кинтане 53 секунды, от Винченцо Нибали его отделяет 14 секунд, а от Тибо Пино – 10.

 

Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

  PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Лучше на этом месте, чем позади! (Смеётся). Мы пробовали всё. В такой ситуации сложно убедить всю группу работать на максимуме в финале, хотя всем в группе это было одинаково выгодно. Единственное, что важно сейчас, - мы сохранили розовую майку, хотя, конечно, было бы лучше, если бы преимущество перед финальной разделкой было больше. Завтра я отдам все силы, которые остались.

 

Много раз в трёхнедельной гонке приходится проходить через мучительные моменты, хотя этого не видно со стороны. Очень трудно атаковать или защищать себя в борьбе с гонщиками самого высокого класса.

 

  Сегодня у меня был трудный день. Когда мы создали просвет и уехали от группы Дюмулина, я продавливал изо всех сил, стараясь увеличить разрыв, потому что он – самый главный кандидат на победу на завтрашнем этапе. Я не думал о спринте, победе на этапе или бонусных секундах, а лишь о том, как уехать от него как можно дальше. С ним вместе проводили смены сильные гонщики, и в итоге наше преимущество уменьшилось по сравнению с тем, что мы набрали на вершине подъёма.

 

  Разделка подходит специалистам этой дисциплины. Я же надеюсь защитить себя, потому что выигрываю не так много времени у соперников. Физическая форма у  всех примерно на одном уровне, разрывы не будут большими. Дюмулин – самый опасный для меня соперник, Нибали и Пино тоже. Однако,  если завтра всё пройдёт нормально, я не должен проиграть много времени. Полагаюсь на усталость после 20 дней жесточайшей гонки, это даст мне небольшой шанс в борьбе против них.

 

  В прошлом у меня были разделки, которые я проезжал хорошо, надеюсь, завтра проеду ещё лучше. Необычно защищать розовую майку в последний день гонки, но я сделаю всё возможное. Я считаю, что могу выиграть, но, конечно, могу и потерять место на подиуме. Всё возможно. Но я не рассматриваю вариант, что  меня может не быть на финальном подиуме, моя единственная цель – победа на Джиро д’Италия.

 

 Я не жалею ни о чём, даже о том, что мы позволили Тибо Пино выиграть минуту на этапе в Ортизеи. Когда приезжаешь на гонку в качестве фаворита,  несколько раз делаешь выбор. Но мы не машины, не можем контролировать всё. Было бы хорошо, если бы другие гонщики больше работали сменами, но мы все отдали максимум сил. У меня нет сожалений».

 

 Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «Я всегда буду благодарен и признателен Бауке Моллеме, Бобу Юнгельсу и Адаму Йейтсу за то, что они сделали для меня. Им уже не надо было бороться за общий зачёт, потому что их позиции зафиксированы, поэтому они помогали мне. Я очень счастлив и благодарен им.

Я давно знаю Йейтса, Юнгельса и Моллему, мы всегда ладили и отлично сработались.

 

  Наконец, горы закончились. Я очень рад, потому что нога шла лучше, что снова день прошёл хорошо. Разрывы на завтрашней разделке не будут такими большими, как на предыдущей индивидуальной гонке на время, так что я просто должен бороться за каждую секунду.  Цель достижима, но после трёх недель гонки и тяжёлой горной недели завтра всё может случиться. Я очень устал, и все устали, так что разделка завтра может получиться очень нетипичной. Я просто сконцентрируюсь на своей гонке, и посмотрим на финише, что получится».

 

 Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Винченцо Нибали о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

 Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Сегодня с самого начала гонка пошла быстро, уже перед первым подъёмом. И это ещё больше осложнило этап. Мы проехали Монте Граппу очень быстро, команда Katusha-Alpecin задавали высокую скорость, каждый старался увеличить разрыв с Томом. Я пытался, пытался ехать за Кинтаной.

