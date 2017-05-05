VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Наиро Кинтана, Тибо Пино, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана, Тибо Пино, Винченцо Нибали в топ-5 общего зачёта после 10-го этапа Джиро д’Италия-2017

 

 

  Наиро Кинтана (Movistar) потерял на 39,8км разделке 10-го этапа Джиро д’Италия-2017 больше, чем ожидал, отдал розовую майку лидера и спустился на 2-ю позицию в общем зачёте, где теперь проигрывает победителю этапа Тому Дюмулину 2:23. Тибо Пино (FDJ) потерял позицию в тройке лучших генеральной классификации и после индивидуальной гонки на время занимает 4-е место, уступая Дюмулину 2:40. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) замыкает топ-5 общего зачёта, в котором идёт на 5-й позиции и уступает Дюмулину 2:47.

 

Наиро Кинтана, Тибо Пино, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мы проиграли больше, чем думали, хотя нога у меня шла хорошо. Было очень ветрено, что играло против меня. Я всё время держал в голове, что Дюмулин сможет набрать большое преимущество, что он и сделал благодаря великолепному выступлению. Он просто показал, каким отличным специалистом разделки является. Также он показал, что прекрасно проходит подъёмы, так что, возможно, на данный момент он самый главный соперник в борьбе за розовую майку. Нибали тоже выглядит сильным.

 

  Мы посмотрим, будем следить за соперниками, искать новую стратегию, в следующие несколько дней отыгрывать назад потерянное. Всегда тяжело проглатывать горечь, когда теряешь майку лидера, но наша команда сильна, я в хорошей форме, все горы Джиро д’Италия ещё впереди, мы продолжим бороться».

 

 

Тибо Пино (FDJ): «Было нелегко. Я просто чувствовал себя не очень хорошо, не мог набрать хорошей скорости. Моё выступление было средним».

 

Наиро Кинтана, Тибо Пино, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана, Тибо Пино, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д'Италия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Я ехал, опираясь на ощущения, потому что велокомпьютер не показывал никаких параметров. Знал только текущую скорость, и ничего больше. Поэтому старался удерживать высокий темп, распределить усилия. Я знал, что когда приеду в финишный город, начнётся встречный ветер, и тогда надо начинать продавливать по максимуму. Паоло Слонго по радио говорил мне показатели частоты педалирования, потому что, как я уже говорил, на моём компьютере ничего не было. И он говорил мне, какое число оборотов педалей я делаю в минуту, и я старался удерживать этот ритм до финиша».

 

 

 

Результаты 10-го этапа Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Наиро Кинтана Тибо Пино Винченцо Нибали Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Этап для отрыва, борьба за горную майку. Генералы будут отдыхать и пасти друг друга. 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото

    Курдюков - «Голос велоспорта». И этим всё сказано.
    Сергей, Спасибо Вам за все ваши (наши) гонки в эфире!
    И Удачи во всех Ваших хороших делах!


    Кто-то минус поставил. Нашлась же хомячина ))

     

  • Khan
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (28)
    Khan-Фото

    Всё проверяемо. Открываем лайв на сайклингньюзе и читаем лайв того этапа (очень жаль, что наш лайв не сохранился, но в 12 году с ним как раз были проблемы насколько я помню).

     

    Первое что хочу отметить это четвёртый этап. Не 20-й и даже не 14-й. Я бы на месте Унсуэ маечку-то сбагрил.

     

    http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-espana-2012/stage-4/live-report/

     

    Читаем:

    14:56:56 BST

    68.6km remaining from 160.6km Movistar's chase has now eased off and the gap to the break is 12:11. If there isn't a reaction soon then this group could well stay away to the finish.

     

    15:27:21 BST
    It's  not having much of an effect though and the gap has gone out to 13:16

     

    За полчаса отрыв накинул минуту.

     

    15:41:04 BST
    Sky and Katusha have moved closer to the front but they're just rolling along at the moment.

    15:47:38 BST
    Movistar's reluctance to commit to the chase is interesting. It looks like they're content to let the lead slip onto another rider's shoulders and therefore save their energies for another day.

     

    Скай и Катюша подтягиваются, что нормально для команды с генеральщиком, но в погоне не участвуют. Потом англичанин отмечает то, что отмечал и я перед ссылкой. И следующее же сообщение:

     

    15:51:06 BST
    There's been a big crash and Valverde is among the riders in trouble.

    Flecha (Скаевец на тот момент) has attacked and upped the pace.
    15:52:00 BST
    Stannard is now drilling the pace on the front of the bunch as Valverde gets a new bike. A number of his teammates have come down too. Sky are taking advantage now, setting the pace on the front of the bunch.
    15:53:03 BST
    The crash occurred right at the front but Sky are looking to take advantage

     

    Далее читаем:

    15:58:51 BST
    Katusha have cooled their work on the front so it's just Sky on the front. I'm playing devil's advocate but do marginal gains include taking advantage when the race leader crashes? (По меньшей мере 7 минут Катюша и Скай натягивали вдвоём, потом остался только скай)

     

    Далее уже не совсем показательно. Момент, так сказать заигран, но уровень скаевской погони показывает это:

    16:15:05 BST
    The gap to the five leaders is 6:44. (За 50 минут слетело почти 7 минут, при том, что до 15:51 активных действий не было, т.е. можно считать что 7 минут слетели за 25 минут погони)

     

    Как-то не особо верится, что Катюша и Скай курили бамбук, болтали ногами, а потом такие: "Ёмана, тут же отрыв едет с красной майкой, а мы и не заметили, щас будем догонять". И по чистому совпадению они это решили как раз в момент падения красной майки. Ну вот так звёзды сошлись. Счастливый случай.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин: «На последних 10 ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Браво! Браво! Браво, Томми! Потрясающая победа! 

  • VeloVelo
    Том Скуйиньш сошёл с Тура Кали ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Том, ты классный гонщик! Здоровья тебе!   

  • VeloVelo
    Том Скуйиньш сошёл с Тура Кали ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Сейчас всё хорошо?

  • LuckyNovik
    Том Дюмулин: «На последних 10 ... (3)
    LuckyNovik-Фото

    Дюмолан - красава - победил!!! Томас всем всё доказал, после такого страшного падения на девятом этапе!!! Кинтана хапнул!!! Что ещё может быть лучше???!!! Это пока лучший этап на Джиро!!!

  • Михаил
    Том Дюмулин: «На последних 10 ... (3)
    Михаил-Фото

    Том победит. Это его горнка!

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (46)
    Cyrill-Фото

    Сейчас прикинул по оставшимся этапам - этапов пять есть у Кинтаны. Первый - уже завтра, надо что-то придумывать. Про этап с Оропой - слабо верится, что там Кинтаныч отыграет много, а вот в следующий вторник надо конечно тряхануть пелотон и Томика :)

  • stalcker23
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (46)
    stalcker23-Фото

    Кто куда капнул то?) либо я смотрел другую гонку, либо на блокхаусе все остались по одному, а ктото из топов уже отстал даже, а кинтана был с двумя гонцами до конечной атаки? Или НЕ КАПНУЛИ это когда как мапей всей толпой в топ10

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 мая

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)

Sonny Colbrelli (Bahrain Merida)

Greg Van Avermaet (BMC Racing Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (118)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)