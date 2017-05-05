Наиро Кинтана, Тибо Пино, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана, Тибо Пино, Винченцо Нибали в топ-5 общего зачёта после 10-го этапа Джиро д’Италия-2017

Наиро Кинтана (Movistar) потерял на 39,8км разделке 10-го этапа Джиро д’Италия-2017 больше, чем ожидал, отдал розовую майку лидера и спустился на 2-ю позицию в общем зачёте, где теперь проигрывает победителю этапа Тому Дюмулину 2:23. Тибо Пино (FDJ) потерял позицию в тройке лучших генеральной классификации и после индивидуальной гонки на время занимает 4-е место, уступая Дюмулину 2:40. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) замыкает топ-5 общего зачёта, в котором идёт на 5-й позиции и уступает Дюмулину 2:47.

Наиро Кинтана (Movistar): «Мы проиграли больше, чем думали, хотя нога у меня шла хорошо. Было очень ветрено, что играло против меня. Я всё время держал в голове, что Дюмулин сможет набрать большое преимущество, что он и сделал благодаря великолепному выступлению. Он просто показал, каким отличным специалистом разделки является. Также он показал, что прекрасно проходит подъёмы, так что, возможно, на данный момент он самый главный соперник в борьбе за розовую майку. Нибали тоже выглядит сильным.

Мы посмотрим, будем следить за соперниками, искать новую стратегию, в следующие несколько дней отыгрывать назад потерянное. Всегда тяжело проглатывать горечь, когда теряешь майку лидера, но наша команда сильна, я в хорошей форме, все горы Джиро д’Италия ещё впереди, мы продолжим бороться».

Тибо Пино (FDJ): «Было нелегко. Я просто чувствовал себя не очень хорошо, не мог набрать хорошей скорости. Моё выступление было средним».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Я ехал, опираясь на ощущения, потому что велокомпьютер не показывал никаких параметров. Знал только текущую скорость, и ничего больше. Поэтому старался удерживать высокий темп, распределить усилия. Я знал, что когда приеду в финишный город, начнётся встречный ветер, и тогда надо начинать продавливать по максимуму. Паоло Слонго по радио говорил мне показатели частоты педалирования, потому что, как я уже говорил, на моём компьютере ничего не было. И он говорил мне, какое число оборотов педалей я делаю в минуту, и я старался удерживать этот ритм до финиша».