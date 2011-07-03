Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) защитил розовую майку лидера на горном 18-м этапе Джиро д’Италия-2017. Атаки его основных соперников Наиро Кинтаны (Movistar) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) не смогли выбить 26-летнего голландского гонщика команды Sunweb на перевале Гардена, а на финальном подъёме дня – перевале Пинеи уже сам Том Дюмулин атаковал своих соперников. В итоге тройка лидеров общего зачёта финишировала вместе в той же последовательности, в какой идут в общем зачёте.



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Том Дюмулин (Sunweb): «Не знаю, был ли я сегодня сильнейшим, но определённо держался в группе с несколькими сильнейшими гонщиками. Они атаковали меня, но это не сработало. Сегодня день сложился для меня отлично. Мои соперники мощно атаковали на Гардене, было трудно закрыть просвет, но я сумел. Ни разу не попал в трудную ситуацию.

Но в финале мне не слишком понравилось развитие гонки. Они (Нибали и Кинтана) сконцентрировались только на мне, и старались заставить меня проиграть, вместо того, чтобы самим попытаться выиграть. За почти 4 км до финиша, где была почти равнина, нам троим – мне, Нибали и Кинтане, было бы выгоднее работать вместе. Поэтому я разочарован и злюсь на них.

Очень надеюсь, что при таком ведении гонки они потеряют свои места на подиуме в Милане. Я был бы тогда счастлив.

Если бы другие соперники не приблизились, то это был бы сценарий мечты. Но Тибо Пино выиграл у меня почти минуту просто потому, что Нибали и Кинтана заключили пакт. Конечно, это их право, но мне было бы приятно, если бы они потеряли подиум при таком поведении. Я сегодня чувствовал силы, поэтому решил показать им, что я тоже не сплю.



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Кинтана был сильнее в подъёмах, иногда я мог за ним усидеть, иногда нет. Та мощность, которую он развил на Блокхаусе – была лучшей за последние годы. Сегодня в конце финального подъёма я смог проверить моих соперников. Я видел, что они устали, но я был в порядке. Хотя они не были достаточно уставшими, чтобы я мог их сбросить.

Пьянкавалло завтра не будет последним препятствием. Этот подъём я знаю лишь по бумаге, впереди два тяжёлых дня. На Вуэльте Испании в 2015 я проиграл всё в последний важный день, так что могу потерять много, если мне будет плохо.

Если я поеду своей скоростью, то смогу лимитировать потери. Я верю в себя. Хотя сомнения тоже присутствуют. Просто стараюсь смотреть на вещи с положительной стороны».



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada