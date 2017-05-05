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Наиро Кинтана: «Том Дюмулин сегодня удивил меня»

Наиро Кинтана о 9-м этапе Джиро д’Италия-2017

 

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) взял победу на 9-м этапе Джиро д’Италия-2017  с финишем в подъём 1-й категории и надел розовую майку лидера перед днём отдыха. Это третья победа 27-летнего колумбийского гонщика на этапе итальянского Гран-тура, майку лидера он также надевает не впервые. В 2014 году Кинтана возглавил общий зачёт гонки с 16-го этапа и удержал розовую майку до победного финала.

 

  Команда Movistar задавала скорость в пелотоне на подъезде к Блокхаусу, а на подъёме 1-й категории лишь у Наиро Кинтаны оставалось двое помощников. Колумбийский гонщик несколько раза атаковал и смог уехать от Тибо Пино (FDJ), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) за 4,8 км до финиша. Он быстро создал просвет и уехал от соперников, опередив ближайших преследователей Тибо Пино (FDJ) и Тома Дюмулина (Sunweb) на 24 секунды.

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Это такой великий день! Я хотел показать, что и нога у меня идёт, и мои товарищи по команде великолепны. Сегодня все ребята работали потрясающе, от старта до финиша, и такая работа каждого в команде добавляет мотивации максимально проявить себя.

 

  Всё прошло так, как мы изначально планировали. Мы очень хорошо подготовились к Джиро д’Италия. Я доволен тем, какое преимущество сегодня заработал над очень сильными соперниками и специалистами индивидуальной гонки на время.

 

  Я понимал, что перед разделкой мне необходимо создать запас. После моей первой атаки я увидел, что Пино и Нибали способны поехать за мной, но я продолжил проводить одну атаку за другой, до тех пор, пока, наконец, не образовался просвет. Я выложился полностью, и счастлив, что завершил этап победой, что надел розовую майку перед днём отдыха. Мы довольны тем, какую селекцию провели в группе основных претендентов и выиграли у них секунды.

 

  До конца Джиро д’Италия ещё очень далеко. После разделки посмотрим, было ли полминуты преимущества над Дюмулином слишком много или слишком мало. На данный момент я в порядке, нога идёт, и это самое главное на раннем этапе гонки.  Том Дюмулин сегодня удивил меня тем, как хорошо проехал, и другие мои соперники также сильны, поэтому мне надо быть внимательным, особенно на последней неделе.

 

  Эту победу посвящаю всем болельщикам Латинской Америки и Колумбии, и Микеле Скарпони, об уходе которого я так сильно сожалею, а также моей жене и матери в их день».

 

Результаты 9-го этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Khan
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    Khan-Фото
    Парню катастрофически не везёт с командами.

    На Джиро-15 он был в потрясающей форме, но руководство Астаны по сути у него забрало синюю майку для того, чтобы запрячь его в работу на Ару, который прочно осел на втором месте совершенно без шансов добраться до Контадора.

    Теперь в Скае он возит британцев, включая более слабого горняка Томаса.

    Не знаю, может его всё устраивает, но при его таланте и возможностях быть хоть звёздным, но грегари это очень странно.
  • Khan
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    Khan-Фото

    Вдвое это насколько? Они подвозили на такой скорости, что "вдвое взвинтили" это уже почти полёт должен получаться под 60 км/ч.

    Никто на последних 20 километрах ждать не будет. Даже лидера ГК, не говоря уж о претендентах. Кто тормозил на Кабарге, когда Антон кувыркнулся? Кто тормозил когда Вальверде упал в красной майке на Вуэльте (а я помню кто тогда взвинтил)? Кто Кройсвика ждал на спуске на прошлой Джиро?

  • archi
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    archi-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Ланда, мамма мия столько ухватил за 1 этап, даже с учётом падения..

    По-ходу его вернули за подданным её Величества, как и ожидалось. У Ланды нет шансов на генерал, пока есть британцы

  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    Student-Фото
    Этап получился, что надо, жалко , что с горечью. После того, как лег весь Скай, думал, все Джиро закончено. Но Кинтанане чего выдающегося не показал, привез гроши и не топам. Кто-то верить в Нибали и третью неделю, но у Кинтаны тоже третья неделя сильна, а в Нибали не верю. Уж больно его перекрутило под конец, но сопротивлялся, молодец . надеюсь Томас себя ещё покажет, форма есть, если на разделке себя покажет, то может ещё вернутся , 5 минут не вечность. Пино хорошо, надеюсь подиум его.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ланда, мамма мия pardon столько ухватил за 1 этап, даже с учётом падения..(
    Теперь разве только эпический этап в Доломитах ему взять для сатисфакции и то, если доедет и не сойдёт раньше

    Цитата: Ayrton
    Цитата: Александра

    Мне еще понравилось о Пино: "Либо это второе дыхание, либо последнее издыхание".))

