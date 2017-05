Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

И молодец всё-таки этот Ти Джей, как же старался, и таки взял свою долгожданную "8-летнюю" победу на гранд-туре.

Безумно жаль Ланду. Два королесвких этапа и 2 вторых места причём проигранных на финишной ленточке (скажем так). Но в Милне ему точно быть на подиуме в синей майке лучшего (действительно лучшего) горняка этой Джиро.

К слову, заявление Тома Дюмолина телеканалу РАИ насчёт Нибали и Кинтаны после 18 этапа - ЦИТАТА:

"if they only focus on me it would be nice if they lost their podium spot in Milan"

Короче, мол "пацаны вы как хотите, но что то решайте уже"))