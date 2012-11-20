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Наиро Кинтана и Винченцо Нибали о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана и Винченцо Нибали о тактике и атаках на 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

  Атаки колумбийского гонщика команды Movistar Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) и итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) на 18-м этапе Джиро д’Италия-2017 не принесли результата, и оба гонщика финишировали вместе со своим основным соперником – Томом Дюмулином (Sunweb).

 

Наиро Кинтана и Винченцо Нибали о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мы должны были атаковать, и вся команда работала, как и ожидалось, чтобы я смог ускориться. Этап получился быстрым и тяжёлым, мои товарищи по команде проделали огромную работу, чтобы оживить его. Мы несколько раз пытались уехать, разыгрывали наши карты, но не смогли выиграть время у лидера. Дюмулин отлично защищался, а также иногда находил временных союзников из тех соперников, чья работа на себя совпадала с его интересами.

 

  Мы снова финишировали с одним временем, но будем надеяться, что эти тяжёлые этапы скажутся на его ногах.

 

  Я старался переложить на него ответственность за преследование Поццовиво и Пино, потому что, прежде всего, он лидер гонки, пусть даже эти гонщики и выиграли у нас время. Как я говорил раньше, Дюмулин доказал, что находится в отличной форме.

 

  Если честно, здесь все идут на пике формы, мы почти равны. Остаётся два дня, мы должны продолжать попытки, если возможно, попробуем задолго до финиша, несмотря на то, что завтра финиш будет совсем другим. Ничего другого не остаётся, мы должны объединить наши силы и атаковать».

 

 Наиро Кинтана и Винченцо Нибали о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

   Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Меня не заботит, что сказал Дюмулин, он немного самонадеянный. Ему лучше быть поосторожнее, потому что если мы отпустим других, то и он тоже может потерять подиум. Если должен что-то сказать, говори это в Милане, когда выиграешь. Ему не стоит ожидать, что мы с Кинтаной будем преследовать гонщиков, идущих на 4-м и 5-м местах. В противном случае, мы бы привезли его в кресле до Милана.

 

  Думаю, ему лучше продолжать бороться и твёрдо стоять на земле. Я никогда не был дерзким, а ему лучше меньше говорить. Он разве не знает, что такое карма? Что посеешь, то и пожнёшь...

 

  Мы пытались атаковать, но это было нелегко. Мы как будто играли в шахматы. Эти подъёмы ему, возможно, подходили, потому что он мог на них проявлять свою мощность.

 

  Сегодня Дюмулину повезло. Наша с командой Movistar тактика была идеальной. Мы отправили наших гонщиков в отрыв, потом атаковали на Пассо Гардена, но спуск был не сразу, он успел закрыть просвет. Это как игра в шахматы, которая идёт каждый день.

 

  Завра ещё один трудный этап, мы будем пытаться ещё. Выиграть Джиро д’Италия очень сложно, потому что до настоящего момента Дюмулин был почти безупречен. Но гонка ещё не закончена».

 

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Винченцо Нибали Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. сервело

    Сегодня, 02:04 | Регистрация: 28.08.2016

    кое-кто такой смелый только потому что он дома и его защищает толпа

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:35 | Регистрация: 4.07.2013

    Такое впечатление, что Кинтана и Нибали хнычут как два побитых мальчика ))
    У Тома ничего подобного не было даже после 16-го этапа )

    Кинтана вообще слишком много на себя берет в последнее время )
    Почувствовал себя идолом? Боссом? )))

    Два Супергонщика обиделись на то, что этот пацан им ноги не целует,
    голым перед ними не ходит И не приносит победу на блюдечке с голубой каёмочкой ) )

    1. Имя: Сергей

      Fedorov79

      Сегодня, 02:40 | Регистрация: 20.04.2017

      А что такого собственно сказал Кинтана? Вот Нибали, да, резко ответил.

  3. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 02:38 | Регистрация: 20.11.2012

    не вижу ничего особенного в словах Кинтаны. Нормальная совершенно реакция

     

    интервью Нибса кошмарное. "Ему повезло!" Ну-ну. Похоже, обычное хладнокровие Нибсу изменило - впрочем, это лишь плюс его соперникам.

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 03:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Кинтана приехал на Джиро с целью взять и Джиро и ТДФ?
    Думал, можно экономно взять сотый гран-при Италии,
    чтобы потом выйти на пик формы к Туру?
    Теперь он понимает, насколько заблуждался?


    Для Fedorov79:

    КИНТАНА (цитирую):
    "Дюмулин отлично защищался, а также иногда находил временных союзников из тех соперников, чья работа на себя совпадала с его интересами."
    И ЕЩЕ:
    "Я старался переложить на него ответственность за преследование Поццовиво и Пино"



    А что же ты, Великий Кинтана ничего не предпринял, не нашел себе союзников, чья работа на себя совпадала бы с ТВОИМИ интересами? Все, что ты сделал - старался переложить ответственность на Димулена ))
    И кто из них защищался - Димуля или Кинтана - Большой вопрос.