     А да, у СК сегодня много перлов было, особенно про Пино: "он выглядит импозантно, в плане самочувствия." До сих пор думаю, что он хотел имел ввиду?

    А "вело-монах Кинтана"))), а ещё то упоминание о велогонщике, который хочет запустить патлы а-ля в Р.Урана, но не получается пока))

    Вот на Е1 идёт Тур Калфиорнии (1-й этап, LIVE); коментирует Отар М. Молодца, намного лучше чем 2-3 года назад, готовится, старается, но до СК ещё далековато

  • Александра
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    Александра-Фото

    Ланду как-будто кто сглазил. Такое отставание уже не отыграть. Очень обидно, очень.

  • EL-Fenomeno
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, команде СКАЙ не повезло в этом завале дважды: упало куча человек и травмировались оба капитана. И надо было СКАЙевским ребятам колесить именно по левой стороне да ещё и чуть позади Мовистара. Хотя беда в гонке тебя может найти и на ровном месте, так сказать
    А Дюмолину, да, конкретно повезло...пронесло в прямом смысле этого слова.
    А Келдерман то главным грэагари был для Тома...жаль, кстати это он зацепыл моцик или Чад Хага? Вот что написал он в твиттере:

    It was stopped just after a right bend, we couldn't see it till the last moment and could only shout

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    Адриен-Фото

    А что отличного то ? Все как предсказывали, все по "писанному"... Говорилось, что Кинтана вне конкуренции ? Говорилось ! Говорилось, что Дюмулен отлично проводит первую неделю ? Говорилось! Говорилось, что Нибали включается по полной только на третьей неделе ? Говорилось! Говорилось, что Джиро не "любит" Скай ? Говорилось ! И т.д. и т.п. ... Прогнозы сбываются, а это скучно ... Что касается завала, то правы те велогонщики , кто говорили - "Это ЧАСТЬ современного велоспорта, обидно , досадно, но - такова РЕАЛЬНОСТЬ". А что ?! Пока в гонке участвуют мотоциклисты, такие случаи НЕИСКЛЮЧИМЫ. Мы ведь не знаем - почему резко остановился полицейский. Могла быть техническая причина, человеческий фактор, мало ли что или кто помешал. А тут в комментариях - дурак, придурок ... Хочу спросить - А ВЫ ПО ЖИЗНИ ИДЕТЕ НЕ СПОТЫКАЯСЬ ? Сами на дороге ХОТЬ ОДИН РАЗОЧЕК ошибались ? Знаю одно - НЕ СУДИ, ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ! Иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО настанет такой жизненный момент, что и тебя сходу, по максималистки, по "правильному" ОСУДЯТ - не вникая в суть...

  • LuckyNovik
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    LuckyNovik-Фото
    Перед самым подъёмом на Этну на перекрёстке никак не обозначили в какую сторону ехать. В следствии чего произошёл серьёзный завал. Теперь на Блокхаусе перед самым подъёмом недоразвитый мотоциклист сопровождения от организаторов - срочно решил отлить, или что-то типа того. Не знаю как ещё объяснить его безответственные действия. Ну и Мувистаровцы конечно "красавцы" - сразу вдвое скорость взвинтили. Вот те и Фэйр Плэй как говорится. Теперь я знаю точно ПРОТИВ кого болеть!!!
  • protur
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    protur-Фото

    Не люблю спорить, ибо уважаю мнение каждого и его оригинальный взгляд на любые ... аспекты.  Но решил ответить, прошу не обижаться. 

    Спорт всегда улучшается и совершенствуется, как и сами спортсмены и доказательством тому, то что любые рекорды со времнем бьются. И спортсменам из прошлого никак не победить спортменов нашей с вами современности, извиняюсь за штамп. Тут очень много факторов, ну сами все знаете...

    Дюмулан (или вариации его имен...), подчеркиваю, по моему мнению, из той категории райдеров, которые могут выиграть ГТ, тогда, когда от них этого никто не ждет - Х. Райдер, старина Хорнер... на  Вуэльте -15 была его "лучшая песня", но не исполненная до конца. Могло состоятся, но не получилось. Вполне может быть он и возмет ГТ и не одно, но на сегодняшний день - у меня такой взгляд на его перспективы.

    Кинтана спрятался в горах на 2 или 3 месяца, со слов СК, чуть не монахи записался. Если читать (слушать) между строк, то вполне себе он мог  там прятатся не только от журналистов, делайте выводы...

    Спорт давно прошел свой романтический период, и правят там деньги. Бизнес двигает спорт, спорт и спортсмены двигают бизнес, никак иначе. И опять это на мой пессимистический взгляд, кто-то вполне может считать иначе...

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