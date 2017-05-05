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Наиро Кинтана, Винченцо Нибали, Тибо Пино, Бауке Моллема о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана, Винченцо Нибали, Тибо Пино, Бауке Моллема о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

  14-й этап Джиро д’Италия-2017 с горным финишем перекроил генеральную классификацию на единственном подъёме дня 1-й категории Оропа. Колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана сохранил 2-ю позицию в общем зачёте, но увеличил отставание от лидера Тома Дюмулина (Sunweb) на 24 секунды, которому теперь проигрывает 2:47. Бауке Моллема (Trek-Segafredo) выпал из тройки лучших, так как финишировал через 1:44 после победителя. Тибо Пино (FDJ), хотя и финишировавший через 35 секунд после победителя этапа,  сумел подняться на третью позицию в генеральной классификации.

 

Наиро Кинтана, Винченцо Нибали, Тибо Пино, Бауке Моллема о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Наиро Кинтана, Винченцо Нибали, Тибо Пино, Бауке Моллема о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Не на такой итог мы надеялись, думал, что выступлю лучше. Я мощно атаковал, но этого оказалось недостаточно. Сегодня мы увидели способности Тома Дюмулина проходить подъёмы. Я использовал всю силу, чтобы проверить моих соперников, но Дюмулин был очень силён, и прекрасно проходит подъёмы.

  В общем, нога отвечала хорошо, как я и ожидал. Этапы третьей недели подходят мне больше, они отличаются от сегодняшнего, где был всего один подъём на финиш».

 

  Винченцо Нибали (Bahrain Merida): «Я называл Дюмулина фаворитом, и не ошибся. Подъём полностью ему подходил, у него большая мощность, он смог продавливать в конце. Я заплатил за свои усилия в финальной части этапа, так же, как было на Блокхаусе. Мне приходится ехать от защиты. Этап с одним подъёмом мне подходит меньше всего. На следующей неделе Джиро д’Италия перейдёт в Альпы, надеюсь там сократить свой просвет в общем зачёте».

 

 Тибо Пино (FDJ): «Сегодня я сразу понял, что у меня не слишком хороший день. Он получился странным -  меньше трёх часов гонки. Я просто минимизировал потери. Проехал не супер, но нормально. Самое главное – выносливость, особенно на третьей неделе. Сегодня был первая проба того, что ждёт впереди на третьей неделе. Я уверен в  себе. Конечно, сегодня был день, когда чувствовал себя не слишком хорошо. Но мне удалось ограничить потери».

 

 

Наиро Кинтана, Винченцо Нибали, Тибо Пино, Бауке Моллема о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Уровень формы нормальный, но сегодня гонка шла так, что я не мог найти свой ритм. Я боролся и боролся, но не находил ритм, на который надеялся. Я не сумел удержаться в группе генеральщиков, но и не потерял слишком много времени. Думаю, всё под контролем. Я не был в первой группе, но ехал не так далеко от тех соперников, за которыми должен следить. Наша команда находилась в первых рядах на подходе к подъёму, но когда на самом подъёме пошли на полную, мне пришлось их отпустить, потому что я выложился в начале, и шёл на пределе.

 

  Сегодня был не мой тип гонки – весь этап по равнине и крутой подъём в конце. Мне жаль в такой день потерять почти две минуты. Но на протяжении всего этапа я чувствовал себя очень хорошо, был впереди у подножия подъёма, а затем внезапно мне стало тяжело. Но всё решится на следующей неделе».

 

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Том Дюмулин Винченцо Нибали Бауке Моллема Тибо Пино Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур велоспорт

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото

    Димуля еще не выиграл Джиро,
    а Кинтана и Нибали еще не проиграли, это уж точно.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото
    Это ваши личные ощущения или есть факты?
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    ungvar-Фото
    Возможно. Кинтана не славится сильным чемпионским характером, как у тех же Нибали, Контадора и Фрума. Но вряд ли Том думад об этом сегодня. Он ехал, потому что ехалось. На эмоциях, а не из гроссмейстерского расчета.
  • VeloVelo
    Герант Томас вынужден сойти с ... (30)
    VeloVelo-Фото
    Марина, спасибо. Всё работает!
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Классный этап! Будет жесть. Жаль, не смогу посмотреть.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин и Ильнур Закарин о ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мне нравится настрой Зака. 

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (10)
    Sezar-Фото
    Очередной безыдейный этап, которых так много на этой Джиро. Мне кажется сегодня для Кинтаны пробил момент истины. И он, судя по его интервью после гонки это почувствовал. Это больно-признать, что как гонщик он перестал развиваться с 2013 года. Что избегание малейшего риска может дать ему случайные победы, но это не те победы, которых он и его талант достойны. Ровно год назад перед той же проблемой стоял Нибали. И смог принять как факт, что он может позволить себе не выиграть эту гонку. Сбросил с себя груз обязательств и сразу полетел... Либо Кинтана научится ставить свои цели выше навязанных извне и тогда сможет ставить все на карту как это делает Контадор или тот же Нибали. Либо он так и будет пытаться удержать синицу в руках. Этой дорогой едут с ярмарки. Час мужества пробил на часах Наиро. И по его интервью видно, что он понимает перед каким выбором он стоит.
  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (14)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Калифорнии-2017, у России 0 очков

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Тома и Ильнура.
    Но, Впереди еще жуткая последняя неделя
    на которой может быть всё, что угодно.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап + две майки = БРАВО ТД.
    Первый не итальянец покоривший Оропу. Конечно же могу ошибиться, но кажись даже дон Мигелон не брал две майки за один этап (ещё и с победой на нём). Тепрь я себе представляю что будет творится на Джиро со вторника по субботу. а Мовистар как выяснилось не такой уж хорош как предполагалось (это вам не СКАЙ разлива ТдФ), но Кинтана зол и нервный (хоть по нему и не видно) так что будет "мстить".

    Я не верю и не понимаю как ТД ростом 190см. (да?) удержтися на Мортироло и последующем проходе Стельвио но если даже так, то как говорится в таких случаях "я съем свою шляпу")) "Беда" ТД в том, что его буду атаковать в Доломитах все и вся, кусать, как кусала Астана на Вуэльте 2015. 16-й и 18-й этапы это "сущий ад", но и его надо пережить с честью, достоинством и самое главное с умом...и это касается всех фаворитов.

    С Нибсом что-то неладное творится, было видно кау же после финиша его взбодрил, а скорее поддержал накативший Пеллицо, Винченцо тяжко и натужно финишировал

    Цитата: ungvar
    Ни в Англии, ни в Кенни их тоже нет. Но ведь так бывает.

    опять намёк на Фрумия)

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