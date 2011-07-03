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Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) защитил розовую майку лидера на горном 18-м этапе Джиро д’Италия-2017. Атаки его основных соперников Наиро Кинтаны (Movistar) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) не смогли выбить 26-летнего голландского гонщика команды Sunweb на перевале Гардена, а на финальном подъёме дня – перевале Пинеи уже сам Том Дюмулин атаковал своих соперников. В итоге тройка лидеров общего зачёта финишировала вместе в той же последовательности, в какой идут в общем зачёте.

 

 

Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

Том Дюмулин (Sunweb): «Не знаю, был ли я сегодня сильнейшим, но определённо держался в группе с несколькими сильнейшими гонщиками. Они атаковали меня, но это не сработало. Сегодня день сложился для меня отлично. Мои соперники мощно атаковали на Гардене, было трудно закрыть просвет, но я сумел. Ни разу не попал в трудную ситуацию.

 

  Но в финале мне не слишком понравилось развитие гонки. Они (Нибали и Кинтана) сконцентрировались только на мне, и старались заставить меня проиграть, вместо того, чтобы самим попытаться выиграть. За почти 4 км до финиша, где была почти равнина, нам троим – мне, Нибали и Кинтане, было бы выгоднее работать вместе. Поэтому я разочарован и злюсь на них.

 

  Очень надеюсь, что при таком ведении гонки они потеряют свои места на подиуме в Милане. Я был бы тогда счастлив.

 

 Если бы другие соперники не приблизились, то это был бы сценарий мечты. Но Тибо Пино выиграл у меня почти минуту просто потому, что Нибали и Кинтана заключили пакт. Конечно, это их право, но мне было бы приятно, если бы они потеряли подиум при таком поведении. Я сегодня чувствовал силы, поэтому решил показать им, что я тоже не сплю.

Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Кинтана был сильнее в подъёмах, иногда я мог за ним усидеть, иногда нет. Та мощность, которую он развил на Блокхаусе – была лучшей за последние годы. Сегодня в конце финального подъёма я смог проверить моих соперников. Я видел, что они устали, но я был в порядке. Хотя они не были достаточно уставшими, чтобы я мог их сбросить.

 

  Пьянкавалло завтра не будет последним препятствием. Этот подъём я знаю лишь по бумаге, впереди два тяжёлых дня. На Вуэльте Испании в 2015 я проиграл всё в последний важный день, так что могу потерять много, если мне будет плохо.

 

  Если я поеду своей скоростью, то смогу лимитировать потери. Я верю в себя. Хотя сомнения тоже присутствуют. Просто стараюсь смотреть на вещи с положительной стороны».

 

Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2017 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 3.07.2011

    Они там скоро все заключат против него пакт. Будут бить всем лесом)). Вот интересно, если он и тогда устоит. кстати, Том нашел еще одно измерение у велобитвы. Вербально-репутационное. Если он бы смолчал, то Нибс постоянно психологически его изматывал, дескать, я готов проиграть, лишь бы ты не выиграл. А Дюмолан искренне и бесхитростно вернул удар. Типа смотрите на этих двух красавцев-сами выиграть не можете, все на что вы способны-это пакостить по мелкому. Ударил правдой по хитроумным манипуляциям. Не зря Нибали так взвился в ответ-его хитрость просчитали, измерили и обратили против него. Я запасаюсь попкорном. Будет весело.

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5 - 28 мая 2017

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Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото
    Кажется, Нибали знает про карму многое )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото

    Очень красивые окрестности Мармолада. Вся Тренто потрясающе красива!
    Хотя бы ради этих доломитовых красот стоит смотреть Джиро. 

  • Sezar
    Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро ... (1)
    Sezar-Фото

    Они там скоро все заключат против него пакт. Будут бить всем лесом)). Вот интересно, если он и тогда устоит. кстати, Том нашел еще одно измерение у велобитвы. Вербально-репутационное. Если он бы смолчал, то Нибс постоянно психологически его изматывал, дескать, я готов проиграть, лишь бы ты не выиграл. А Дюмолан искренне и бесхитростно вернул удар. Типа смотрите на этих двух красавцев-сами выиграть не можете, все на что вы способны-это пакостить по мелкому. Ударил правдой по хитроумным манипуляциям. Не зря Нибали так взвился в ответ-его хитрость просчитали, измерили и обратили против него. Я запасаюсь попкорном. Будет весело.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    EL-Fenomeno-Фото

    И молодец всё-таки этот Ти Джей, как же старался, и таки взял свою долгожданную "8-летнюю" победу на гранд-туре.

    Безумно жаль Ланду. Два королесвких этапа и 2 вторых места причём проигранных на финишной ленточке (скажем так). Но в Милне ему точно быть на подиуме в синей майке лучшего (действительно лучшего) горняка этой Джиро.

     

    К слову, заявление Тома Дюмолина телеканалу РАИ насчёт Нибали и Кинтаны после 18 этапа - ЦИТАТА:
    "if they only focus on me it would be nice if they lost their podium spot in Milan"
    Короче, мол "пацаны вы как хотите, но что то решайте уже"))

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    SoulThief-Фото
    Интересно, только Кинтане нужны особенные горы. Остальные обходятся тем, что есть.
    Кинтана был безоговорочным фаворитом этой Джиро, когда был известен маршрут. А сейчас ВНЕЗАПНО горы не те.
    Может всё-таки Кинтана не тот?
  • 0x5F375A86
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    0x5F375A86-Фото
    Вы слишком много ждете от русвело. Выйграть этап на этой джиро очень тяжело. Вон даже скай никак не могут, а у них есть Ланда, котрый выйграл Стельвио почти не вставая из седла, да и все остальные горные премии забрал в том же стиле. Это просто другая лига. То, что ездят в отрывы и заметны в них - уже очень хорошо.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую многажды )
  • 0x5F375A86
    Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17 ... (6)
    0x5F375A86-Фото
    Атаковать Эванса и Шлека - одно дело, атаковать нынешних генеральщиков куда сложнее.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    SSS-Фото
    Суммарный подъем и перепад высот-это разные вещи! Вы сначала написали о "наборе высот" а теперь говорите о перепаде. Определитесь уже, с чем там орги косякнули.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото
    Монблан?

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5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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