  Думаю, самые большие поздравления заслужил Пино, потому что он великолепно спринтовал. На финальном повороте, когда Пино атаковал, я находился не на той стороне дороги, поэтому не смог сесть за ним. Он ускорился очень хорошо, мне же не хватило времени.

Я всегда борюсь до последнего, но не всегда срабатывает».

 

 

Стартовый протокол разделки на 21 этапе Джиро д'Италия-2017

Результаты 20 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур

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Комментарии

  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    крыс хрум-Фото
    Дык хвоста то нету. Да, налоели склоки легче надо относится.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    Mikael-Фото
    Ну у тебя бы я сидеть на хвосте точно не стал)

    Шутка конечно. Каждому свое. Завтра будет большой день.
  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    крыс хрум-Фото

    А прикольно было бы всем составом писателей гонку проехать. Какие были бы атаки! Как вертушку бы вертели! Нынешним бы гонцам такое рвение! Да не тот нынче народ пошел,не тот.

     

  • Nebanderas80
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    Nebanderas80-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    сегодня было видно,какой ОГРОМНОЙ ценой сняли ВЧЕРА розовую майку с Тома.
    по сути все команды положили на это своих грегари.
    вчерашний успех был,по сути,Пирровым,ну,мож кто сечет в истории.
    а сегодня всё было по плану Тома.
    и ногу сохранил и много не проиграл.
    Кинтана УЖАСЕН((((((((
    ему было нужно БОЛЬШЕ всех и он работал меньше всех.
    он просто неадекват(
    и ведь было видно после финиша-сил у него вагон.
    наверное завтра в него вселиццо дух Канчеллары)
    колесник он(
     
    Ильнур молодец.
    он ДОЛЖЕН завтра заехать на подиум.
    смелые должны побеждать.
    сильнее всех на этапе был Пино он и победил по праву.
    ему бы еще разума-и был бы отрыв от Тома в минуту.
    Нибали? не,не слышал.
    но раздельщик он классный.
     
    Катюша в кои то веки меня порадовала.
    бились ребята,укатали в конечном итоге сами себя,но хоть попробовали.
    в общем это одна из самых ЭПИЧНЫХ Джиро,которые я видел.
     
    Эты Вы неадекват, уважаемый. Кто Вы в велоспорте и кто Кинтана?
  • botan
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    botan-Фото
    Судя по картинке, больше всего шансов у двоих парней, тех кто повыше... Меньше всех, у кого буква "М" на спине biggrin Ребус решен!
  • botan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (35)
    botan-Фото
    " понял что не укатать ему Тома в горах, вот и экономился по максимуму, готовясь к последней разделке."

    Вообще не укладывается в голове ))) Допустим у Тома не было бы того "кризиса" на 16-м этапе... и сейчас бы он вез Кинтане примерно 1,5 минуты. И как по вашему Кинтана собирался экономясь, отыграть этот гандикап у топового раздельщика?
  • uran
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (35)
    uran-Фото
    Кинтана 90% успеха-работа команды, у остальных процент чуть меньший. Вот почему Том заслужил победу и любовь болельщиков.
  • botan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (35)
    botan-Фото
    Не его это профиль, был бы небольшой тягун, тогда да. А под скат и на равнине нужно помощнее быть, чем Вася.Этап под Канчу и Мартина. Но их нету.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    EL-Fenomeno-Фото

    Там кто писАл, что ТД должен цистерну пива Юнгельсу после окончания Джиро, ну если такие пошли расклады, тогда уже и Моллеме с Крюйсвиком по ящику тоже))
    Кстати, вот всем вам головоломка-ребус на ночь this declare

    Жакрая концовочка Джиры... heat

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    Sezar-Фото

    Я вот не думаю, что победа дастся Тому малой кровью. Усталость, спад, постоянные неприятные сюрпризы, "разделка жизни" Наиро:), нееет, все будет совсем не просто. Хотявыглядит просто :). Также думаю, что у Закарина есть шансы на подиум. Ну и да, Ян Хирт-реально крут! Вот бы кого в Ажидуар. Ну или в Астану. Ну или Тома в горах возить.

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