    Не терплю таких людей, как Кинтана. Прошу прощения. Наболело )

    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Сегодня, 03:20 | Регистрация: 20.11.2012

      так это не критика, а похвала. Очень важно в велоспорте находить союзников и ответственность перекладывать, заставляя соперника работать. У Тама получилось, а у Кинтаны не очень, и никого он в этом не винит. все правильно сказал. Он же не заявил, что Тому просто повезло.

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 03:26 | Регистрация: 4.07.2013

    Всем хорошего Дня завтра! И Кинтане тоже! ) Джиро осталось совсем немного! 



    Цитата: sixpack
    так это не критика, а похвала


    Не в этом случае.

  6. Rokka

    Сегодня, 03:28 | Регистрация: 23.01.2016

    Я всегда к Нибали относился хорошо, но после этих слов я пересмотрю своё отношение к нему. Уже подтверждая тот факт, что они с мувистаром объединились против Тома, у кого команда посередине этапа умирает даёт понять что и Нибали и Кинтана по одиночке не дышат. Даже при своих мега командах, построенных вокруг них. А Том молодец, показал что он не мальчик для битья. Теперь я тоже надеюсь что и индеец и постаревшая акула потеряют подиум, который займут Ильнур, Тибо или же Пуличино.

    А Том надеюсь понимает что ему нужна команда. Либо Санвеб будет набирать состав для него, либо же стоит задуматься о переходе. В Астану)))

  7. Имя: юрий

    крыс хрум

    Сегодня, 04:51 | Регистрация: 11.03.2017

    Команду Кинтане посильнее бы надо, ух бы он тогда всем показал

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5 - 28 мая 2017

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Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • sixpack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (25)
    sixpack-Фото
    я утрировал. не уйдет Нибс на этом участке.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (25)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    А Контадор похож?)) а ведь были у него подобные атаки) в том то и вся разница.
  • крыс хрум
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (9)
    крыс хрум-Фото

    Команду Кинтане посильнее бы надо, ух бы он тогда всем показал

  • крыс хрум
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (25)
    крыс хрум-Фото
    Дай как говорится бог Тен Даму перезагрузиться,очень мне нравится этот парень, только слился он сегодня скорее поздно уже заехав в красное. Пересмотрите кадры когда он сваливает.
  • крыс хрум
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (25)
    крыс хрум-Фото
    Простите за поправку но скорее силами Гонсалвеша.
  • Rokka
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (9)
    Rokka-Фото
    Я всегда к Нибали относился хорошо, но после этих слов я пересмотрю своё отношение к нему. Уже подтверждая тот факт, что они с мувистаром объединились против Тома, у кого команда посередине этапа умирает даёт понять что и Нибали и Кинтана по одиночке не дышат. Даже при своих мега командах, построенных вокруг них. А Том молодец, показал что он не мальчик для битья. Теперь я тоже надеюсь что и индеец и постаревшая акула потеряют подиум, который займут Ильнур, Тибо или же Пуличино.

    А Том надеюсь понимает что ему нужна команда. Либо Санвеб будет набирать состав для него, либо же стоит задуматься о переходе. В Астану)))
  • VeloVelo
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Всем хорошего Дня завтра! И Кинтане тоже! ) Джиро осталось совсем немного! 



    Цитата: sixpack
    так это не критика, а похвала


    Не в этом случае.

  • sixpack
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (9)
    sixpack-Фото
    так это не критика, а похвала. Очень важно в велоспорте находить союзников и ответственность перекладывать, заставляя соперника работать. У Тама получилось, а у Кинтаны не очень, и никого он в этом не винит. все правильно сказал. Он же не заявил, что Тому просто повезло.
  • VeloVelo
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Кинтана приехал на Джиро с целью взять и Джиро и ТДФ?
    Думал, можно экономно взять сотый гран-при Италии,
    чтобы потом выйти на пик формы к Туру?
    Теперь он понимает, насколько заблуждался?


    Для Fedorov79:

    КИНТАНА (цитирую):
    "Дюмулин отлично защищался, а также иногда находил временных союзников из тех соперников, чья работа на себя совпадала с его интересами."
    И ЕЩЕ:
    "Я старался переложить на него ответственность за преследование Поццовиво и Пино"



    А что же ты, Великий Кинтана ничего не предпринял, не нашел себе союзников, чья работа на себя совпадала бы с ТВОИМИ интересами? Все, что ты сделал - старался переложить ответственность на Димулена ))
    И кто из них защищался - Димуля или Кинтана - Большой вопрос.



    Не терплю таких людей, как Кинтана. Прошу прощения. Наболело )

  • Fedorov79
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (9)
    Fedorov79-Фото
    А что такого собственно сказал Кинтана? Вот Нибали, да, резко ответил.

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