Стартовый протокол разделки на 21 этапе Джиро д'Италия-2017

Сначала хотел заЦитировать человек 5-6 по разным мнениям и ситациям этапа, но пока осилил все коменты в ленте перехотелось))

По этому сегодня буду предельно кратким:

- этап красивый (минус всем кто пишет 'колхоз на Монте Граппе' и всё-такое)

- плюс всем кто респектнул и отметил КАТЮШУ на этапе (это вам не РусВело)

- генеральщики этой Джиро все молодци и каждого по своему жаль так как у всех есть свои минусы и недостатки (именно так, жаль даже Кинтану, который правильно подметили то и делал что махал локтями, и крутил пальцами "вертушку" для общей работы так сказать).





Пускай на этапе №21 выиграет сильнейши на этой Джиро РАЗДЕЛЬЩИК, главное чтобы никто не упал, и сломался. Ну а сам гранд-тур пускай берёт тот кто БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАСЛУЖИЛ по сумме всех этих 20 дней баталий - выбирайте)



P.S.

НК хочет аля К.Састре на ТдФ проехать разделку жизни на 21-м этапе Джиро:

Nairo Quintana - "I need the best time trial of my life"