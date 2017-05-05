Наиро Кинтана, Винченцо Нибали, Тибо Пино, Бауке Моллема о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

14-й этап Джиро д’Италия-2017 с горным финишем перекроил генеральную классификацию на единственном подъёме дня 1-й категории Оропа. Колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана сохранил 2-ю позицию в общем зачёте, но увеличил отставание от лидера Тома Дюмулина (Sunweb) на 24 секунды, которому теперь проигрывает 2:47. Бауке Моллема (Trek-Segafredo) выпал из тройки лучших, так как финишировал через 1:44 после победителя. Тибо Пино (FDJ), хотя и финишировавший через 35 секунд после победителя этапа, сумел подняться на третью позицию в генеральной классификации.

Наиро Кинтана (Movistar): «Не на такой итог мы надеялись, думал, что выступлю лучше. Я мощно атаковал, но этого оказалось недостаточно. Сегодня мы увидели способности Тома Дюмулина проходить подъёмы. Я использовал всю силу, чтобы проверить моих соперников, но Дюмулин был очень силён, и прекрасно проходит подъёмы.

В общем, нога отвечала хорошо, как я и ожидал. Этапы третьей недели подходят мне больше, они отличаются от сегодняшнего, где был всего один подъём на финиш».

Винченцо Нибали (Bahrain Merida): «Я называл Дюмулина фаворитом, и не ошибся. Подъём полностью ему подходил, у него большая мощность, он смог продавливать в конце. Я заплатил за свои усилия в финальной части этапа, так же, как было на Блокхаусе. Мне приходится ехать от защиты. Этап с одним подъёмом мне подходит меньше всего. На следующей неделе Джиро д’Италия перейдёт в Альпы, надеюсь там сократить свой просвет в общем зачёте».

Тибо Пино (FDJ): «Сегодня я сразу понял, что у меня не слишком хороший день. Он получился странным - меньше трёх часов гонки. Я просто минимизировал потери. Проехал не супер, но нормально. Самое главное – выносливость, особенно на третьей неделе. Сегодня был первая проба того, что ждёт впереди на третьей неделе. Я уверен в себе. Конечно, сегодня был день, когда чувствовал себя не слишком хорошо. Но мне удалось ограничить потери».

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Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Уровень формы нормальный, но сегодня гонка шла так, что я не мог найти свой ритм. Я боролся и боролся, но не находил ритм, на который надеялся. Я не сумел удержаться в группе генеральщиков, но и не потерял слишком много времени. Думаю, всё под контролем. Я не был в первой группе, но ехал не так далеко от тех соперников, за которыми должен следить. Наша команда находилась в первых рядах на подходе к подъёму, но когда на самом подъёме пошли на полную, мне пришлось их отпустить, потому что я выложился в начале, и шёл на пределе.

Сегодня был не мой тип гонки – весь этап по равнине и крутой подъём в конце. Мне жаль в такой день потерять почти две минуты. Но на протяжении всего этапа я чувствовал себя очень хорошо, был впереди у подножия подъёма, а затем внезапно мне стало тяжело. Но всё решится на следующей неделе».