 Наиро Кинтана и Винченцо Нибали о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана и Винченцо Нибали о тактике и атаках на 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

Атаки колумбийского гонщика команды Movistar Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) и итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) на 18-м этапе Джиро д’Италия-2017 не принесли результата, и оба гонщика финишировали вместе со своим основным соперником – Томом Дюмулином (Sunweb).

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Наиро Кинтана (Movistar): «Мы должны были атаковать, и вся команда работала, как и ожидалось, чтобы я смог ускориться. Этап получился быстрым и тяжёлым, мои товарищи по команде проделали огромную работу, чтобы оживить его. Мы несколько раз пытались уехать, разыгрывали наши карты, но не смогли выиграть время у лидера. Дюмулин отлично защищался, а также иногда находил временных союзников из тех соперников, чья работа на себя совпадала с его интересами.

Мы снова финишировали с одним временем, но будем надеяться, что эти тяжёлые этапы скажутся на его ногах.

Я старался переложить на него ответственность за преследование Поццовиво и Пино, потому что, прежде всего, он лидер гонки, пусть даже эти гонщики и выиграли у нас время. Как я говорил раньше, Дюмулин доказал, что находится в отличной форме.

Если честно, здесь все идут на пике формы, мы почти равны. Остаётся два дня, мы должны продолжать попытки, если возможно, попробуем задолго до финиша, несмотря на то, что завтра финиш будет совсем другим. Ничего другого не остаётся, мы должны объединить наши силы и атаковать».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Меня не заботит, что сказал Дюмулин, он немного самонадеянный. Ему лучше быть поосторожнее, потому что если мы отпустим других, то и он тоже может потерять подиум. Если должен что-то сказать, говори это в Милане, когда выиграешь. Ему не стоит ожидать, что мы с Кинтаной будем преследовать гонщиков, идущих на 4-м и 5-м местах. В противном случае, мы бы привезли его в кресле до Милана.

Думаю, ему лучше продолжать бороться и твёрдо стоять на земле. Я никогда не был дерзким, а ему лучше меньше говорить. Он разве не знает, что такое карма? Что посеешь, то и пожнёшь...

Мы пытались атаковать, но это было нелегко. Мы как будто играли в шахматы. Эти подъёмы ему, возможно, подходили, потому что он мог на них проявлять свою мощность.

Сегодня Дюмулину повезло. Наша с командой Movistar тактика была идеальной. Мы отправили наших гонщиков в отрыв, потом атаковали на Пассо Гардена, но спуск был не сразу, он успел закрыть просвет. Это как игра в шахматы, которая идёт каждый день.

Завра ещё один трудный этап, мы будем пытаться ещё. Выиграть Джиро д’Италия очень сложно, потому что до настоящего момента Дюмулин был почти безупречен. Но гонка ещё не закончена».